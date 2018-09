Gia cảnh đáng thương của cô giáo bị chồng giết ngày 8/3

Chị Hiền bị chồng hành hung suốt một thời gian dài. Đúng ngày 8/3, trong một phút cãi vã, tên này đã xuống tay sát hại người vợ của mình.

Công an TP Hải Phòng đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để sớm đưa Phạm Hồng Nhật (sinh năm 1988, trú tại thôn Thiên Kha, xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng) ra xét xử trước pháp luật vì hành vi giết vợ là chị Nguyễn Thị Hiền (giáo viên mầm non, sinh năm 1989, trú tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng). Gia đình đã tiến hành tổ chức tang lễ cho người xấu số. Chị Hiền bị chồng đâm chết đúng ngày 8/3.

Quen biết nhau thời học sinh, chị Nguyễn Thị Hiền và Phạm Hồng Nhật nảy sinh tình cảm. Tuy vậy, tính cách giữa hai người lại hoàn toàn trái ngược. Hiền nổi tiếng hiền lành, nết na thì Nhật lại chơi bời, lêu lổng, thường xuyên giao du với bạn bè xấu.

Phát hiện con gái mình có tình cảm yêu đương với Nhật, bố mẹ chị đã ra sức ngăn cản, khuyên răn. Mặc dù vậy, Hiền vẫn âm thầm qua lại với Nhật. Biết không thể ngăn cản được tình cảm của đôi trẻ, hai bên gia đình đã ngồi lại để bàn chuyện cưới xin. Năm 2010, hôn lễ giữa chị Hiền và Nhật được tổ chức. Vốn biết tính chồng ham chơi, nhưng chị vẫn nghĩ rằng khi có vợ con, Nhật sẽ thay đổi.

Hiện trường vụ án.

Đầu năm 2011, chị Hiền sinh cậu con trai đầu lòng là bé Phạm Bảo An trong niềm vui của hai bên nội ngoại. Tuy nhiên, Nhật vẫn không chịu làm ăn để giúp đỡ vợ con mà ngày càng dấn thân vào chơi bời, lêu lổng.

Kinh tế mỗi lúc một khó khăn khiến mâu thuẫn vợ chồng ngày thêm trầm trọng. Không chỉ dùng lời nói, rất nhiều lần Nhật còn giở thói vũ phu, thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Mặc dù bị bạo hành, nhưng với suy nghĩ “xấu chàng, hổ ai”, chị Hiền cố gắng chịu đựng. Nhiều lúc đến trường với vết bầm tím trên mặt, bạn bè đồng nghiệp hỏi thăm chị chỉ dám nói mình bị ngã.

Một thời gian sau, qua tìm hiểu, bố mẹ chị Hiền mới biết việc con gái mình thường xuyên bị chồng đánh đập nên đã xin cho cả hai vợ chồng Nhật về bên ngoại sinh sống để anh ta cách ly khỏi đám bạn xấu.

Năm 2013, chị tiếp tục sinh cậu con trai thứ hai. Sau nhiều lần đánh đập vợ, cuối năm 2013, Nhật bế cháu Bảo An bỏ về nhà mình tại xã Tiên Cường. Không chấp nhận được kiểu hành xử côn đồ của chồng, chị đã nhiều lần làm đơn ly hôn nhưng Nhật cương quyết không ký. Gần đây, Hiền lại đơn phương gửi đơn ra tòa nhưng sau đó vì nghĩ thương hai con nên chị lại lặng lẽ đi rút về.

Người thân trong gia đình chị Hiền cho biết, sau mỗi lần chị viết đơn ly hôn, Nhật lại bế cậu con trai đầu ra cầu Tiên Cựu (ở địa phương) dọa tự tử. Những lần như vậy, Hiền gào khóc thảm thiết, ngất lên ngất xuống, chấp nhận mọi yêu cầu chồng đưa ra. Nhưng sau đó, Nhật lại tiếp tục đánh đập vợ.

Khoảng 16h ngày 8/3, chị Hiền cùng người em họ là Nguyễn Thành Đạt (sinh năm 1997) tới nhà Nhật đón con về. Khi tới nơi, hai vợ chồng lời qua, tiếng lại. Bất ngờ, Nhật dùng dao nhọn đã thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người chị khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Chứng kiến cảnh tượng trên, anh Đạt đã lao vào ngăn cản thì bị Nhật dùng dao chém vào tay.

Đối tượng Nhật.

Trước thái độ hung hãn của Nhật, anh Đạt cố gắng bế chị Hiền nhảy xuống đầm nước gần đó, đồng thời kêu cứu mọi người xung quanh. Nghe tiếng kêu thất thanh, người dân đã nhảy xuống đầm để giúp hai nạn nhân. Chị Hiền cùng anh Đạt nhanh chóng được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy vậy, do vết thương quá nặng, mất máu nhiều, chị đã tử vong tại Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng).

Sau khi gây án, Nhật vẫn thản nhiên trở về nhà. Khi lực lượng chức năng tìm tới, hắn ta đã khóa trái cửa cố thủ rồi uống hết một chai thuốc diệt cỏ để tự tử. Tại phòng ngủ của Nhật, cơ quan chức năng còn thu giữ được một bức thư tuyệt mệnh do chính tay hắn viết.

Theo hồ sơ cơ quan công an, Nhật từng sử dụng ma túy và có 2 tiền án. Ngày 15/1, Nhật bị Công an huyện Vĩnh Bảo bắt vì tội Cướp tài sản và phải nhận mức án 2 năm tù giam. Tiếp đó, ngày 19/9/2009, Nhật bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt vì tội trộm cắp xe máy, bị xử phạt 15 tháng tù giam.

Ông Lê Xuân Quang, Trưởng thôn Thiên Kha (xã Tiên Cường) cho biết, khi lực lượng chức năng phá cửa ập vào thì phát hiện Nhật đang nằm đắp chăn, bên cạnh có lá thư, con dao bầu và chai thuốc sâu đã được Nhật uống hết. Ngay sau đó, Nhật được đưa ra Bệnh viện Đa khoa Huyện An Lão để rửa ruột. Hiện hắn được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Việt – Tiệp chữa trị trong sự giám sát chặt chẽ của cơ quan công an.

“Chuyện hai vợ chồng Nhật xích mích, mâu thuẫn từ lâu. Để hàn gắn, cán bộ thôn đã nhiều lần đến gia đình hòa giải, khuyên bảo nhưng kết quả không được như mong muốn”, ông Quang nói.

