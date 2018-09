Giả thiết nguyên nhân gây nổ ở Hà Đông

Loại trừ giả thiết nổ bình khí nén, bình gas, nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân khiến mặt đất toác rộng là do vật liệu nổ, có thể là bom.

Khuya 19/3, hàng trăm bộ đội, công an và lính cứu hỏa vẫn đang tích cực khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết tìm nguyên nhân vụ nổ ở Hà Đông (Hà Nội). Nhiều mẫu vật được lấy để giám định, như mảnh vỡ bằng sắt, nhôm cùng nhiều đồ vật của nạn nhân. Một số giả thiết về nguyên nhân vụ nổ được đưa ra, như nổ bình khí nén, bình gas và thậm chí cả bom.

Vụ nổ phá vỡ cống bê tông ở phía dưới vỉa hè và tạo thành một số sâu. Ảnh: Bá Đô

Nhiều nhân chứng cho biết, trước vụ nổ, người đàn ông của gia đình buôn đồng nát đã mang một bình dạng khí nén ra cưa ở vỉa hè đường Lê Trọng Tấn nối với phố Quang Trung (Hà Đông). Ít phút sau vật thể được cho là bình khí nổ tung, tạo một hố sâu 2 m, rộng 4 m2, thi thể người đàn ông bắn khắp nơi.

Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Hà Nội cho rằng, đây không phải là vụ nổ thông thường dạng bình nén khí. Thường với bình nén khí, hoặc bình ôxy, khi có lực tác động chỉ bị xì hơi bay đi, hoặc bật tung nắp chứ không có sức công phá lớn như trong vụ này.

Giả thiết nổ bình gas cũng được đưa ra, bởi gần với hiện trường có cửa hàng kinh doanh gas. Thực tế Hà Nội từng xảy ra một số vụ nổ gas gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, điều này cũng nhanh chóng bị loại bởi hiện trường cho thấy có hàng chục bình gas và bình nén khí được chuyển ra ngoài vẫn còn nguyên vẹn. Nhiều bình do sức ép vụ nổ văng xa vài chục mét song vẫn an toàn.

"Khả năng lớn là vật liệu nổ, tuy nhiên ở dạng bom mìn hay như thế nào thì cần giám định các mẫu vật mới có thể kết luận chính xác", một cảnh sát nhiều năm kinh nghiệm trong việc chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của Bộ Công an phân tích.

Nhiều bình gas và bình nén khí không bị phát nổ. Ảnh: Bá Đô

Trong khi đó, tối 19/3 Bộ Công an phát đi thông cáo nêu rõ, nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ nổ là chủ nhà thu gom đồng nát đã mang một vật liệu nổ ra vỉa hè cưa, sau đó vật liệu phát nổ. Bộ Công an chưa thể xác định vật liệu nổ là gì, mà giao các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội, Cảnh sát PCCC thành phố khẩn trương làm rõ.

Trước đó khoảng 15h chiều 19/3, sau tiếng nổ rất lớn, vỉa hè đường Lê Trọng Tấn bị toác rộng, khói lửa từ đây bốc cao. 5 nạn nhân gồm người đàn ông cưa vật thể nổ và 4 người đi đường đã tử vong, 7 người khác bị thương. 36 ngôi nhà nằm hai bên đường hư hỏng do sức ép của vụ nổ.

Chủ tịch thành phố Nguyễn Đức Chung, Bí thư Hoàng Trung Hải đã xuống hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc, thăm hỏi các nạn nhân. Thành phố hỗ trợ ban đầu người bị thương nhẹ 5 triệu đồng, người bị nặng 10 triệu và 20 triệu cho gia đình có người tử vong. 36 hộ dân bị hư hỏng nhà được bố trí nơi ở tạm thời.

Một số mảnh vỡ bằng sắt và nhôm cỡ bằng bàn tay bắn tung toé khắp hiện trường, sau đó được công an thu giữ để giám định. Ảnh: Bá Đô

VnExpress