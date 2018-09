Gặp nạn đêm động phòng vì dùng màng trinh giả

Đêm tân hôn, chú rể đang rạo rực định nhập cuộc thì bỗng thấy một vật lạ rơi ra từ vùng kín của cô dâu. Anh tròn xoe mắt rồi lao ra khỏi phòng.

"Tôi ước có thể quay ngược thời gian để không làm cái việc dại dột ấy", Huê, nhân viên một công ty thiết bị vệ sinh tại Minh Khai, Hà Nội thổ lộ sau đêm tân hôn như ác mộng. Huê cho biết, cô đến với người chồng hiện tại sau khi đã sống thử với người đàn ông khác. Những ngày chuẩn bị cưới, Huê tìm hiểu trên mạng và đặt mua một chiếc màng trinh nhân tạo vì sợ chồng thất vọng khi phát hiện mình không còn trinh. Có lẽ vì hơi run và lo lắng, sau khi Huê đưa "màng trinh" vào cơ thể không bao lâu thì gặp sự cố, bị rơi ra ngoài, khi chồng còn chưa kịp làm gì.

"Tôi không thể nào quên ánh mắt đầy ngỡ ngàng, khinh bỉ của chồng khi ấy. Từ hôm đó đến nay, anh không nói với tôi một lời, chẳng nằm cùng, hễ lúc nào tôi muốn giải thích gì là anh bỏ đi. Có lẽ chúng tôi không thể chung sống tiếp trong tình trạng này", Huê tâm sự.

Hình ảnh chiếc màng trinh giả được rao bán trên mạng. Ảnh: Dzires.com.

Chỉ cần gõ cụm từ "màng trinh nhân tạo" hay "màng trinh giả", trên Google, sẽ ra rất nhiều trang web bán mặt hàng này. Sản phẩm được quảng cáo có tác dụng tạo ra màng trinh như thật và khi quan hệ tình dục, màng này sẽ rách và tiết ra chất dịch màu đỏ giống máu.

Theo lời giới thiệu, đây là sản phẩm của Nhật Bản, được làm từ albumin tự nhiên, không tác dụng phụ, không dị ứng, không đau. Người rao còn khẳng định mục đích của sản phẩm là hỗ trợ những cuộc hôn nhân có nguy cơ tan vỡ do định kiến về trinh tiết của người chồng, không bán cho những người nhằm mục đích lừa đảo.

Người bán còn hướng dẫn sử dụng chi tiết: Rửa sạch âm hộ, lau khô. Bóc nhẹ lớp vỏ bọc sản phẩm, lấy màng trinh nhân tạo ra đặt lên ngón tay trỏ và từ từ đẩy vào, màng trinh sẽ giãn ra và từ từ bám vào thành âm đạo. Nên đặt trước khi quan hệ 30 phút và trong thời gian này, tránh đi lại, hoạt động. "Thêm một chút ngượng ngùng e ấp là bạn đã lại được cảm thấy lần đầu tiên của mình rồi", người bán bồi thêm.

Thử gọi đến một số điện thoại rao bán hàng trên mạng, khi nghe lời đề nghị mua hàng, người bán nhanh nhảu nói: "Cứ cho địa chỉ giao hàng, chuyển tiền vào tài khoản là xong. Dịch vụ sẽ giao tới tận nơi, kín đáo, đảm bảo bí mật. Giá là 750.000 đồng, chưa kể phí chuyển".

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y khoa Thái Hà, Hà Nội cho biết, một trong những bệnh nhân của bà cũng từng tan vỡ hạnh phúc ngay đêm động phòng vì bị chồng phát hiện dùng màng trinh giả. "Vì không muốn chồng biết mình đã mất cái ngàn vàng, cô gái mua màng trinh nhân tạo về dùng. Mọi việc diễn ra đúng như ý cô. Máu cũng vương lên tấm ga giường, nhưng chồng cô - người đàn ông sành sỏi đã nghi ngờ khi cho là màu máu rất giả và vùng kín của vợ thì giãn rộng, không hề co khít như lần đầu quan hệ. Cô gái cuối cùng cũng đành thú nhận", bác sĩ kể lại.

Bác sĩ cũng từng mục sở thị một chiếc màng trinh nhân tạo vào năm ngoái. Chiếc “màng trinh" trông giống như một miếng thạch mỏng màu hồng, khi ấn mạnh tay vào thì loang ra màu đỏ như mào gà hay nước mận chín. Sản phẩm nằm trong một túi nilon nhỏ hình chữ nhật màu bạc, đặt trong một hộp gỗ màu vàng và ngoài bao bì không có một dòng chữ tiếng Việt nào. Sản phẩm không có nhãn mác, xuất xứ, không có giấy hướng dẫn sử dụng.

Bác sĩ Dung cho biết, sản phẩm này không có trong danh mục được phép sử dụng của Bộ Y tế, vì thế không có gì đảm bảo tính an toàn của nó. Trên bao bì cũng không ghi rõ thành phần, không ai biết chắc bên trong là gì nên cũng không thể nói được nguy cơ hoặc tác hại "màng trinh giả" có thể gây ra cho người sử dụng.

Dù vậy, nếu theo lời quảng cáo, sản phẩm làm từ albumin - protein của huyết thanh thì không để lâu được, nếu không sẽ hôi thối, biến chất. Để giữ được lâu, người ta có thể phải dùng chất bảo quản và hóa chất này có thể nguy hiểm cho cơ thể. Hơn nữa, để tạo ra màu đỏ, nhiều khả năng nhà sản xuất còn sử dụng chất nhuộm màu, chì - ẩn chứa nhiều nguy cơ cho hệ tiết niệu, sinh sản.

"Ngay cả khi sản phẩm là an toàn, thì việc dùng nó để chứng tỏ vẫn còn trinh tiết đôi khi cũng phản tác dụng", bà Dung nói. Bà giải thích, nếu là lần đầu quan hệ, việc ra máu chỉ là một dấu hiệu nhỏ, rất nhiều cô gái chưa từng quan hệ tình dục nhưng không ra máu trong lần yêu đầu vì màng trinh đàn hồi tốt hoặc quá mỏng manh, đã bị rách do các hoạt động khác. Thông thường, nam giới có kinh nghiệm sẽ không xác nhận trinh tiết bằng máu, mà bằng độ co khít của âm đạo và phản ứng từ cơ thể bạn đời. Họ ít khi bị lừa bởi tấm màng giả.

Vương Linh

*Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi.