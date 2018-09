Gia cảnh đáng thương của đứa bé bị bố đánh chết

Trước khi qua đời vì trận đòn dã man của bố, bé trai 8 tuổi Đỗ Doãn Lộc từng bị bố và người tình đối xử không khác gì một 'vật nuôi'.

Sau một thời gian lẩn trốn, Bùi Thị Hà (sinh năm 1984, trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh) và Đỗ Văn Lợi (46 tuổi) đã bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt để điều tra về hành vi gây ra cái chết của cháu Đỗ Doãn Lộc (8 tuổi, con trai Lợi).

Bước đầu Lợi khai nhận, chiều 15/3, tại nhà riêng thuộc tổ 51 (khu 5, phường Tiền An), Hà nói bị mất 20.000 đồng. Nghi ngờ cháu Lộc lấy trộm, Hà đã túm tóc, đánh cháu túi bụi mặc cho bé Lộc thanh minh không lấy trộm tiền. Thấy con bị đánh, Lợi đã không vào can ngăn mà gạt Hà sang bên rồi tuyên bố: “Con tôi để đấy tôi dạy!”.

Sau lời tuyên bố ấy, Lợi lấy thang giường vụt tới tấp lên người cháu Lộc. Những cú vụt mạnh đến mức thang giường bị gãy làm nhiều khúc. Không dừng lại, Lợi vớ chiếc điếu cày gần đấy tiếp tục phang tới tấp vào người con. Đau đớn, sợ hãi vì bị hai người lớn dồn đánh, cháu Lộc đã khóc lóc van xin, chạy nép vào một góc tủ.

Mặc cho ánh mắt hoảng loạn, sợ hãi của cháu bé, Hà đã tung cú đá khiến cháu Lộc ngã ngửa đập đầu xuống đất. Cú đòn này đã khiến cháu Lộc lên cơn co giật rồi lịm đi. Đến lúc này, người cha nhẫn tâm mới hoảng hốt gọi người thân đưa cháu Lộc đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, cháu Lộc đã trút hơi thở cuối cùng vào 15h chiều ngày 18/3 tại Bệnh viện Việt Đức trong sự xót thương vô hạn của người thân và dư luận.

Di ảnh cháu Đỗ Doãn Lộc, 8 tuổi, bị bố đẻ và “dì ghẻ” hành hung dẫn đến tử vong.

Tại địa phương, khi nhắc đến Bùi Thị Hà, nhiều người dân cho biết người này rất nổi tiếng ở TP Bắc Ninh. Theo đó, Hà đã có một đời chồng, nhưng người này nghiện ngập, dính ma túy nên bị bắt. Trước khi đến sống chung với Lợi, Hà là mẹ của 3 đứa con nhưng do thói ngổ ngáo, hỗn xược nên bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà.

Sống lang bạt nay đây mai đó, Hà tình cờ gặp Lợi, cả hai đưa nhau về sống chung tại tổ 51 (phường Tiền An). Từ ngày xuất hiện dì ghẻ, thay vì được chăm sóc, dạy dỗ thì những trận đòn roi liên tiếp trút lên người cháu bé 8 tuổi. Do sống khép kín, không quan hệ với hàng xóm nên mỗi lần đánh đập cháu Lộc, Lợi cùng người tình đều khóa trái cửa nên mọi người không hề hay biết.

Nói về đứa con ngỗ ngược của mình, bà Ngân (sinh năm 1963, mẹ Hà) đôi mắt đượm buồn, ứa lệ. Theo bà Ngân, vợ chồng bà sinh được 4 người con gái, Hà là con cả trong gia đình. So với 3 người em, Hà có tính cách đối lập hoàn toàn. Vốn ngang bướng từ nhỏ, lại không được học hành đến nơi đến chốn (Hà chỉ học hết lớp 6), cộng thêm việc bị bạn bè xấu lôi kéo nên Hà luôn bỏ ngoài tai những lời bố mẹ dạy bảo. Bất cứ chuyện gì Hà cũng hành động theo sở thích của bản thân. Giao lưu với dân xã hội đen nên Hà cũng đã quen và cưới một thanh niên ở xã Xuân Ổ (TP Bắc Ninh). Chồng của Hà cũng là kẻ chơi bời lêu lổng, từng vào tù ra tội.

Mặc cho cả gia đình ngăn cấm, nhưng Hà vẫn cương quyết làm theo ý mình. Bà Ngân cho biết thêm, sau khi kết hôn, tình cảm giữa Hà và bố mẹ đẻ bắt đầu rạn nứt. Thậm chí, vợ chồng bà Ngân đã từ mặt Hà.

Nói về mối quan hệ kiểu vợ chồng hờ giữa Lợi và Hà, bà Ngân cho biết, không thể ngờ Hà lại sống chung dưới một mái nhà với một kẻ côn đồ, tội phạm, lại xuất thân trong một gia đình giang hồ khét tiếng Bắc Ninh như Đỗ Văn Lợi.

Theo bà Ngân, sau khi bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà, đầu năm nay, Hà gặp Lợi khi đó vừa mãn hạn tù. Cảnh “bèo nước gặp nhau” hai bên đã rủ nhau cùng về ở dưới một mái nhà, chung sống với con riêng của Lợi là cháu Lộc, cùng 3 đứa con riêng của Hà. Cháu Lộc không phải máu mủ ruột rà nên khiến cho Hà “ngứa mắt”, luôn tìm cách đay nghiến, mắng nhiếc.

Đám tang cháu Lộc với bao nỗi đau chất chứa khi vắng cả cha lẫn mẹ.

Sau 4 ngày điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, cháu Lộc đã trút hơi thở cuối cùng vào 15h ngày 18/3 khi bên cạnh cháu chỉ có người bác ruột Doãn Thị Bình, cùng những nhà hảo tâm ghé thăm. Khoảng 9h ngày 19/3, sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể của cháu cho gia đình đưa về quê an táng.

Trời đổ mưa nặng hạt nhưng vẫn có rất đông người dân tới dự lễ đưa tang cháu bé xấu số. Chứng kiến bức ảnh thờ với khuôn mặt ngây thơ, trong sáng của cháu Lộc, không ai cầm được nước mắt. Một đám tang có quá nhiều nỗi đau, người trực tiếp gây ra cái chết thương tâm của cháu lại chính là người bố đẻ, trong khi mẹ cháu thì đang phải thi hành bản án 20 năm tù giam vì tội Buôn bán trái phép chất ma túy.

Có mặt trong đám tang tiễn cháu Lộc, ông Phạm Văn Nam, Tổ trưởng tổ dân phố 51 (phường Tiền An) nghẹn ngào: “Dù cháu sống ở địa phương không nhiều, nhưng khi gia đình tổ chức tang lễ cho cháu, bà con chúng tôi ai cũng tranh thủ đến đưa tiễn và nhìn mặt cháu lần cuối. Tội nghiệp cho đứa trẻ còn cha mẹ mà côi cút, bất hạnh…”.

Tuổi thơ của cháu Lộc đã bất hạnh ngày từ lúc mới chào đời khi không biết được mặt bố mẹ (đều đi tù). Lớn lên trong sự chăm sóc của người bác ruột, Lộc là đứa trẻ khá ngoan. Tháng 5/2013, Lợi ra tù và lên Hà Nội đón Lộc về nuôi. Mọi người đều chấp thuận với mong muốn bố con được đoàn tụ. Nào ngờ, cũng chính từ thời gian đó, cháu Lộc phải sống với những trận đòn roi tàn ác.

Kiếp sống trần ai của cháu đã phải dừng lại ở tuổi lên 8, khi mới bắt đầu bước vào lớp học vỡ lòng tại trường Tiểu học Tiền An, TP Bắc Ninh. Sự ra đi của cháu Lộc cũng để lại sự ân hận cho nhiều người, trong đó có người bác ruột của cháu là bà Doãn Thị Bình. Nhìn cảnh cháu Lộc nằm bất động trên giường bệnh với bình ôxy hỗ trợ mà không thể can thiệp bất cứ điều gì cho tới lúc cháu trút hơi thở cuối cùng bà Bình đã khóc rất nhiều, ân hận rất nhiều, giá như bà không cho Lộc trở về sống với người bố cùng dì ghẻ ác quỷ đội lốt người đó, thì nỗi đau đã không xảy ra.

Bà Phạm Thị Hồng Quyên, Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em (Sở Lao động Thương binh Xã hội Bắc Ninh) cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Sở chưa nhận được bất cứ phản ánh nào về việc cháu Lộc bị bạo hành. Chỉ tới khi sự việc xảy ra, Sở mới nhận được thông tin, sau đó đã khẩn trương yêu cầu Phòng Lao động Thương binh Xã hội Bắc Ninh Bắc Ninh tiến hành xác minh vụ việc.

Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Lợi về tội Cố ý gây thương tích.

Hiện cơ quan điều tra đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi và tiếp tục xác minh, làm rõ những tình tiết liên quan. Nếu có đủ căn cứ, cơ quan điều tra sẽ thay đổi tội danh từ tội Cố ý gây thương tích sang tội Giết người theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công an cũng đã tạm giữ Bùi Thị Hà để làm rõ những hành vi liên quan đến cái chết của cháu Lộc.

Cô Hà Thị Thêu (giáo viên chủ nhiệm của cháu Lộc) cho biết: “Mặc dù sống trong một gia đình khá phức tạp nhưng Lộc vẫn là một học trò ngoan. Nếu xét về học lực thì Lộc chậm hơn các bạn một chút, lý do bởi hồi nhỏ cháu chưa từng học qua lớp mẫu giáo hay mầm non. Trước ngày xảy ra vụ việc, anh Lợi đã xin phép cho cháu nghỉ vài hôm do bị ốm. Sau đó chúng tôi có liên lạc mấy lần với anh ấy qua điện thoại nhưng đều không liên lạc được”.

