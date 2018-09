Giá thuê người giúp việc tăng gấp ba chiều 30 Tết

Ngày cuối cùng của năm, giá thuê người giúp việc lên tới 90.000-150.000 đồng mỗi giờ, nhiều gia chủ còn sẵn sàng mừng tuổi thêm để lấy may đầu năm.

Ngày cuối năm, đa phần các công ty dịch vụ giúp việc đều đã nghỉ Tết và cho nhân viên về quê từ vài hôm trước. Những người còn lại làm việc chủ yếu đã được ký hợp đồng trước đó với mức giá cao hơn bình thường.

Chị Hương, một người giúp việc quê ở Hưng Yên cho hay, ngày 30 Tết, trong khi chồng chị bán quất ở khu vực Lạc Long Quân thì chị tranh thủ đi phụ giúp việc một gia đình ở Khương Đình do người quen giới thiệu từ trước. Người phụ nữ này chia sẻ, chị làm từ sáng 30 và theo thoả thuận đến khoảng 17h sẽ xong việc.

“Gia đình họ có cháu nhỏ nên không đủ thời gian để làm việc nhà. Mức giá làm việc trong một giờ vào chiều 30 Tết lên đến 150.000 đồng, gấp gần 3 lần so với ngày thường”, chị cho biết. Theo chị, thông thường, trong dịp Tết, chủ nhà thường lì xì thêm để lấy may đầu năm.

Giá thuê người giúp việc ngày 30 Tết tăng mạnh.

Theo nhân viên tại một công ty môi giới người giúp việc trên phố Nguyễn Trãi, Hà Nội, giá thuê nhân công hỗ trợ các công việc gia đình như lau dọn nhà cửa, giặt quần áo, rửa bát “tăng gấp 3 lần so với thường ngày”. Nhân viên này giải thích do các quy định về ngày nghỉ Tết đã rõ ràng từ trước, người lao động phụ việc trong thời gian này đều được trả công cao hơn so với mặt bằng chung trong năm.

Theo bảng giá công ty, người giúp việc tại đây trung bình được nhận 40.000-45.000 đồng cho mỗi giờ làm việc. Dù vậy, tới ngày 30 Tết, công ty hầu như không còn nhân viên nào hoạt động. Các hợp đồng đều được đăng ký và thỏa thuận từ trước ngày 28 âm lịch.

Cũng trong tình trạng đã nghỉ Tết, nhân viên tại một công ty giới thiệu người giúp việc trên phố Trung Hòa (quận Cầu Giấy – Hà Nội) cho biết tìm người giúp việc vào ngày 30 Tết là rất khó. “Hầu như mọi người đều về quê nghỉ Tết hết cả. Nếu cần, bây giờ chỉ còn cách gọi điện hỏi xem họ có đồng ý làm việc vào hôm nay”, anh cho hay.

Trường hợp nếu người giúp việc đồng ý đến dọn dẹp nhà cửa, nhân viên này cho hay mức giá cũng sẽ khác biệt so với ngày thường. Theo đó, giá có thể tính theo ngày, dao động khoảng 8 tiếng, là 500.000 đồng một người. Các ngày trong năm, mức giá tại đây chỉ khoảng 50.000 đồng mỗi giờ.

Trong khi đó, nhân viên tại văn phòng môi giới người giúp việc ở phố Kim Đồng (quận Hoàng Mai – Hà Nội) lại thông báo giá cho một giờ lao động của nhân sự ngày 30 Tết là 90.000 đồng, cao gấp 2-4 lần so với bảng giá thường ngày của công ty. Dù giá cao, nhân viên này cho biết vẫn phải đặt vấn đề xem người giúp việc có muốn làm việc ngày hôm nay không do đang trong thời gian nghỉ Tết. Công việc chính cũng chỉ bao gồm lau dọn nhà cửa.

Chị Hương, một người giúp việc tự do chia sẻ, cuối năm, chủ nhà thường bận rộn làm cơm cúng tất niên và giao thừa nên rất bộn rộn. Gia chủ thường chấp nhận mức giá mà người giúp việc đưa ra và rất ít khi mặc cả. “Công việc không quá vất vả nên nhiều người vẫn cố làm để kiếm thêm. Muộn nhất là đến khoảng 18h, người giúp việc sẽ hoàn tất mọi việc”, chị cho hay.

