Gần một tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Kiểm tra một nhà hàng tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, cảnh sát môi trường phát hiện một lượng lớn thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ.

Thực phẩm ông rõ nguồn gốc

Ngày 28/4, đội cảnh sát môi trường công an thành phố Vinh (Nghệ An) kiểm tra tại một cửa hàng ở phường Vinh Tân (TP Vinh) do anh Trần Thanh Giang (44 tuổi) làm chủ. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện 15 bao tải chứa ruốc bông có trọng lượng 750kg; 113 cây giò chay loại 1 kg mỗi cây trong tủ đông lạnh không có nhãn mác, không có ngày sản xuất, không hạn sử dụng; 100 hơn gói chả không có nơi sản xuất, tổng trọng lượng là 112,7kg.

Tang vật bị thu giữ. Ảnh: Anh Thư.

Tổng trọng lượng bị phát hiện gần 1 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, tất cả các loại hàng trên đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lô tang vật đã bị lập biên bản tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Thư