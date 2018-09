Gái già vác dao đuổi trai trẻ vì từ chối sex

Tức giận khi lời mời sex bị chàng trai trẻ khước từ, một phụ nữ 56 tuổi ở Mỹ vác dao đuổi anh này khắp phố cho hả giận.

Bà Elizabeth Highley. Ảnh: Nydailynews

Elizabeth Highley, 56 tuổi, được cho là đã cùng chàng trai trẻ Crue Finley, 25 tuổi, uống rượu tại nhà riêng của bà này ở Port St Lucie, bang Florida, trước khi sự việc xảy ra.

Tức giận khi lời đề nghị sex bị khước từ, bà Highley tay cầm dao, tay cầm roi đuổi đánh Finley cho đến khi anh chàng phải chạy vào một cửa hàng gần đó để cầu cứu sự giúp đỡ. Cảnh sát Paul Hutchinson sau đó đã thuyết phục được bà Highley bỏ vũ khí và nằm xuống trước khi bắt giam bà ta.

Theo New York Daily News, Finley may mắn chỉ bị một vết rách ở ngón tay trong lúc bỏ chạy. Anh ta khai với nhà chức trách rằng họ không phải là một đôi, và bà Highley đã trở nên "hung tợn" khi không được đáp ứng nhu cầu tình dục. Ông Hutchinson thì khẳng định Highley "rất tức giận, khóc lóc và có vẻ say rượu" khi bị khống chế.

Bà Highley hiện được thả tự do sau khi đóng khoản tiền bảo lãnh 3.500 USD vì tội tấn công nghiêm trọng.

Hướng Dương