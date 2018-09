Gia đình ở Hải Dương suýt chôn nhầm người

Cho rằng thi thể nữ sinh bị tai nạn giao thông là con gái mình, gia đình ông Phạm Diên đã đưa về làm lễ an táng.

Khu vực nghĩa trang liệt sĩ xã Ứng Hòe, hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến nữ sinh tử vong.

Ngày 19/3, ông Trần Văn Hãn, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An (Ninh Giang, Hải Dương) cho biết, xã vừa xảy ra trường hợp nhận nhầm thi thể.

Theo nhà chức trách, Nguyễn Thị Thảo (21 tuổi) đang là sinh viên Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ngày 17/3, Thảo về nhà nghỉ, được bạn chở đi chơi bằng xe máy. 22h đêm cùng ngày, đôi trẻ gặp tai nạn trên quốc lộ 37, đoạn qua xã Ứng Hòe (Ninh Giang). Thảo tử vong, người bạn bị thương nặng.

Thấy người dân xôn xao về vụ tai nạn, ông Phạm Diên, trú xã Nghĩa An (Ninh Giang) chạy ra xem có phải là con gái vắng nhà hơn một ngày chưa về. Do trời tối, Thảo có dáng người và khuôn mặt giống con gái, ông Diên đã nhận nhầm, đưa thi thể về nhà lo tang lễ.

Trong lúc khâm liệm, người nhà ông Diên tìm thấy trong túi áo nạn nhân có chứng minh thư nhân dân và phát hiện đây không phải người thân. Gia đình đã báo với công an xã Nghĩa An, công an huyện Ninh Giang. Cũng trong đêm 17/3, con gái ông Diên trở về nhà.

Căn cứ vào giấy từ tùy thân, công an huyện Ninh Giang liên hệ tìm người. Sáng 18/3, thi thể nữ sinh được bàn giao cho gia đình ở xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ.