'Gia đình đồng tính cũng cần tình yêu, sự trung thực'

Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn cảm thấy may mắn khi đám cưới được gia đình chấp thuận.

- Tình yêu của anh và bạn trai được nảy nở và kéo dài trong bao lâu để đi đến chuyện kết hôn?

- Chúng tôi biết nhau được 5 năm, tình yêu nảy nở trong 3 năm và bây giờ quyết định gắn bó suốt đời với nhau. Cuộc tình nào tôi nghĩ cũng phải có sóng gió lớn nhỏ xảy ra, nhưng quan trọng là mình vượt qua nó để gắn kết được với nhau giúp mối quan hệ trở nên bền vững hơn. Quan trọng hơn cả, tình yêu tất yếu phải xuất phát từ một tấm lòng chân thật, mỗi người đều thể hiện là chính mình trong mối quan hệ đó, không phải là những người lệ thuộc hay phụ thuộc. Chúng tôi may mắn có được điều này từ những ngày quen nhau đầu tiên.

- Phản ứng của gia đình hai bên thế nào trước đám cưới đồng tính của anh và người yêu?

- Cả hai rất may mắn nhận được tình yêu thương và sự hỗ trợ tinh thần lớn lao từ gia đình, theo tôi ai cũng muốn người thân của mình vui vẻ và tìm kiếm được hạnh phúc trong cuộc đời.

- “Trai lớn gả vợ, gái lớn lấy chồng” nhiều người cho rằng đi sai với quan niệm cũ là thể hiện sự không hiếu thảo với cha mẹ, còn quan điểm riêng của anh?

- Nếu bố mẹ tôi yêu thương tôi, họ rất hạnh phúc khi thấy con trai của mình tìm được nửa kia của cuộc đời và cũng yêu thương bạn trai tôi như con cái trong nhà, tôi không giữ cách nghĩ tiêu cực về điều này.

Đám cưới của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn và bạn trai vừa được tổ chức chiều nay trên một bãi biển thơ mộng của Nha Trang. Ảnh: Trung Nguyễn.

- Giới trẻ Việt Nam bây giờ có tư tưởng khá cởi mở, nhưng phần đông vẫn phản ứng về những đám cưới đồng tính, anh có quan tâm đến điều đó?

- Tôi là một người không sống vì dư luận và đương nhiên cũng không quan tâm đến những lời bàn tán ngoài xã hội. Chúng tôi luôn sống tốt nhất có thể, cố gắng lao động để thể hiện là những con người có ích cho gia đình và xã hội. Mỗi người có một cách yêu, cách sống và tôi có cách của riêng mình, với tôi sống trọn vẹn với những gì mình đang có, sống chân thật với chính bản thân và sống để rồi không hối tiếc là điều vô cùng quan trọng.

- Theo anh, lý do vì đâu nhiều người trong cuộc sống hiện tại không dám sống thật và thể hiện quan điểm sống một cách công khai?

- Có thể do áp lực gia đình hoặc xã hội, do xã hội có lẽ ta không bàn tới vì tôi nghĩ xã hội không sống cho mình, còn về phạm vi gia đình có thể nhiều cách thể hiện sẽ không được ủng hộ. Nhưng tôi nghĩ nếu gia đình yêu thương mình, thật sự mọi người cũng muốn mình được hạnh phúc. Cá nhân tôi cảm thấy mỗi người chỉ có một cuộc sống mà không sống thật với bản thân có lẽ hơi phí cuộc sống đó. Nhưng mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, đôi khi họ lại khó lòng thể hiện được quan điểm riêng bởi nhiều mối quan hệ xung quanh, cách sống cho bản thân đôi khi lại làm ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp trong gia đình.

- Các nhà thiết kế thế giới vẫn yêu say đắm những người gắn bó mật thiết với công việc của mình, còn bạn trai của anh hoạt động trong lĩnh vực nào?

- Tôi và Sơn Đoàn may mắn có cơ hội kết hợp và hỗ trợ nhau rất nhiều trong công việc. Các bộ sưu tập vừa được giới thiệu gần đây của Valenciani với những hoạ tiết in bắt mắt và hợp mốt đều do bạn trai tôi thiết kế vì anh ấy là nhà thiết kế đồ hoạ. Khi đồng hành cùng “một nửa” của mình, tôi có rất nhiều cảm hứng sáng tạo và chúng tôi hy vọng từ sự hợp tác này trong thời gian tới sẽ có nhiều bộ sưu tập đặc sắc hơn sẽ ra đời và được khán giả yêu thời trang đón nhận.

- Công việc chuyện môn vốn luôn gắn liền với việc tiếp cận những xu hướng mới, điều này có ảnh hưởng đến cách sống theo xu thế mới của anh?

- Đồng tính không phải là một cách sống nhất thời, cũng không phải là một xu thế mới hay cũ. Đồng tính là chính con người của mình, mình được sinh ra với nó nên không có sự ảnh hưởng nào trong việc này.

Theo nhà thiết kế, sống thật với bản thân và sống có ích là một điều vô cùng quan trọng để cuộc sống của mỗi người không trở nên hoang phí. Ảnh: Trung Nguyễn.

- Năm 2014 anh khá bận rộn với việc thiết kế các bộ sưu tập trong nhiều chương trình hoành tráng, thời gian chuẩn bị cho đám cưới anh thu xếp ra sao?

- Tôi và bạn trai đều là người thích đi du lịch, nhất là đi biển. Chúng tôi có thể sắp xếp thời gian đi đến 20 chuyến trong một năm. Thời gian không phải là vấn đề chính của đám cưới này, cả tôi và bạn trai muốn tất cả bạn bè thân thiết có được một kỳ nghỉ cuối tuần thật vui và nhiều cảm xúc đẹp mang về sau chuyến đi này, vì thế tôi đã cố gắng sắp xếp mọi thứ một cách tốt nhất.

Chúng tôi không phải là người sống vì bề ngoài, nên tiệc cưới sẽ được tổ chức rất giản dị và ấm cúng tại một resort nhỏ ở biển Nha Trang. Lễ cưới khá lãng mạn được tổ chức ngay sát bờ biển với các bạn rất thân và gia đình hai bên tham dự.

- Là một nhà thiết kế và yêu thời trang, yêu cái đẹp, ảnh cưới của anh được lên ý tưởng và thực hiện thế nào?

- Ảnh pre-wedding là quà tặng của nhiếp ảnh gia Tang Tang, cũng là người bạn thân thiết của cả hai được chụp tại Krabi (Thailand) trong một chuyến đi nghỉ cuối tuần. Tôi muốn giữ lại các khoảnh khắc đẹp mà đơn giản nhất trong cuộc sống, với tôi cảm xúc là thứ quan trọng nhất và sẽ theo mình trọn đời chứ không phải sự chuẩn bị công phu, cầu kỳ.

Còn về trang phục cưới, vì không phải là nhà thiết kế trang phục nam nên tôi không tự làm đồ cưới cho mình, thay vào đó chúng tôi được anh bạn ở Cooper & Co may đo theo ý mình và chúng tôi rất thích hai bộ trang phục vest theo phong cách cổ điển.

- Đối với anh, với quan hệ hôn nhân đồng giới đâu là điểm quan trọng để giữ tình yêu và hạnh phúc gia đình bền vững?

- Sau khi tổ chức đám cưới, cả hai sẽ quay lại ngay với công việc, dịp Tết Nguyên Đán năm nay, tôi và bạn trai sẽ có kỳ nghỉ dài và đi thăm ông bà ở rất xa, đương nhiên có những chuyện khi lập gia đình xong chắc chắn sẽ phải làm. Về chuyện gìn giữ hạnh phúc gia đình bề vững, tôi nghĩ đồng giới hay không thì bản chất của tình yêu cũng giống nhau thôi, sự trung thực và lòng tôn trọng là những thứ mấu chốt nhất cần phải có.

Duy Khánh thực hiện