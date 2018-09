Gái mại dâm Mỹ kể chuyện nghề

Hai tuần, Sarah có thể kiếm được 9.400 USD từ việc phục vụ khách. Cô cho biết không bao giờ quan hệ mà không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Sarah Greenmore sở hữu thân hình bốc lửa và khuôn mặt xinh xắn. Ảnh: SarahGreenmore/twitter

Sarah Greenmore, đến từ bang Nevada, Mỹ, tiết lộ trên chuyên mục Ask Me Anything của trang Reddit rằng chỉ trong khoảng 2 tuần, cô có thể kiếm được 6.000 bảng Anh (khoảng 9.400 USD) từ công việc làm gái bán dâm.

Cô gái này cho biết cô muốn tiết lộ những sự thật về công việc của mình để đính chính một số "thông tin sai lệch" về ngành công nghiệp mại dâm.

Sarah cho hay cô quyết định dấn thân vào nghề này bởi công việc trước đây của cô tại một tiệm spa có thu nhập quá thấp. Hiện tại cô làm việc ở Moonlite Bunny Ranch, một nhà thổ hợp pháp của Mỹ, từng xuất hiện trên show truyền hình thực tế "Cathouse".

"Mỗi ngày phải nghe những câu hỏi riêng tư như "Khi cô già và xấu đi, cô sẽ làm gì?" khiến bạn trở nên thực sự mệt mỏi", Sarah chia sẻ.

Theo cô, nhà thổ không có nhiều khách nữ bởi "phụ nữ ít khi sử dụng các dịch vụ về tình dục hoặc tham gia vào ngành công nghiệp này trong vai trò khách hàng như đàn ông, nhưng chúng tôi vẫn đón tiếp họ. Thường thì họ đến đây không phải vì muốn sex, mà chỉ là muốn có người để gần gũi và tìm niềm vui".

Sarah không đồng ý quan hệ với khách mà không sử dụng bao cao su để tránh lây nhiễm các bệnh lây lan qua đường tình dục. Ảnh: SarahGreenmore/twitter

Khi có người đặt câu hỏi rằng liệu việc trở thành gái bán dâm có ảnh hưởng đến các mối quan hệ riêng tư hay không, Sarah tiết lộ cô từng hẹn họ với một ngôi sao khiêu dâm vài năm và công việc không "ảnh hưởng gì tới chuyện tình cảm của cô".

"Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chia tay. Lý do không phải vì tính chất công việc của cả hai mà vì những vấn đề khác xoay quanh mối quan hệ này. Thực sự tôi không có hứng thú với chuyện hẹn hò cho lắm", Sarah tiết lộ.

Một trong những nguyên tắc nghiêm ngặt mà Sarah yêu cầu các khách hàng phải thực hiện là không bao giờ quan hệ mà không sử dụng bao cao su.

"Sự an toàn của tôi, của khách hàng, phải được ưu tiên hàng đầu", cô tuyên bố.

Từng có một chàng sinh viên đại học là khách của Sarah đã không tuân thủ quy tắc này khi cô không để ý và đã phải trả 400 USD thay cho lời xin lỗi.

Hướng Dương