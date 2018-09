Gắn 'cậu nhỏ' nhân tạo cho quý ông

Chi phí lên đến gần trăm triệu đồng, nhưng việc tái tạo dương vật là giải pháp tối ưu để có thể sinh hoạt trở lại.

Tạo dương vật mới chỉ được thực hiện trên những bệnh nhân bị hỏng dương vật do tai nạn hoặc bệnh lý. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Khoa Nam học Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) vừa tái tạo thành công "cậu nhỏ" cho 2 trường hợp. Bệnh nhân gần đây nhất được phẫu thuật tạo hình dương vật là anh Thành, 28 tuổi, đến bệnh viện sau 6 tháng bị vợ ghen tuông cắt mất "chỗ ấy". Tưởng đời trai đã tàn, chàng thanh niên quê Kiên Giang nhờ bác sĩ tư vấn giải pháp tạm thời để có thể đi tiểu và sinh con.

Thạc sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cho biết, bệnh nhân đến khám trong tình trạng dương vật đã bị cắt tận gốc. "Tạo lại đường tiểu là việc không khó, tuy nhiên để có thể quan hệ tình dục thì bệnh nhân buộc phải làm dương vật nhân tạo", bác sĩ Dũng nói.

Để có được dương vật mới, việc đầu tiên các bác sĩ khám và chọn dùng da ở vạt cánh tay của bệnh nhân. Phần da được cắt có diện tích 20cm x 20cm, làm vỏ dương vật. Mảnh da được lấy bao gồm cả động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh nằm dưới da. Sau khi tách khỏi tay, lớp da này dùng để cuốn lại (như cuốn bì) ôm lấy hai ống thể hang nhân tạo bằng nhựa.

"Để dương vật có thể thành hình dạng, ngoài việc tạo hình cho giống, khó khăn lớn nhất là nối động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh của lớp vạt da cánh tay với phần động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh của đoạn dương vật còn lại trên cơ thể bệnh nhân", bác sĩ Dũng cho biết.

Dương vật nhân tạo được hoạt động bởi một công tắc điện, khi phẫu thuật, công tắc này được nằm ẩn trong da, vị trí thường là dưới bìu hoặc ở phần bụng dưới. "Khi có ham muốn, bệnh nhân chỉ cần nhấn công tắc, ở phần đuôi thể hang, chiếc máy bơm nhỏ xíu giúp bơm máu vào đầy thể hang khiến dương vật cương cứng lên. Phần dây thần kinh được nối trước đó giúp bệnh nhân vẫn có được cảm giác như người bình thường. Chính vì vậy vẫn có thể xuất tinh khi đạt cực khoái", bác sĩ Dũng nói.

Cũng như ca tạo dương vật giả cách đây một năm, anh Thành xuất viện trong tình trạng dương vật gần giống như thật, điểm khác biệt rõ nhất là nếu muốn cậu nhỏ ngưng cương cứng, bệnh nhân phải nhấn công tắc để máy bơm không tiếp tục bơm máu.

Dương vật mới giúp người bệnh phục hồi khả năng sinh hoạt tình dục, thậm chí người được tạo dương vật giả thành công còn cảm thấy tự tin bởi không mắc phải tình trạng dương vật teo nhỏ do xuất tinh sớm, tuy nhiên theo các bác sĩ, việc tạo dương vật mới có chỉ định nghiêm ngặt.

"Phương pháp này chỉ áp dụng cho người bị mất dương vật do tai nạn hoặc do bệnh lý phải cắt bỏ. Dù hoàn hảo đến mấy thì đồ thật vẫn tốt hơn dùng dụng cụ thay thế. Đó là chưa kể tỷ lệ biến chứng do nhiễm trùng vẫn có thể xảy ra. Ngoài ra chi phí điều trị có thể lên đến gần trăm triệu đồng", bác sĩ Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, tại khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, nếu không làm dương vật giả để sinh hoạt tình dục, những bệnh nhân bị mất dương vật vẫn có thể được tái tạo đường tiết niệu để tiểu tiện với chi phí không cao.

Thiên Chương

*Tên bệnh nhân đã thay đổi