Giấc mơ về một tấm chồng của thiếu nữ Trung Quốc

Xuanzi, làm nghề tự do, cho biết cô thà không kết hôn còn hơn bị mai mối. Lớn lên trong gia đình có mẹ đơn thân, Xuanzi luôn có cảm giác thiếu sự an toàn, che chở. Cô muốn bạn trai phải là một người đàn ông có tính tự lập cao. Khi nói về đề tài tình yêu, cô luôn nghĩ nó phải xuất phát từ tình bạn. Xuanzi thích kết hôn vào năm 28 tuổi, bởi đây là một con số may mắn. Cô hy vọng đến lúc đó đã đạt được thành công nhất định trong cuộc sống. Cô mong trở thành bà nội trợ đảm đang và quán xuyến được mọi việc trong gia đình của riêng mình.