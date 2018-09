Gần 40 học sinh nhập viện vì đồ chơi phát nổ

Do giẫm đạp, món đồ chơi có hình thù quả lựu đạn đã phát nổ khiến nhiều học sinh phải nhập viện.

Sáng 17/1, gần 40 em học sinh trường tiểu học Chu Văn An, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Song với các triệu chứng khó thở, co cứng cả người.

Trước đó, vào lúc 13h30 phút ngày 16/1, các em học sinh đã mua một loại đồ chơi có hình thù gần giống quả lựu đạn ở gần cổng trường. Trong quá trình chơi, do giẫm đạp, quăng ném nên đã phát nổ làm cho gần 40 em học sinh có triệu chứng choáng váng, khó thở, có em bị ngất xỉu...

Nhà trường đã lập tức đưa các em đến Bệnh viện Đa khoa huyện điều trị kịp thời. Trường cũng đã báo cáo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Cơ quan chức năng đang nghe học sinh kể lại vụ việc tại bệnh viện.

Sản phẩm đồ chơi này được các em học sinh mua ở quầy tạp hóa bà Đoàn Thị Loan, trú tại tổ 2, thị trấn Đức An. Bà Loan xác nhận: "Số hàng hơn 100 sản phẩm bà mua từ thành phố Buôn Mê Thuột (Đăk Lăk) về. Đến nay, cửa hàng đã bán ra được khoảng 40 sản phẩm".

Theo miêu tả, bên ngoài món đồ chơi có hình thú khá giống quả lựu đạn, có hình mặt cười, bên trong có chứa một túi bột chất màu trắng, có nước. Khi phát nổ, trường hợp nào dính phải hóa chất thì toàn thân nổi ngứa, môi, mặt nổi đỏ. Trường hợp nào ngửi thấy mùi khí thì bị tức ngực, khó thở, thậm chí có những trường hợp bị ngất xỉu.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ tất cả các sản phẩm đồ chơi nêu trên để điều tra và làm rõ nguyên nhân.

Theo Pháp Luật TP HCM