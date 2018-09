Gia đình thiếu nữ bãi nại cho 'đại gia Cà Mau mua dâm'

Gia đình My có quan điểm thiện chí với đại gia mua dâm, cho rằng ông này đã giúp đỡ giải cứu My nên không yêu cầu khởi tố.

Ngày 1/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cà Mau cho biết, đã nhận được đơn bãi nại của vợ chồng bà Vân (58 tuổi, ngụ xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), bố mẹ của cô gái tên My (sinh ngày 10/1/2000), nạn nhân vụ bán dâm cho đại gia cách đây ít lâu. Bị can trong vụ án là ông Tiêu Văn Luận, 56 tuổi, Việt kiều Mỹ, chủ khách sạn lớn nhất TP Cà Mau.

Một vị lãnh đạo Công an TP Cà Mau cho biết, đơn bãi nại chỉ mang tính chất kham khảo. “Nạn nhân 15 tuổi thì bị can Luận phải chịu xem xét trách nhiệm hình sự”, vị cán bộ này nói.

Nơi My bị giam lỏng 28 ngày để ép bán dâm.

Khác với thời gian đầu khi vụ việc bị phát hiện, đơn bãi nại lần này của gia đình có quan điểm thiện chí với ông Luận. Trong đơn, người mẹ nạn nhân viết: “Do hoàn cảnh gia đình nghèo nên My đi làm thuê kiếm sống. Ngày 17/5, My được nhận làm bồi bàn quán nhậu Nhựt Duy (tại khóm 4, phường 9, TP Cà Mau) do bà Lâm Thị Châu (39 tuổi) làm chủ. Không ngờ, Châu có ý đồ xấu, giam giữ, khống chế con tôi bằng cách thu điện thoại, ép bán dâm. My thừa nhận với gia đình, ngày 3/6, Châu ép My tiếp ông Luận với lời căn dặn 'tiếp cho tử tế'. Tại phòng riêng, ông Luận có hỏi hoàn cảnh của My, vì sao chọn nghề này, My than vãn, do bị cưỡng ép, không liên lạc với người thân được và ngỏ lời nhờ ông Luận giúp. Thấy cảm động, ông Luận đưa điện thoại cho My gọi điện cho tôi nhưng gọi không được. Ông Luận không mua dâm mà cho con tôi 500.000 đồng và nhận lời sẽ giải cứu con gái tôi ra khỏi quán nhậu”.

Cũng theo bà Vân, ngày hôm sau, ông Luận tìm đến quán Nhựt Duy yêu cầu Châu cho My tiếp ông. Tại đây, ông Luận đã liên lạc được với vợ chồng bà, thông báo tình cảnh của My.

My từng có một đời chồng trước khi bị ép bán dâm.

Từ đó, bà Vân cho rằng, ông Luận là người mua vui nhưng có sự nhân đạo, ân nhân đã giúp đỡ, điện báo cho người thân và cho tiền, giải cứu My nên yêu cầu không khởi tố hình sự đối với ông Luận. Về trách nhiệm dân sự, gia đình tự thỏa thuận với ông Luận.

Trước đó, ngày 16/6, qua trình báo của vợ chồng bà Vân, Công an TP Cà Mau giải thoát em My khỏi quán nhậu nói trên. Qua quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố ông Luận về hành vi “Mua dâm vị trẻ thành niên” và Châu hành vi “Môi giới mại dâm”.

Theo lời khai của My, em bị Châu giam lỏng 28 ngày, ép bán dâm 10 lần; trong đó, ông Luận mua dâm 2 lần với giá 500.000 đồng. Thiếu nữ 15 tuổi này từng có một đời chồng trước khi bị ép bán dâm.

Theo Công an TP HCM

* Tên các nhân vật đã thay đổi