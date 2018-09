Gia đình doanh nhân Hà Linh nhận 4 tỷ đồng bảo hiểm

Hôm 11/12, gia đình nữ doanh nhân bị sát hại ở Trung Quốc, Hà Thúy Linh, đã nhận mức bảo hiểm tổng cộng hơn 4 tỷ đồng.

Ngày 13/12, đại diện một Công ty bảo hiểm chi nhánh tại Lâm Đồng xác nhận vừa tiến hành chi trả cho gia đình nữ doanh nhân Hà Thúy Linh (Hà Linh), Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, nguyên phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Lâm Đồng, bị sát hại ở Trung Quốc vào hồi tháng 9/2015, tổng cộng hơn 4 tỷ đồng. Bà Linh mua bảo hiểm với mức phí mỗi năm hơn 100 triệu đồng.

Doanh nhân Hà Linh.

Khi đã đóng được 2 năm phí bảo hiểm, tháng 9/2015, doanh nhân Hà Linh bị sát hại trong một chuyến công tác tại Trung Quốc. Ngay khi người thân bà Hà Linh hoàn tất hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, ngày 11/12 vừa qua, Công ty này đã chi trả các quyền lợi bảo hiểm trị giá hơn 4 tỷ đồng cho gia đình doanh nhân Hà Linh.

Ngoài ra, gia đình doanh nhân Hà Linh còn được nhận thêm giá trị quỹ của hợp đồng, phí quản lý rủi ro và phí quản lý quỹ, tính đến ngày 22/9/2015 (thời điểm bà Hà Linh chết) là gần 85 triệu đồng.

Trước đó, bà Hà Thúy Linh bị sát hại tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau khi vừa xuống sân bay để ký hợp đồng bán chè ô long. Theo điều tra của phía Công an Trung Quốc, bà Hà Linh bị đầu độc bằng thuốc mê, đánh đập và cướp hết tài sản rồi bị bỏ rơi tại một nơi vắng vẻ trong tình trạng bất tỉnh. Khi tỉnh lại, bà Linh kêu cứu và được người dân đưa đến đồn cảnh sát trình báo vụ việc. Bà Hà Linh được đưa tới bệnh viện để cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng đã tử vong ngày 22/9/2015. Đến tháng 3/2016, cơ quan chức năng ở Đài Loan đã bắt giữ 2 nghi can sát hại bà Hà Linh để điều tra, làm rõ vụ án.

