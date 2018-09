Gia đình nghi can Nguyễn Hải Dương không thuê luật sư

Cha của Dương cho biết con trai mình rất đau khổ sau khi bị Ánh Linh phụ tình. Gia đình cũng cho biết không có ý định thuê luật sư.

Chiều 15/7, ông Nguyễn Phú Hải (sinh năm 1968, cha của Nguyễn Hải Dương, nghi can gây ra vụ thảm sát làm 6 người chết trong gia đình ông Lê Văn Mỹ ở Bình Phước) cho biết vợ chồng ông cùng với con gái đang tạm trú tại TP HCM để tránh dư luận không tốt ở quê nhà.

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước có đến gặp vợ chồng ông để làm rõ vấn đề liên quan đến việc Dương có ý định tự tử sau khi gây án.

Cũng theo ông Hải, trước khi xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng này, Dương có tâm sự với cha rằng đã bị Lê Thị Ánh Linh (con gái ông Mỹ) phụ tình sau 4 năm yêu nhau. Gần đây, Linh đã cắt đứt mọi liên lạc với Dương như chặn cuộc gọi điện thoại và cả mạng xã hội (Facebook).

Dương và Ánh Linh có mối tình kéo dài suốt 4 năm.

“Tôi chỉ thấy nó có vẻ buồn sau khi Linh quyết chia tay mà không có biểu hiện gì lạ thường hay thù hận gì. Tôi cứ nghĩ nó sẽ bớt buồn để đi tìm bạn gái khác chứ đâu ngờ xảy ra chuyện đau lòng này", ông Hải nói. Ông cũng cho biết mình không biết về thông tin con trai muốn tự tử sau khi gây án mà công an hỏi; thêm vào đó, gia đình không có ý định thuê luật sư bào chữa cho Dương.

Thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước, tại cuộc họp ngày 14/7, Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, cho biết: “Đây cũng là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần sớm đưa vụ án ra truy tố xét xử. Điều đó góp phần làm giảm nỗi đau mất mát quá lớn của gia đình nạn nhân, mặt khác ổn định dư luận”.

Sau thảm án, nhiều thông tin không hay lan truyền khiến thân nhân gia đình nạn nhân Lê Văn Mỹ bức xúc, trong đó có tin bé Na là con ruột của nghi can Nguyễn Hải Dương và Lê Thị Ánh Linh. Nhiều người cho rằng vì là con ruột nên nghi can Dương mới không ra tay tàn độc và đó là lý do bé Na sống sót trong khi những người khác trong gia đình đều thiệt mạng.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – C45, Bộ Công an) đã bác bỏ tin đồn đó. Thiếu tướng Tiến khẳng định, bé Na là con của ông Mỹ và bà Nga. Sở dĩ, Dương không giết bé Na vì lúc đó bé ngủ say và chỉ khóc lên vào phút cuối. Dù man rợ đến đâu, Dương cũng có lúc trắc ẩn thông qua hành động ôm ấp Na ru ngủ trước khi rời hiện trường.

Ngoài ra, theo tài liệu từ Ban chuyên án, dấu chân, vân tay trên các vách tường là do thợ sửa chữa điện để lại. Ngoài ra, tại hiện trường còn có rất nhiều dấu chân của công nhân trước khi hiện trường bị phong tỏa.

Để đột nhập vào nhà, Dương dụ cháu Vỹ (nạn nhân bị giết chết) mở cửa giúp mình. Phía Công an khẳng định, tại hiện trường sót lại máu của Dương, gene... nên việc xác định người gây án dễ dàng.

Theo Người Lao Động