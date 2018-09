Gia cảnh éo le của 3 người chết khi bắt cẩu tặc

Trong ba thanh niên thiệt mạng vì truy đuổi cẩu tặc, hai người là con trai duy nhất của gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 15/6, người dân xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP HCM kéo nhau đến chia buồn với gia đình các nạn nhân thiệt mạng do truy đuổi cẩu tặc. Nhiều người bày tỏ phẫn nộ, thương xóng khi cả 3 thanh niên đều chưa lập gia đình, tính tình hiền lành.

Trong đó, Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi) đang học tiếng Nhật để chờ đi xuất khẩu lao động, Phạm Nguyễn Quốc Hữu (18 tuổi, ngụ xã Tân Thịnh Đông) ở nhà phụ giúp công việc gia đình, còn Nguyễn Minh Phương (18 tuổi. ngụ xã Trung An) cũng sống trong gia đình rất khó khăn, cha bị bệnh, chị và em gái đang đi học.

Trong căn nhà vách đất, mái tôn xập xệ, trống huơ trống hoác ở xã Trung An, sự hiện diện của chiếc quan tài càng làm quang cảnh thêm ảm đạm, lạnh lẽo. Cha của Phương, ông Nguyễn Văn Mên, bị bệnh phổi, thân hình gầy nhom, già hơn so với tuổi 47. Ông ngồi bất động, mọi việc tiếp khách viếng đứa con trai phải do người vợ Lê Thị Thủy đảm trách.

Bà Thủy thẫn thờ khi mất đứa con trai duy nhất đang phụ giúp mình nuôi gia đình.

Bà Thủy, cho biết, hai vợ chồng có 3 đứa con, Phương là con trai duy nhất. Chồng bệnh tật không thể làm việc nhiều năm nay nên mọi chi tiêu trong nhà phải do bà cáng đáng. Tuy nhiên, với mức lương vài triệu của nhân viên tạp vụ cho công ty may gần nhà, bà không thể lo xuể tiền thuốc men cho chồng, tiền học của các con khiến phải vay nợ nhiều nơi.

Gia cảnh nghèo khó, tới lớp 7, Phương xin nghỉ học sớm để đi giữ tiệm nét, làm phụ hồ phụ giúp gia đình. Thời gian gần đây, Phương không có việc làm phải đi chăn bò sữa cho người dân ở xã Tân Thạnh Đông.

"Công việc của anh ấy không đều nhưng thi thoảng vẫn đưa mẹ tiền giúp em và chị học. Anh ấy hiền lành, thương em và chị lắm", Nguyễn Thị Phương Lan, em gái Phương nức nở. Lan chuẩn bị thi lên lớp 10, còn chị lớn đang học Đại học Công nghiệp.

Cũng mất đi người con trai duy nhất - Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi), vợ chồng ông Huỳnh Văn Thành (50 tuổi, ngụ ấp 3, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) khóc suốt. Ông Thành cho biết, trước khi xảy ra sự việc hai ngày, nhà ông bị nhóm trộm dùng roi điện chích chết 2 con chó và kéo đi, vì vậy chiều 14/6, khi nghe bạn rủ đuổi theo nhóm trộm chó, Bảo đã tham gia.

Căn nhà vách đất xập xệ của Phương.

Còn bố mẹ của Phạm Nguyễn Quốc Hữu (18 tuổi) quỵ ngã khi đón thi thể con trai về nhà. Người thân cho biết Hữu là con trai út trong gia đình ba chị em và ở nhà phụ giúp cha mẹ nuôi bò sữa. Cách đây vài ngày, thấy chó nhà bị trộm bắt, Hữu cùng người dân truy đuổi thì bị bọn chúng dùng súng tự chế gắn xung điện bắn trả nhưng né được. "Trên đường tháo chạy, nhóm trộm còn hăm dọa sẽ quay trở lại trả thù", anh Tâm, bạn Hữu, nói.

Người dân cho biết, nhóm "cẩu tặc" lộng hành cả ngày lẫn đêm nên ai nuôi chó cũng phải nhốt lại. Bọn chúng thường đi 4 tên trên hai xe máy. Hai kẻ đi trước có nhiệm vụ bắn xung điện vào chó, 2 kẻ chạy phía sau bắt chó bỏ vào bao. Khi bị phát hiện và truy đuổi, nhóm đối tượng chạy xe bạt mạng, dùng hung khí hù dọa, lấy ớt bột ném về phía người dân.

Theo điều tra ban đầu, 18h chiều 14/5, trong lúc Hữu đang ở nhà thì phát hiện bọn "cẩu tặc" hôm trước dừng xe trước nhà, trên tay có bao đựng chó vừa trộm được. Hữu liền lên xe máy cùng với Phương chạy tới nhà Bảo rủ truy đuổi bọn chúng.

Chiều tối 14/6, anh Trần Minh Kiên đang ngồi ở quán nước sát đường Nguyễn Kim Cương thì nghe tiếng "tách", rồi "đùng". Chạy ra anh thấy 3 thanh niên nằm bất động, máu me đầy người. "Tôi chạy tới thấy một thanh niên chết tại chỗ, hai người còn lại thoi thóp. Chiếc xe máy kẹt chặt giữa trụ điện và bứt tường rào nhà dân", anh Kiên kể.

Người em gái Phương sụt sùi khi anh trai mất đột ngột.

Theo anh Kiên, lúc xảy ra sự việc, phía trước có bốn thanh niên trộm chó đi trên hai xe máy. Một trong số đó tay đang kéo dây điện trên đường và miệng nói: "Quay lại tụi bây, quay lại tụi bây...". Sau đó, nhóm thanh niên này bỏ chạy về hướng tỉnh lộ 15.

Trung tá Trà Văn Hon, Đội trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Củ Chi thừa nhận trong thời gian qua, các xã Tân Phú Trung, Tân Thành Đông, Nhuận Đức... liên tục xảy ra trộm chó. Bọn chúng thường đi xe máy phân khối lớn, thiết kế ná bắn biến điện từ 220V trở lên từ bình ắc quy và có mũi tên kẹp hai đầu dây điện dài từ 3-4 m. Khi phát hiện chó, chúng bắn mũi tên trúng khiến chó bị giật và bắt bỏ vào bao.

"Việc truy bắt bọn cẩu tặc gặp nhiều khó khăn vì chúng chạy xe phân khối lớn, manh động. Khi bị bắt, chúng trộm chó ở những địa phương khác như ở Tây Ninh. Vì không xác định bị hại nên chúng chỉ bị xử phạt hành chính. Trong thời gian tới, ngoài trinh sát đặc nhiệm tuần tra, công an xã sẽ kết hợp dân quân, xã đội... truy quét bọn trộm chó", trung tá Hon cho biết.

