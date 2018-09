Gái gọi bình dân ở khu công nghiệp Bình Dương

'Cứ tới kỳ lĩnh lương của công nhân là tụi em chạy sô đuối luôn. Nhiều anh cũng sộp lắm, làm cho mấy ảnh vui là chơi tới bến luôn', một cô gái nói.

Thời gian gần đây, gái gọi và các dịch vụ mại dâm trá hình như “cà phê phê tới bến”, “hớt tóc khóc mới thôi” có xu hướng tràn về vùng ven. Đặc biệt, hoạt động này trở nên rất nhộn nhịp quanh các khu công nghiệp ở Bình Dương.

Một buổi chiều cuối năm, một nhóm bạn học cũ hội ngộ tại quán nhậu ở bờ kè thị trấn Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương. Linh Lan, cái tên đẹp kèm theo giọng nói đặc miền Tây dạn dĩ và tươi tắn khiến cả bàn bị kéo theo. Là tiếp viên nhưng Lan không làm cố định ở quán nào, trong giới ăn chơi gọi là phục vụ “chạy”. Hầu bia và cả ăn mồi, cô nàng tỏ ra khá thân thiện.

Một anh mở lời: “Em làm nhiều quán vậy chắc quen biết nhiều, hôm nào tụi anh đi chơi em rủ thêm bạn đi chung cho vui nha”. Như được mở lời, Lan nốc cạn ly bia rồi đáp: “Tưởng chuyện gì, mấy vụ này ông anh khỏi lo. Đàn em của em nhiều lắm, em nào cũng xinh ở vườn mới lên không à. Chút nhậu xong, nếu cần ta đi karaoke, em điều chúng đến cho các anh chọn”.

“Tú bà” Linh Lan đang “làm mối”.

Anh chàng tấn công: “Vậy ngoài tiếp bia và đi vòng ngoài, 'tới bến' luôn được không em?”. Ngửa cổ cười một tràng, Lan tiếp: “Cái đó tùy vào các huynh chứ, em đã điều tới là ok rồi. Tùy thỏa thuận hai bên, thích là chiều. Tụi nhỏ dễ thương và lấy giá bình dân lắm. Công nhân nhiều anh còn chơi được, như các anh đây thì khoẻ ru à”.

Nói rồi Lan nhấc máy gọi cho cô bạn rồi đưa số điện thoại cho một anh chàng trong nhóm. Anh này bấm máy, đầu dây bên kia giọng một cô gái trẻ cũng rặc miền Tây vang lên: “Alô! Ai vậy, bạn chị Lan à. Em có nghe chị nói rồi. Chút anh tới đâu nhắn tin em tới. Anh tới đâu em tới đó à”.

Theo lời Lan, khách hàng của cô đa phần là công nhân ở các khu công nghiệp Linh Trung 2, Đồng An và Viet-Sin. “Cứ tới kỳ lĩnh lương là tụi em chạy sô đuối luôn. Công nhân nhưng nhiều anh cũng sộp lắm. Làm cho mấy ảnh vui là anh chơi tới bến luôn” .

Cuộc nhậu tiếp diễn, Lan tỏ ra khá sành nhậu. Cô nàng gọi mồi tới tấp và toàn những món đặc sản của quán khiến cả nhóm choáng váng. Sau khi ra hiệu cho nhau, cả nhóm quyết định rút lui. “Tụi anh đi chút công chuyện, khi nào karaoke gọi em nhé. Em giúp anh điều đào ngon ngon”. Lan gật đầu và bất ngờ xáp tới ôm anh chàng vừa gọi điện: “Bồi dưỡng cho em đã chứ rồi hãy đi anh trai”.

Theo tìm hiểu, những lời Lan nói về chất lượng đào thực ra chỉ là quảng cáo. Số đào này là gái bán hoa hoạt động ở các điểm massage, cà phê ôm và hớt tóc không kéo.

Theo lời chỉ dẫn của Lan, địa điểm nóng về gái nằm trên đường ĐT 743. Đây là con đường nổi danh bao năm nay về các dịch vụ massage, cà phê ôm và hớt tóc không kéo. Đường bắt đầu từ ngã tư cầu Ông Bố (thị xã Thuận An, Bình Dương) kéo dài tới Quốc lộ 1K (thị xã Dĩ An, Bình Dương). Dọc theo tuyến đường này, những quán không tên không số chỉ phục vụ cho khách nam mọc lên nhan nhản. Nhộn nhịp nhất là đoạn đi qua phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An).

Tiệm hớt tóc ở khu phố Đông Chiêu, Tân Đông Hiệp được biết đến là một quán đầu mối, rất chiều khách. Quán cắt tóc nhưng không hề có một cây kéo, tông đơ. Những dụng cụ chuyên làm đầu cũng cũ mốc. Chiếc đèn soi rọi ráy tai mạng nhện đã giăng đầy. Khách vừa tới cửa, cô chủ ào ra nũng nịu: “Sao lâu quá anh mới đến”. Anh khách nói: “Gội đầu massge giúp anh đi, anh nhậu về đau đầu quá”. Cô gái cười: “Ở đây không có gội đầu anh ơi, anh vô trong em thư giãn cho đảm bảo hết đau đầu”.

Một quán cà phê khu “đèn đỏ” gần vòng xoay An Phú (Thuận An, Bình Dương)

Một khu vực nóng về cà phê, hớt tóc “vui vẻ” khác là đoạn từ Bưu điện Tam Hiệp đến vòng xoay An Phú (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Chỉ trên một đoạn đường gần một km mà có tới 20 quán cà phê đèn mờ, hớt tóc san sát nhau. Những quán này bên ngoài chỉ treo một đến hai chiếc đèn nháy. Bên trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, bên ngoài là những cô gái ăn mặc mát mẻ, trang điểm lòe loẹt. Những quán cà phê này thường có diện tích khoảng 15m2, nhưng được sắp xếp rất cẩn thận, bên trong có những chiếc rèm để ngăn cách. Quán có những cái tên rất hút khách như "Cà phê Kiều Nữ", "Cà phê Sao Sáng"...

Cứ mỗi khi có xe vừa tấp vào lề đường thì các cô gái lại lao ra mời chào. Những quán bên cạnh thấy vậy cũng chạy ra giành khách. Một phụ nữ dáng cao ráo giới thiệu rằng quán có rất nhiều em chân dài. Khi khách hỏi có an toàn không thì người phụ nữ nhanh nhảu: “Mình đón khách ở đây, nhưng thuê phòng bên Dĩ An thì không sợ bị công an phát hiện”.

Thực tế cho thấy, hoạt động của các dạng quán này rất tinh vi và xuất hiện ngày càng nhiều tại các điểm phát triển của những khu công nghiệp.

