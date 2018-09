Gia đình 'nữ sinh mất chân' xin xử nhẹ bác sĩ

Ngay sau khi Sở Y tế Đăk Lăk yêu cầu xử lý nghiêm bác sĩ kém chuyên môn khiến con gái mất chân, bố của nữ sinh đã xin không phạt nặng bác sĩ.

Ông Lê Văn Long, bố của nữ Lê Thị Hà Vi bị cắt chân do bệnh viện kém chuyên môn trong điều trị, cho biết gia đình không muốn vì chuyện của con mình mà bác sĩ phải bị đình chỉ công tác hoặc bị xử phạt quá nặng.

"Nhìn con gái lê từng bước trên nạng gỗ, vợ chồng tôi cũng xót xa lắm nhưng phạt nặng đối với các bác sĩ là điều chúng tôi không muốn. Chúng tôi đã suy nghĩ lại và rút đơn tố cáo từng gửi cho phía công an trước đó", người bố cho biết.

Anh Long túc trực cùng con gái trong quá trình điều trị. Ảnh: Thiên Chương

Cũng theo ông Long, 2 tháng sau khi trở về từ Bệnh viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng TP HCM, Hà Vi được một trường học nội trú tạo điều kiện để em trở lại trường lớp bằng việc tài trợ học phí và chi phí ăn ở. Tại môi trường mới, Vi cũng được bạn bè giúp đỡ để lấy lại kiến thức trong hơn một tháng nằm viện điều trị.

Theo căn dặn của bác sĩ, Hà Vi vẫn phải tập luyện với chân giả và tái khám để được kiểm tra chức năng. "Tinh thần khá ổn định nhưng Vi thi thoảng vẫn còn đau ở mỏm cụt ở phần chân còn lại. Hiện bé vẫn phải đi bằng nạng", gia đình cho biết.

Ngày 17/6, sau thời gian dài làm việc, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế tỉnh Đăk Lăk đã kết luận ít nhất 3 sai phạm trong việc điều trị dẫn đến Lê Thị Hà Vi bị mất chân gồm sai sót trong điều trị, không theo dõi sát và đánh giá đúng diễn tiến bệnh, bác sĩ điều trị làm việc không đúng với chuyên môn. Sở Y tế chưa đưa mức xử lý cụ thể, tuy nhiên trước những sai phạm trên, bác sĩ điều trị trực tiếp có thể bị đình chỉ công tác.

Ngày 6/3, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin (Đăk Lăk) bị tai nạn giao thông và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin trong tình trạng chân phải bị đau. Bác sĩ của bệnh viện chẩn đoán gãy xương nên cho bó bột. Sau khi bó, bệnh nhân than đau nhưng bác sĩ giải thích cần bó để cố định xương.

Đến ngày 8/3, do thấy con quá đau đớn và các ngón chân sưng to, phụ huynh yêu cầu các bác sĩ tháo bột thì phát hiện chân đã bầm tím, nổi nhiều bóng nước. Hà Vi tiếp tục kêu đau đớn và chân mất cảm giác tuy nhiên đến ngày 11/3, gia đình mới thuyết phục được bác sĩ cho chuyển viện. Tại bệnh viện tỉnh, chân phải của Vi được xác định bị tắc mạch máu nên chuyển lên tuyến trên. Một ngày sau đó, Hà Vi được các sĩ cắt bỏ đến trên gối chân phải do hoại tử.

Thiên Chương