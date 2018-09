Gái mại dâm U50 hồn nhiên đi khách giữa cố đô Huế

'Chơi không. Đi nhanh, bốn chục. Vô nhà nghỉ, qua đêm thì một xị (100.000 đồng)', một gái mại dâm ngoài 45 tuổi ra giá.

7h tối, thành phố Huế rực ánh đèn, xe cộ tấp nập. Đường Lê Duẩn, đoạn từ Phu Văn Lâu đến ngã ba giao với đường Nguyễn Trãi chừng 300 mét nhưng có đến 20 gái mại dâm tuổi ngoài 45 đứng vẫy khách, bên những gốc cây, cột đèn, thánh miếu.

“Ê, vô đây chơi!”, tiếng một gái mại dâm gọi với ra. Khách chưa kịp nói gì, một gái hỏi: “Chơi không. Đi nhanh, bốn chục. Vô nhà nghỉ, qua đêm thì một xị (100.000 đồng)”, gái đáp. Khách bảo: “Chỉ còn ba chục”. Gái dứt khoát: “Ok luôn. Theo em”. Gái dắt xe đạp đi trước, dẫn khách vào khu vực Bến Me, ngay sát nơi các gái đứng vẫy khách. Đi một đoạn cách đường chừng 10 mét, gái dựa người vào một cây me to rồi bảo “mở hàng”.

Người này tầm 50 tuổi, cổ đen nhưng lại son phấn trắng bạch. Gái mại dâm này kể: “Em tên Mai, ở phường Kim Long. Năm 2010 thì em bắt đầu đón khách ở đây. Mỗi lượt 40.000 đồng, hôm nào bết bát quá thì 25.000 đồng cũng chơi. Đêm nào trời đẹp, gặp hên thì 5-7 có khi đến chục lượt, hôm ít thì hai ba người, đắt nhất là vào những ngày lễ ”.



Khách hỏi: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”. “Dạ 57”, gái đáp trong sự ngỡ ngàng của vị khách. Anh chàng nói: “Còn… khỏe nhỉ?”. “Dạ, quen rồi. Ở đây mỗi lượt chỉ 5-7 phút, nhiều lắm thì 15 phút, nhằm nhò gì, có mấy con 63 tuổi rồi vẫn tiếp khách tốt đó thôi. Khách ở đây già trẻ đều có, đủ nghề, xích lô, xe thồ, thợ xây… sinh viên cũng không thiếu nhưng em ít hỏi, tiền trao cháo múc thôi”, Mai nói.

Các gái già đứng kỳ kèo trước khi "hành sự".

Theo lời Mai thì dọc đoạn đường này có gần 20 gái đứng đường, có độ tuổi từ 40 đến 60. “Công an đuổi nhưng mình chạy được, có rượt bắt thì mình trốn. Công an đến đầu này thì đầu kia các bạn nghề đã điện báo rồi”, Mai kể.

Khu vực Bến Me chỉ có gái già, đi xe đạp. Còn ở đường Ngô Quyền, đoạn giao với đường Phan Bội Châu đến đoạn giao với đường Nguyễn Trường Tộ (phường Vĩnh Ninh, TP Huế) có cả hai loại nhưng chủ yếu là gái trẻ, đi xe máy.

Trên đường Ngô Quyền, một gái trẻ son phấn lòe loẹt, dày cao gót đang phì phèo điếu thuốc, ngoắt hỏi khách với giọng ồm ồm: “Chơi không? Giá 200.000 đồng”. Sau hồi kì kèo, gái giảm giá còn 150.000 đồng, bao nhà nghỉ và kèm theo “tem” an toàn với câu chắc nịch: “Anh yên tâm. An toàn một trăm phần nghìn luôn. Không bị công an bắt”.



Leo lên xe, gái ôm khách chặt cứng rồi chỉ vào một nhà nghỉ ở đường Phan Chu Trinh. Gái kể: “Em tên Vy, 25 tuổi. Quê ở Quảng Bình vào đây mới được một năm. Gia đình em nghèo vì đông anh em. Vì người yêu bỏ khi lỡ có bầu, gia đình chửi bới, chán đời nên em phá thai rồi đi làm cave. Hồi đầu làm ở mấy quán sang, cao cấp nhưng ngày càng khó khăn nên cứ trôi dạt tứ phương rồi vào đây. Làm ăn cũng kha khá”.

Theo lời của Vy thì giá mỗi lượt tàu nhanh cô lấy 150.000 - 200.000 đồng, còn qua đêm thì trên 300.000 đồng bao nhà nghỉ. Khách nào không muốn vào nhà nghỉ thì gốc cây công viên, bụi rậm hay chổ nào bỏ hoang sẽ là “ga tàu”. Ở đường Ngô Quyền có gần 10 gái như Vy hoạt động từ 7h tối đến tận khuya, có khi thâu đêm.

Một gái mại dâm đứng bắt khách ở Phu Văn Lâu.

Phía trong cột đèn xanh đèn đỏ, đoạn giao giữa đường Lê Duẩn với Nguyễn Trãi, dưới rực sáng ánh đèn, là ba cặp đang “hành sự” với nhau ngay ở những gốc cây me. Cặp này cách cặp kia khoảng chừng 10 mét.

Đối diện với Phu Văn Lâu, 5 gái già, tay cầm mũ bảo hiểm, ăn mặc hở hang, đứng uốn éo, khêu gợi. Nơi đây cảnh “mua bán” trắng trợn, tấp nập. Từ thanh niên trai tráng đến những ông xích lô, xe thồ, bán dạo… nườm nượp ghé vào.

Chỉ sau vài phút chờ đợi, các gái đã vờn được khách. Sau khi kì kèo xong giá, các cô dẫn khách lui vào phía sau Phu Văn Lâu. Sau khoảng 10 phút, hai gái đã phục vụ xong và tiếp tục vẫy khách, còn hai thanh niên thì cười hả hê và phóng xe đi.

Chỉ từ 21h đến 22h, các gái tiếp đến “3 hiệp” ngay ở Phu Văn Lâu và các bãi cỏ, mô đất trước ngọn kỳ đài. Theo lời của Mai, nếu trời mưa gió, khách sẽ được các gái dẫn vào ngay Phu Văn Lâu hoặc các miếu thờ ngay sát bên để “hành sự”. Còn trời đẹp thì ở mô đất, bãi cỏ, gốc cây hoặc mát mẻ hơn thì ra bờ sông Hương.



Cả Mai và Vy đều không có ý định bỏ nghề. Mặc dù không có bảo kê, không bị ép buộc nhưng nếu không làm gái đứng đường thì thất nghiệp, và một lý do đáng chê cười nữa đó là: “Đứng tí có vài trăm, dại gì đi làm công nhân, nông dân cuốc đất”.

Theo anh Ngô Văn Tuấn, một người dân địa phương sống gần Phu Văn Lâu, những gái mại dâm U40-U50 thường đưa khách lên di tích này để "hành sự". Họ hoạt động từ khoảng 19h tối hôm trước đến 2-3h sáng hôm sau, gây ra nhiều cảnh tượng mua bán dâm chướng tai gai mắt. Những gái mại dâm này đem cả chiếu đến đây để tiếp khách, nhưng ít khi sử dụng vì đa số dựa vào gốc cây để "hành sự".

Anh Tuấn cho hay: “Những người "hay chơi" chỉ cần đưa 20.000 đồng cũng được, gái như để giữ mối. Mà đắt khách lắm, rẻ quá, đem thân ra bán rẻ quá nên khách họ "chơi". Như đám thanh niên ngày đi xe ôm, làm thợ nề kiếm trên dưới trăm bạc, đưa cho vợ con 50.000-70.000 đồng, còn lại tối qua phố đêm chơi, đến đúng 21h là qua đây rồi chơi gái”. Khách chơi chủ yếu từ khoảng 40 tuổi trở lên, nhưng cũng không ít là thanh niên.

Dường như quá quen với hoạt động này, anh Tuấn tiếp tục kể lại tất cả hoạt động của cả khách mua dâm và gái mại dâm. Theo anh Tuấn, gái bắt khách ở Phu Văn Lâu có “trụ sở chính” ở một gốc cây to nằm bên đường Cửa Ngăn, hàng đêm có một người đàn ông đốt lửa và một vài gái ngồi đó.

Gái mại dâm hoạt động ở đường Ngô Quyền.

Anh dẫn khách tò mò đi xem cho biết, dọc từ Phu Văn Lâu đến đường Nguyễn Trãi. Trước khi đi, anh dặn, nếu gái có hỏi chơi không thì nói là quên mang theo tiền. Anh Tuấn chỉ cho khách những chỗ gái nằm, đứng tiếp khách. “Hôm trước các gái mại dâm còn lót chiếu nằm ở đây nì”, anh chỉ vào phía sau một cái miếu to bên cạnh Phu Văn Lâu.

Đến đường Nguyễn Trãi, hai gái mại dâm già chừng 50 tuổi đứng đợi khách. Gặp anh Tuấn và hai người bạn, một gái mại dâm to béo, mặt phủ một lớp phấn khá dày hỏi bằng giọng Huế đặc sệt: “Đi mô mà đi quanh rứa? Rủ vô đây chơi với em út cái mà cứ nói: 'Chơi rồi, chơi rồi'”. Người bạn anh Tuấn hỏi: "Mấy tiền?". “Năm mươi nhưng bốn mươi cũng được. Vô đây”, gái nói rồi chỉ vào Bến Me. Thấy khách chê không có chiếu, cỏ thì ướt, gái cất giọng: “Ôi trời ơi, dựa gốc cây mà chơi chứ chiếu chi cho mệt”.



Khách hỏi: "Có bệnh gì không, có bị HIV không?". “Chơi bao cao su mắc chi mà bệnh”, gái đáp. Khách lo lắng “Lỡ rách bao thì sao?”. “Bao ri rách chi”, gái mại dâm rút trong túi ra một bao cao su trong cái bì trắng. Sau một hồi kỳ kèo, gái giảm giá, hai người mỗi người 30.000 đồng cũng được.

Anh Tuấn cho hay, gái ở Phu Văn Lâu già hơn, còn ở Bến Me gái trẻ hơn nhưng cũng khoảng trên dưới 40 tuổi. Tiếp tục đến đường Cửa Quảng Đức, họ gặp thêm một gái mại dâm chừng 45 - 50 tuổi, những người này ra giá 50.000 đồng và chuẩn bị sẵn áo mưa cho khách nào ngại nằm trên cỏ.

Một nam công nhân làm ở vườn sinh vật cảnh đường Lê Duẩn bức xúc: "Cái chỗ đẹp thế này, Huế lại là thành phố du lịch mà ngay ở di tích, hoạt động mại dâm lại diễn ra trắng trợn đến thế. Gái mại dâm đứng đây đến 1-2h sáng. Cứ khoảng 20h tối là họ tập trung đông, có nhiều bà cỡ 18h đã ra đây đứng vẫy khách rồi".



Anh công nhân này cho hay, ở khu vực này, gái trẻ có bảo kê, còn gái già thì không có. “Cây, hoa chúng tôi trồng trong chậu để sắp chữ, gái mại dâm dẫn khách vào, giẫm đạp hỏng hết. Tôi chỉ mới nhắc nhở một cái là có 4-5 thằng bảo kê xông tới liền. Ở đây bao cao su thì không đếm hết. Mỗi lần thu gom đến cả trăm cái. Công an phường Phú Thuận có ra truy đuổi, nhưng do làm không triệt để nên hoạt động mại dâm đâu lại vào đấy”, anh công nhân bức xúc.

Anh Tuấn cũng rất bất bình: “Ở chỗ di tích đẹp thế này mà những người bán dâm lẫn mua dâm lại hoạt động, làm xấu đi hình ảnh của di tích, xấu hình ảnh của Huế. Công an phải đuổi gấp đi!”.

Theo số liệu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, trong năm 2013, cơ quan này đã bắt giữ 8 vụ với 32 người tham gia hoạt động mại dâm, trong đó đã khởi tố 5 vụ với 7 người. Thượng tá Hồ Chí Hải, Phó Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Khi chúng tôi bắt được những người mua bán dâm, cũng chỉ xử phạt hành chính chứ không biết làm gì hơn. Chỉ phạt từ 100.000 đến 300.000 đồng đối với người bán dâm, như vậy là quá nhẹ, không đủ sức răn đe”.

Theo Dân Việt

* Tên các nhân vật đã được thay đổi