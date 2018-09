'Gái quê' dụ giám đốc đến nhà ba tầng để bắt cóc

Lên kế hoạch dụ ông giám đốc đến nhà để bắt cóc nhằm tống tiền, nhóm 6 người đã gây ra cái chết cho nạn nhân.

Ngày 26/10, Công an quận 12 (TP HCM) bắt Nguyễn Kim Thế Hiển (30 tuổi, ngụ An Giang), Phạm Văn Thuận (25 tuổi), Nguyễn Chí Thân (26 tuổi) và Nguyễn Văn Hiệp (24 tuổi, cùng ngụ Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản. Nhóm này được xác định đã gây ra cái chết cho anh Thái (44 tuổi, giám đốc một công ty) tại căn nhà 3 tầng trong tư thế bị trói tay chân.

Được xác định đồng phạm tội Cướp tài sản, Phan Tuấn Hạnh (32 tuổi) và Phan Thị Ngọc Diễm (25 tuổi, An Giang) cũng bị bắt.

6 nghi can bị bắt. Ảnh: C.A

Trước đó, chiều 21/10, cảnh sát nhận được tin có xác chết người đàn ông trong căn nhà 3 tầng ở phường Tân Chánh Hiệp (quận 12), Nạn nhân được phát hiện trong tư thế bị trói tay chân, bịt mắt, miệng bằng băng keo. Cửa kính bên ngoài nhà được dán kín bằng giấy báo.

Cảnh sát xác định nạn nhân là anh Thái, giám đốc một công ty tại huyện Bình Chánh. Qua lời khai của bà chủ nhà, cơ quan điều tra nhận định hung thủ có thể là nhóm người thuê căn nhà trước đó ít ngày.

Nhiều trinh sát được tung đi xác minh lai lịch nghi can. Đến chiều hôm sau, công an phát hiện nhóm này lẩn trốn tại khu vực chợ Châu Đốc (tỉnh An Giang), đang chờ cơ hội trốn sang Campuchia.

Kiểm tra hành chính hàng loạt nhà nghỉ ở khu vực này, cảnh sát bắt 3 người vừa thuê trọ từ chiều đúng với nhân dạng. Khai thác nhanh, Thuận, Hạnh và Hiển thừa nhận cùng đồng phạm đã gây ra vụ việc. Họ khai bắt anh Thái với mục đích tống tiền.

Theo kế hoạch, Thuận cùng đồng bọn thuê căn nhà ở quận 12 vì nơi đây vắng vẻ. Diễm với vai trò giả làm "gái quê” chủ động làm quen với anh Thái, nhử đến căn nhà này. Số còn lại mang theo roi điện, băng keo, dây dù, bao tay, khẩu trang… nhằm khống chế nạn nhân.

Cảnh sát khám nghiệm ngôi nhà nơi giám đốc bị sát hại. Ảnh H.H

Chiều 21/10, Diễm đến bến xe trên đường Lê Hồng Phong (quận 5) vờ dưới quê lên, được anh Thái đến đón bằng ôtô. Người đẹp nhờ anh này chở về nhà cậu tại quận 12 để tặng quà rồi đi tìm phòng trọ.

Vừa vào nhà, anh Thái bị nhóm Hiển trói tay chân, lấy hết tài sản rồi ném ở tầng một. Do giám đốc này kêu la, sợ bị phát hiện nên cả bọn rời hiện trường ngay sau đó. Một tên trong nhóm lái ôtô của nạn nhân mang vứt ở lề đường Khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Phú).

Khi biết tin giám đốc tử vong, nhóm này rủ nhau bỏ trốn về TP Châu Đốc và bị bắt.

Kiến Tường

* Tên nạn nhân được thay đổi.