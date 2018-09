Giả đánh ghen người đi đường để cướp hơn 100 vụ

Với thủ đoạn táo tợn, chúng vờ đánh ghen hoặc vờ ngã xe, sau đó cuỗm sạch tài sản giữa đường khi nạn nhân chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Mới đây, Công an tỉnh Bạc Liêu vừa triệt phá thành công một băng cướp hoành hành tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long... Tính đến thời điểm bị bắt giữ, băng cướp này đã gây ra hơn 100 vụ cướp giật nghiêm trọng ở miền Tây.

Đây là băng cướp rất xảo quyệt, thường xuyên thay đổi địa bàn gây án nên việc điều tra truy bắt gặp rất nhiều khó khăn. Thủ đoạn của bọn chúng là dàn cảnh đánh ghen, giả vờ xảy ra tai nạn giao thông rình người sơ hở để ra tay cướp giật tài sản. Băng cướp này đã khiến dư luận hoang mang và rất khiếp sợ, đặc biệt là đối với những người lưu thông bằng xe máy trên tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp.

Sau khi xác lập chuyên án, cơ quan công an xác định kẻ cầm đầu là Phạm Văn Tùng (biệt danh Bảy Tùng, 47 tuổi, ngụ ấp 3, xã Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai, Bạc Liêu). Tuy nhiên, do tên này ít khi ở nhà và thường xuyên di chuyển chỗ ở nên lực lượng chức năng rất khó xác định nơi Tùng đang lẩn trốn. Rất may, vào thời điểm này, Tùng đang lo gả cưới con gái nên lực lượng công an quyết định hành động.

Sau khi “ông trùm” Bảy Tùng bị bắt giữ tại nhà riêng, từ lời khai của Tùng, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ thêm 11 tên đàn em, trong đó có hai em trai ruột của Tùng là Phạm Văn Trung và Phạm Văn Hiếu (cùng ngụ tại Phong Thạnh Đông A, huyện Giá Rai).

Ông trùm nghĩ ra thủ đoạn siêu độc để cướp tiền người đi đường.

Với thủ đoạn tinh vi, chúng thường tổ chức “canh mồi” tại các địa điểm công cộng, thường là gần các điểm chợ, đám cưới, ngân hàng… Khi phát hiện có phụ nữ chạy xe máy đắt tiền, mang theo túi xách, đeo nhiều nữ trang... lưu thông một mình thì lập tức kẻ “canh mồi” gọi điện thoại báo cho đồng bọn biết hướng lưu thông của “con mồi” rồi tổ chức 2 xe máy trở lên, mỗi chiếc trở theo từ 3 đến 4 người đuổi theo phía sau. Khi đuổi kịp xe nạn nhân, chúng giả vờ đánh ghen, la lối chửi bới bằng những lời thô tục và yêu cầu nạn nhân dừng xe lại để nói chuyện phải trái.

Nạn nhân vừa bước xuống xe, trong lúc đôi co, chúng bất ngờ lao vào cướp giật tài sản rồi nhảy lên xe của nạn nhân tẩu thoát… Với thủ đoạn này, dù cho khách lưu thông trên đường có để ý thấy thì cũng tưởng nạn nhân giật chồng người khác dẫn đến bị đánh ghen nên không can thiệp.

Một thủ đoạn khác mà nhóm Tùng thường xuyên dùng tới nữa là vào lúc trời tối, giả vờ tự ngã xe rồi nằm lăn trên lộ nhờ người cứu giúp, khi người đi đường thấy tội nghiệp dừng lại đỡ lên hoặc lợi dụng tâm lý hiếu kỳ của người dân di chuyển chậm lại thì bọn chúng sẽ tiến hành đạp ngã xe của nạn nhân rồi giật dây chuyền, tài sản và cướp xe tẩu thoát.

Chúng bị bắt giữ ngày 29/12/2014. Đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng PC45 - Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Băng nhóm của Tùng rất xảo quyệt, táo tợn. Chúng không từ bỏ một hành vi thủ đoạn nào để gây án, 12 tên vừa bị bắt giữ mới chỉ là một phần trong băng nhóm. Còn hàng chục chân rết khác đang trong vòng mở rộng điều tra truy bắt”.

Chính quyền địa phương xã Phong Thạnh Đông A cho biết, Phạm Văn Tùng xuất thân trong gia đình thuần nông có 11 người con. Từ lúc còn thanh niên, Tùng đã nổi tiếng ham chơi lười làm và sớm sa vào con đường trộm cướp. Gã từng có 3 tiền án về các tội trộm cướp tài sản. Mới ra tù ít lâu, Tùng lại ngựa quen đường cũ lập nên băng nhóm chuyên đi dàn cảnh cướp bóc.

Trong số 7 người anh, em trai của Tùng có đến 6 người có tiền án tiền sự, vào tù ra tội như cơm bữa. Đặc biệt, “tiếng tăm” bất hảo của Tùng khiến dân địa phương ai cũng khiếp sợ, không muốn dính líu hay mâu thuẫn.

Anh Tuân (một hàng xóm, tên đã thay đổi) kể: “Cách đây hơn 10 năm, vào mùa thu hoạch lúa có nhiều người đến thu mua lúa bằng ghe, Tùng và đồng bọn đã bất ngờ đánh một chủ ghe thu mua lúa rồi cướp tất cả tiền, vàng của thương lái này. Sau đó không lâu, hắn và một số đồng bọn bị công an bắt giữ nhưng mới ra tù một thời gian ngắn, hắn và một người em ruột của mình lại bị bắt giữ thực hiện một vụ cướp ở Kiên Giang”.

Có một chi tiết đặc biệt về “ông trùm”, đó là tính keo kiệt của gã đối với vợ con. Tùng tổ chức cho đàn em thực hiện hàng trăm vụ cướp, thu lợi bất chính một khoản tiền lớn nhưng “ông trùm” chưa bao giờ đem tiền về nhà cho vợ con. Cuộc sống gia đình và việc nuôi 5 người con ăn học do một tay người vợ tảo tần buôn bán đảm đương.

Người vợ cũng thường xuyên khuyên chồng từ bỏ con đường tội lỗi nhưng Tùng gạt bỏ ngoài tai, gã thường bỏ nhà đi nhiều ngày, chỉ khi gia đình có công chuyện, “ông trùm” mới ghé về nhà. Mấy ngày nay, khi “ông trùm” bị bắt giữ, vợ con gã chua chát rớt nước mắt tủi buồn.

Theo Pháp Luật Việt Nam