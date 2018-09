Giá vé tiệc mừng năm mới của ông Trump tăng vọt

Mỗi vị khách phải bỏ ra 750 USD để mua vé tham gia tiệc mừng năm mới do Tổng thống Trump tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago.

Ông Trump và phu nhân trong bữa tiệc đón năm mới đêm 31/12/2016. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến đón năm mới 2018 bằng một bữa tiệc sang trọng tại câu lạc bộ riêng ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, theo đúng cách ông đã làm suốt gần 20 năm qua. Tuy nhiên, an ninh tại bữa tiệc năm nay sẽ được siết chặt so với những lần trước, trong khi giá vé tham dự tăng vọt tới 750 USD/người, so với mức 575 USD năm ngoái, theo Washington Post.

Những người ủng hộ ông Trump cho rằng việc tăng cường biện pháp an ninh và tăng giá vé tham dự là cần thiết. "Đây là một bữa tiệc rất hoành tráng. Tôi nghĩ rằng mọi người sẽ hào hứng hơn năm ngoái, do khi đó ông Trump chưa tuyên thệ nhậm chức. Giờ ông ấy đã là Tổng thống và đạt được nhiều thành tựu", Toni Holt Kramer, một thành viên câu lạc bộ Mar-a-Lago, cho biết.

Số người đăng ký tham gia câu lạc bộ Mar-a-Lago tăng mạnh sau khi ông Trump đắc cử, khiến ban quản lý phải tăng gấp đôi phí hội viên lên 200.000 USD trong năm nay. Với tư cách Tổng thống Mỹ, ông Trump không còn quản lý công việc kinh doanh bất động sản và khách sạn, nhưng vẫn là chủ sở hữu của Mar-a-Lago và nhiều tài sản khác.

Nhiều người chỉ trích việc tăng giá vé buổi tiệc, cũng như việc Tổng thống Trump thường xuyên tới thăm các tài sản của tập đoàn Trump trong năm nay, cho rằng ông đang lợi dụng vị trí của mình để quảng bá thương hiệu. "Tổng thống đang tìm nhiều cách kiếm lợi, do có nhiều người sẵn sàng bỏ tiền để được gặp và chụp hình với ông", chuyên gia Kathleen Clard tại đại học luật Washington khẳng định.

Nhà Trắng và tập đoàn Trump đều từ chối bình luận về thông tin này. Đại diện tại Mar-a-Lago không chia sẻ thông tin về buổi tiệc với người bên ngoài cũng như giới báo chí.

Tiệc mừng năm mới tại Mar-a-Lago được coi là điểm nhấn tại vùng Palm Beach. Hàng trăm khách xuất hiện trên thảm đỏ, buổi tiệc bắt đầu bằng món cocktail và đồ ăn nhẹ buổi trưa. Bữa tối thường gồm 4 món đặc biệt và kết thúc bằng món bánh ngọt trứng nổi tiếng.

Tử Quỳnh