Giải cứu cô bé bị rao bán 'cái ngàn vàng' giá 20 triệu

Nhận lời đi chơi cùng bạn, Hương (14 tuổi) bị lừa vào động mại dâm. Khi đang chờ khách thì may mắn Hương đã được giải cứu.

Sau 3 ngày tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích con gái, chị Nguyễn Thị Tú (sinh năm 1975) trú ở xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã đến cơ quan công an huyện trình báo về việc con gái chị là Nguyễn Thị Hương (sinh năm 2002) bỗng nhiên mất tích. Theo chị Tú thì ngày 15/5, Hương rời nhà đi học thêm nhưng tối hôm đó không về nhà.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Quỳ Hợp xuống địa bàn để rà soát thông tin. Từ khi bố qua đời, Hương trở nên ít nói và sống nội tâm. Thương con gái, chị Tú ở vậy chăm sóc và nuôi con. Sợ con theo bạn bè xấu, chị Tú quản lý con rất chặt.

Hằng ngày, Hương đi đâu đều xin phép mẹ đàng hoàng. Thế nên, việc Hương mất tích tận 3 ngày khiến gia đình rất hoang mang. Trong lúc tìm kiếm thông tin của Hương, gia đình được một người đàn ông trong xã báo lại là thấy Hương xuống xe ở ngã ba Yên Lý. Còn việc cháu đi đâu thì người đàn ông này cũng không nắm rõ.

Sáng ngày 15/5, khi ngồi trên xe khách Hương đã mượn điện thoại di động của ông để gọi cho bạn. Qua cuộc điện thoại ngắn gọn, ông nghe được Hương bảo sẽ xuống xe ở Yên Lý. Khi Hương xuống, có hai người phụ nữ đến đón cô bé đi. Khi lần theo số điện thoại mà Hương liên lạc còn lưu trên máy của người đàn ông đó, người trả lời là giọng một cô gái còn rất trẻ.

Cô gái này một mực cho rằng mình không quen biết ai tên là Hương cả. Tuy nhiên, lời nói dối của cô gái đó không qua mặt được các trinh sát. Nhận định Hương có thể là nạn nhân bị bán sang Trung Quốc hoặc đã bị đưa xuống bãi biển Diễn Thành để bán dâm, chỉ huy Công an huyện Quỳ Hợp đốc thúc tổ công tác phá án nhanh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác lần ra chủ nhân số điện thoại mà Hương liên lạc có tên Facebook là Quỳnh “Xù”. Theo dõi thông tin thì tài khoản Quỳnh “Xù” thể hiện mình đang ở biển Diễn Thành. Tuy nhiên, để xác định được chủ tài khoản Quỳnh “Xù” này có tên thật là gì, hiện làm việc ở đâu lại là một vấn đề hết sức nan giải. Trong lúc công tác xác minh đang được tiến hành thì Facbook Quỳnh “Xù” lại đăng một bức ảnh với chiếc áo phông có dòng chữ khá độc đáo. Với những thông tin này, tổ công tác tìm được người này đang có mặt ở ki ốt kinh doanh hàng ăn tại bãi biển Diễn Thành do bà Cao Thị Hà (sinh năm 1969) trú ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu làm chủ.

Ngay sau đó, các đồng chí trinh sát vào vai khách ghé uống nước để tiếp cận ki ốt của bà Hà. Khi đã vào quán, các trinh sát được chủ quán mời chào mua dâm với giá 200.000 đồng/lượt. Riêng cô bé đang ngồi rửa cốc, bà Hà ra giá 20 triệu đồng cho “cái ngàn vàng”. Dù đã có ảnh của Hương nhưng các trinh sát không dám chắc đó có phải là người mình cần tìm hay không.

Chị Tú được bí mật cho nhận diện con gái. Khi đã kiểm chứng được đó đúng là cháu Hương các trinh sát nhanh chóng yêu cầu những người liên quan về trụ sở công an huyện Diễn Châu làm việc. Lúc này, Hương mới hốt hoảng biết mình trở thành món hàng trong tay “tú bà” Hà. Khi bị công an đưa đi, bà Hà nói mình bị bệnh thần kinh rồi la hét, xô đẩy, cấu xé các đồng chí trong tổ công tác. Dù vậy, người phụ nữ này cũng phải đến trụ sở công an huyện Diễn Châu để lập biên bản sự việc.

Tại cơ quan công an, bà Hà một mực nói mình không liên quan đến Hương. Việc Hương có mặt ở quán là theo sự rủ rê của bạn bè. Thấy Hương đến chơi, biết được hoàn cảnh của cô nên Hà đã nhận vào làm việc vặt với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Trong buổi làm việc, bà Hà nhiều lần la hét khi thì chửi bới chị Tú và cho rằng chị làm mẹ mà không lo cho con gái để con đi lung tung.

Có lúc “Tú bà” này lại quay sang nói với Hương là “may cho mi đó, có thằng mô trả cao hơn thì tau bán cái ngàn vàng ấy rồi”. Về phần Hương, cô bé cho biết, mình quen biết qua mạng xã hội với Lô Thị Phương trú ở xã Yên Hợp. Phương rủ xuống biển Diễn Thành chơi và Hương đã đồng ý. Sáng ngày 15/5, Hương nhảy xe khách đi. Do Phương bận “tiếp khách” nên nhờ Quỳnh ra đón Hương. Biết có “hàng” mới, Quỳnh và Hà chạy xe máy ra điểm hẹn đón Hương về.

Khi nhìn thấy Hương, Cao Thị Hà lên kế hoạch bán “cái ngàn vàng” của cô bé với giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đang chờ khách mua thì may mắn là Hương đã được giải cứu.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên nạn nhân và mẹ nạn nhân đã được thay đổi.