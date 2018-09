Giải cứu con tin bị khống chế trong khu tập thể ở Hà Nội

Rủ bạn mới ra tù đi chơi nhưng bị vợ bạn ngăn cản, Thành đã dùng dao bầu khống chế, gây thương tích cho nạn nhân.

Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang tạm giữ hình sự với Đinh Hiếu Thành (sinh năm 1972, trú tại phòng 316, B8, tập thể Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội) để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

Trước đó, khoảng 14h25 ngày 23/3, Công an phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân) nhận được tin báo tại phòng 204, E1, tập thể Thanh Xuân Bắc đang xảy ra vụ khống chế con tin bằng dao bầu. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1965, trú tại địa chỉ trên).

Thủ phạm được xác định là Đinh Hiếu Thành (bạn của chồng chị Hương). Thành từng có 5 tiền án, tiền sự về các tội: trộm cắp tài sản, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy và đang nghiện ma túy nặng.

Ngay cả khi công an xuất hiện, Thành vẫn không thả người. Sau một hồi được lực lượng công an khuyên nhủ, hắn mới buông vũ khí.

Khi công an đến hiện trường, chị Hương vẫn đang bị khống chế, tay trái chảy nhiều máu, dưới nền nhà có nhiều vết máu và các mảnh kính đồ đạc bị đập vỡ. Công an đã yêu cầu Thành bỏ dao xuống và thả chị Hương ra để đưa đi cấp cứu. Thành không những không chấp hành, mà còn đe dọa nếu lực lượng công an đến gần sẽ cắt cổ chị Hương ngay lập tức.

Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân đã động viên tư tưởng tên này. Đến khoảng 15h20, Thành đã hạ vũ khí và bị khống chế đưa về cơ quan công an để làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do anh Ngô Anh Tuấn (sinh năm 1969) - chồng chị Hương là bạn thân của Thành mới đi cai nghiện về. Khoảng 14h cùng ngày, Thành có đến rủ anh Tuấn đi chơi. Vì không muốn chồng tiếp tục có quan hệ với Thành nên chị Hương mâu thuẫn qua lại lời nói với Thành.

Bực tức, Thành đã ra khu vực chợ Thanh Xuân Bắc, lấy 2 con dao bầu ở một cửa hàng bán thịt lợn rồi quay lại nhà chị Hương với mục đích gây thương tích cho nạn nhân. Khi thấy lực lượng công an đến, hắn tiếp tục khống chế nạn nhân và tìm cách tẩu thoát.

Theo An Ninh Thủ Đô