Giải cứu người phụ nữ bị cả làng bao vây nghi 'bắt cóc trẻ em'

Bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em, người phụ nữ bán thuốc bắc bị cả trăm người dân bao vây.

Chiều 13/7, Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) cho hay người phụ nữ bị cả trăm người dân bao vây đã được giải cứu.

Trước đó, vào sáng 13/7 tại phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò, nhiều người dân đã chặn đường một phụ nữ trung tuổi đi bộ mang theo giỏ nhựa vì cho rằng người này tăm tia nhằm "bắt cóc trẻ em".

Đám đông người dân sau đó ước tính hơn 100 người bao vây, xỉ vả người phụ nữ này. Công an địa phương có mặt đưa người này vào trụ sở công an phường. Tuy nhiên phía ngoài, nhiều người dân vẫn la ó, đứng giữa trời mưa đòi xông vào. Đến trưa nay, khi được giải thích của công an, đám đông đã giải tán.

Nhiều người dân tụ tập phía ngoài trụ sở công an phường. Ảnh: Facebook.

Cơ quan công an cho hay, người phụ nữ được xác định là Nguyễn Thị Thuỷ (62 tuổi, trú huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). "Bà Thuỷ khai làm chi hội đông y của xã nơi cư trú, đi bán thuốc dạo thì bị người dân hiểu nhầm. Cơ quan điều tra đang xác minh lý lịch của người phụ nữ này qua nhà chức trách tại Hà Nam để làm rõ nhân thân trước khi thả tự do", cán bộ điều tra nói và cho biết bà Thuỷ chưa bị hành hung.

Nhà chức trách cho hay một số tài khoản mạng xã hội cho rằng người phụ nữ này đã bắt cóc một cháu bé trước khi người dân phát hiện là không có cơ sở, gây hoang mang dư luận. Cơ quan điều tra sẽ có hướng xử lý những người thêu dệt câu chuyện này.

Anh Thư