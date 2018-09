Giấc mơ lạ 'dẫn lối' tới nơi có xác cháu bé bị mẹ vứt

Bà Lượt thường xuyên nằm mơ về một cháu bé liên tục kêu cứu. Mãi sau, bà mới biết, đứa cháu họ của mình đã đem con vứt vào rừng.

Câu chuyện của chị Xuân (sinh năm 1990, ngụ thôn Xuân Lương, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) vứt bỏ xác con trong rừng đã gây nhiều xôn xao thời gian qua.

Thôn Xuân Lương nằm hun hút giữa những quả đồi cây mọc nham nhở. Nhìn những nóc nhà vách đất xám xịt. Ngôi nhà của chị Xuân xiêu vẹo giữa những bụi cây dại. Trong căn nhà không có tài sản gì giá trị. Thấy khách lạ đến hỏi thăm, người phụ nữ cúi mặt không nói. Nỗi buồn mất con, sự soi mói của dư luận nhiều ngày qua có lẽ khiến chị quá mệt mỏi.

Phải thuyết phục mãi, chị mới lí nhí kể, gia đình chị vốn nghèo khó, lúc chị được sinh ra lại càng nghèo. Từ nhỏ, cuộc sống của Xuân đã gặp nhiều bất hạnh, vì mẹ mất sớm, cha đi bước nữa. Xuân không được ăn học đến nơi đến chốn. Chưa hết cấp 1, chị phải rời quê lên thành phố Thái Nguyên kiếm việc làm mưu sinh.

Hiện trường nơi thi thể cháu bé xấu số bị mẹ vứt bỏ.

Xuân nảy sinh tình cảm với một người đàn ông rồi nhanh chóng đám cưới. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân chóng vánh tan vỡ vì người chồng bội bạc. Xuân lủi thủi quay về quê, chấp nhận cuộc sống cực nhọc, ngày ngày lên rừng xuống ruộng trồng cây, cày cấy cùng gia đình. Qua một thời gian, Xuân có thai nhưng chị nhất quyết không chịu nói ra “tác giả” là ai. Chị sinh một bé gái vào năm 2013 tên Vy. Cuộc sống vốn nghèo lại thêm nặng gánh. Một mình Xuân làm lụng, nuôi con qua ngày đoạn tháng. Nhưng cái ăn cũng không đủ, chị lại bế con tha hương cầu thực.

Chị Xuân kể: “Tháng 2 năm nay, tôi lên Phú Lương (Thái Nguyên) xin làm giúp việc. Ngày 1/6, con tôi bị đau bụng. Tôi đưa con đi Bệnh viện Nhi nhưng các bác sĩ đành bó tay do cháu bệnh quá nặng. Khoảng 4h ngày 2/6, tôi gọi mãi không thấy con trả lời, lát sau phát hiện cháu đã tắt thở. Bà chủ nhà bảo: 'Bây giờ nó như thế rồi thì mang nó về, ở đây không có chỗ chôn'. Tôi đi xe đến xóm Đồng Ngoài (xã Tân Thành, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) thì lái xe bảo dừng lại nghỉ. Tôi cũng ôm con xuống khỏi xe nhưng vừa bước ra khỏi cửa lái xe vội quay đầu đi mất. Tôi đã khóc rất nhiều và quyết định thể lại thi thể con trong rừng và đi ngược lại TP Thái Nguyên làm phụ xây”.

Xuân ân hận vì hành động sai lầm. Bế xác con bỏ trong rừng và quay lại thành phố đi làm việc. Hàng đêm, cô vẫn suy nghĩ về con, nhưng động lực không đủ lớn để quay lại rừng, bế xác con đi chôn, hay báo tin cho gia đình. Sự việc chỉ được biết đến sau những chuỗi câu chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Đó là giấc mơ của bà Đỗ Thị Lượt (cô họ chị Xuân, ở xã Xuân Lương, huyện Yên Thế, Bắc Giang). Bà là người phát hiện ra sự việc rồi huy động mọi người đi tìm thi thể cháu bé.

Theo lời của bà Lượt, trước hôm 11/6, người thân của nạn nhân đều không biết việc cháu bé đã tử vong. Bà kể: “Hôm mùng 5/6, tôi ngủ và thường xuyên thấy xuất hiện trong đầu giấc mơ kỳ lạ, có đứa cháu chạy đến và bảo: 'Bà ơi! Cứu cháu với'. Trong giấc mơ, khi tôi đến gần thì cháu lại di chuyển ra xa rồi bóng nhỏ dần. Hôm sau tỉnh dậy, tôi ra đường gặp một đứa cháu cùng làng đi làm về, thấy tay nó bị kẹp gì đó chảy máu, tôi nghĩ có lẽ giấc mơ hôm qua liên quan đến nó. Tuy nhiên, đến tối ngủ tôi lại tiếp tục mơ giấc mơ giống như hôm trước. Hôm sau, tôi sang nhà hàng xóm nghe thấy thông tin bảo con của Xuân mất rồi, tôi mới nghĩ đến giấc mơ hai hôm trước rồi bảo mọi người cùng nhau đến chỗ Xuân đang làm hỏi chuyện mới biết đúng là cháu Vy đã mất rồi”.

Ngay sau khi thấy chị Xuân, bà Lượt cố gắng dò hỏi tin tức về cháu Vy một cách nhẹ nhàng nhưng chị Xuân một mực bảo: “Cháu đã chết vì bệnh, được chôn cất rồi”. Linh tính mách bảo, bà Lượt vẫn cố gắng hỏi dò: “Cháu mất thì chôn ở đâu? Nếu cháu mất thật thì cháu chôn nó ở đâu để mọi người lo hương khói, sau 3 năm rồi đón cháu về nhà”. Mãi đến lúc này, Xuân mới òa khóc kể lại sự thật.

Liên quan đến vụ việc, nhiều giả thiết cho rằng, mẹ cháu bé có vấn đề về thần kinh. Song quá trình xác minh tại địa phương, lâu nay chị Xuân vẫn bình thường. Chỉ có điều, chị Xuân nhận thức hạn chế, nên hành động, suy nghĩ cũng không được nhanh nhẹn, thấu đáo như người khác.

Đại diện công an xã Xuân Lương (Yên Thế, Bắc Giang) cho biết: “Chị Xuân rời khỏi địa bàn cư trú lâu mới quay trở lại nên chính quyền xã nắm bắt được rất ít thông tin. Chỉ sau khi tiếp nhận thông tin từ công an xã Tân Thành, Công an xã Xuân Lương mới biết đến vụ việc đau lòng xảy ra. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ việc”.

Theo Giadinh.net.vn

* Tên nhân vật đã thay đổi