Giải cứu bé gái sau 10 ngày bị bắt cóc

Xin phép đưa bé Ly đi mua quần áo, bà Canh mang cô bé 7 tuổi đi cùng mình, lẩn trốn suốt 10 ngày từ Nghệ An tới Huế.

Ngày 11/8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phối hợp Công an Nghệ An giải cứu thành công bé Kha Hà Ly (sinh năm 2007), con gái của chị Lương Thị Liên (sinh năm 1968, trú tại bản Minh Phương, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An), trao trả cho gia đình đồng thời bắt giữ hung thủ Hoàng Thị Canh (sinh năm 1950, trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Bé Hà Kha Ly được trao trả cho gia đình.

Trước đó, ngày 30/7, trong lúc cháu Kha Hà Ly đang ở cùng với mẹ ruột tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương, Hoàng Thị Canh đến chơi. Sau đó, bà Canh xin phép chị Liên đưa bé Ly xuống TP Vinh mua quần áo, sách vở và hứa ngày 1/8 đưa bé về.

Tuy nhiên, từ lúc đó, gia đình chị Liên không liên lạc được với bà Canh và cũng không biết con gái mình đang ở đâu. Ngày 3/8, gia đình trình báo với công an huyện Tương Dương. Công an ngay lập tức vào cuộc điều tra xác minh.

Hoàng Thị Canh đã bắt giữ cháu Ly trong vòng 10 ngày.

Nhận định sau khi bắt cóc cháu Ly, bà Canh có thể đưa ra nước ngoài bán, Công an Nghệ An đã phối hợp với các tỉnh lân cận, nơi Canh có thể lẩn trốn.

Sau gần 7 ngày tập trung điều tra, sáng ngày 10/8, tổ công tác của công an đã bắt giữ Hoàng Thị Canh khi bà ta đang lẩn trốn tại TP Huế, giải cứu thành công cháu Kha Hà Ly. Hoàng Thị Canh đã có 3 tiền án về tội Cướp giật tài sản, Trốn khỏi nơi giam giữ và tội Mua bán trẻ em.

Lực lượng công an đã tiến hành bàn giao cháu Ly về với gia đình đồng thời hoàn tất hồ sơ vụ án để khởi tố Canh về tội Chiếm đoạt trẻ em.

Theo Báo Nghệ An