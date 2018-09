Gia đình hạnh phúc của bà mẹ 10 lần sinh non

Điều mà Heather, người Scotland, buồn nhất sau khi sinh bé thứ 10 là cô sẽ không bao giờ được mang thai nữa.

Gia đình hiện tại của vợ chồng cô Heather và anh Alan. Ảnh: Mirror

Heather Esplin, 41 tuổi, sống thành phố Dundee, đã sinh hạ 5 con trai và 5 con gái nhưng không một đứa trẻ nào trong số đó chào đời khi đủ 39 tuần thai.

Theo Mirror, Heather sinh mổ 5 lần và một trong số các con thậm chí còn bé nhỏ, yếu ớt tới mức chỉ có 50% cơ hội sống sót. Bản thân cô cũng suýt chết trong lần sinh nở thứ 10 sau khi bất chấp những lời cảnh báo của bác sĩ.

Lúc đó, Heather mắc một tình trạng gây nguy hiểm đến tính mạng và chồng cô, anh Alan, 47 tuổi, nhận được thông báo chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Sau khi cân nhắc kỹ, các bác sĩ quyết định cắt bỏ khẩn cấp tử cung để cứu sống cô. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bà mẹ 10 con sẽ phải chấm dứt mơ ước có một gia đình đông con hơn nữa.

"Tôi thấy mình là bà mẹ may mắn nhất thế giới. Mỗi đứa trẻ đều nằm trong kế hoạch và dự định của hai vợ chồng. Do các con sinh non nên có những khoảng thời gian lo lắng, tuy nhiên chúng đều lớn lên khỏe mạnh. Khì nhìn lại gia đình mình, chúng tôi thực sự thấy tự hào", bà mẹ này nói, đồng thời cho biết điều mà cô tiếc nhất là sẽ không thể mang thai nữa.

Bé Isaac. Ảnh: Mirror

"Tôi vẫn cảm thấy như có một vết dao đâm vào tim khi từ giờ sẽ không còn được tận hưởng cảm giác có một đứa trẻ đang đạp trong bụng mình. Nhưng nói thế nào thì tôi cũng rất may mắn vì vẫn còn sống, may mắn được có một gia đình hoàn hảo".

Các con của Healther lần lượt là Jolise, 23 tuổi, Corner, 18 tuổi, Tamara, 15 tuổi, Imogen, 12 tuổi, Dana, 11 tuổi, James, 9 tuổi, Robyn, 7 tuổi, Owen, 5 tuổi,, Alan, 2 tuổi và gần đây nhất là Isaac. Bé Owen là đứa trẻ bé nhất do sinh non 3 tháng so với dự sinh, với cân nặng chỉ hơn 1 kg.

"Có lúc Owen rất gầy. Các bác sĩ cảnh báo bé chỉ có 50% cơ hội sống và thằng bé phải nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt suốt 2 tháng" bà mẹ 10 con kể lại.

Sau khi sinh bé thứ chí là Alan, sớm 5 tuần với dự sinh và nặng 2,6 kg, các bác sĩ khuyện Heather rằng nếu mang thai lần nữa, cô sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.

"Alan là bé duy nhất không phải nằm trong khoa chăm sóc đặc biệt và là cũng là đứa duy nhất tôi được ôm vào lòng sau khi sinh. Nhưng lúc đó, tôi rất yếu, mất nhiều máy tới mức phải cấp cứu và theo dõi suốt 48 giờ", cô nhớ lại.

Bé Robyn lúc mới sinh. Ảnh: Mirror

Tuy nhiên, bất chấp những khuyến cáo trên, vợ chồng Heather vẫn khao khát sinh thêm bé.

"Tôi không nghĩ gì đến các rủi ro cả. Khi Alan được 6 tháng, tôi lại tiếp tục có thai. Chồng tôi rất lo lắng cho sức khỏe của tôi nhưng tôi không nghe", Heather kể lại.

Tuy nhiên, lúc bầu bé Isaac, Healther bị nhau cài răng lược, một tình trạng rất nguy hiểm trong đó gai nhau ăn xuyên hết lớp cơ tử cung, đến thanh mạc và có thể xâm lấn cơ quan lân cận (bàng quang, trực tràng...), có thể khiến thai phụ tử vong.

"Tôi mất máu nhiều, nguy cơ cao là Alan sẽ phải sống cảnh "gà trống nuôi 10 đứa con. Tôi nằm viện 3 tuần và kết quả là sẽ không thể sinh thêm nữa. Tuy nhiên, Tôi cũng rất biết ơn các bác sĩ, y tá đã cứu sống mình".

Heather đã có hai con từ cuộc hôn nhân trước khi cô bắt đầu hẹn hò với anh Alan vào tháng 3/2000. Cả hai quyết định sinh thêm hai con và đến tháng 12 năm đó, Tarmara chào đời với cân nặng 1,92 kg, tiếp đến là Imogen 1,76 kg.

Bé Imogen nằm trong lồng ấp sau khi chào đời sớm. Ảnh: Mirror

Lúc cả hai kết hôn vào năm 2005, Healther đang mang thai bé Dana và sinh bé với cân nặng 1,56 kg.

"Mỗi khi đứa bé nhất được 6 tháng, vợ chồng tôi lại lên kế hoạch sinh thêm", cô tâm sự.

Tuy con gái lớn Jolise không còn sống ở nhà nữa nhưng các thành viên còn lại vẫn sống hạnh phúc trong căn hộ đã được sửa sang lại, với 8 phòng ngủ nhỏ. Trong nhà có một cái bếp ăn lớn, với chiếc bàn đủ chỗ cho 12 người ngồi.

Tuy đông con nhưng vợ chồng chị Heather không nhận một khoản tiền phúc lợi ào. Mỗi tuần họ tiêu 300 USD vào thực phẩm và ngày nào cũng phải ra chợ mua thịt. Healther thừa nhận mỗi lần cả nhà cùng ngồi lại ăn cơm là một lần cần sắp xếp và phân chia công việc.

Mỗi ngày của bà mẹ 10 con bắt đầu từ 6h sáng đến 10h đêm, chưa kể việc phải thức đêm để cho bé Isaac ăn. Cô thường đưa các con nhỏ đến trường, dành một tiếng để là quần áo và giặt ba mẻ mới hết đồ.

Thế nhưng Heather vẫn dành thời gian để làm tình nguyện cho tổ chức từ thiện dành cho trẻ sinh non bliss, đến thăm khoa chăm sóc trẻ đặc biệt ở bệnh viện Ninewells, Dundee, hai lần một tuần.

Trong khi đó chồng cô, anh Alan, thì cho biết anh thấy rất tự hào về vợ. "Heather là bà mẹ tuyệt vời và cũng giống như cô ấy, tôi thích có một gia đình đông con".

Hướng Dương