Gái bán dâm U50 chăm chỉ 'chạy sô' giữa thủ đô

Không còn trẻ nhưng Hải vẫn lăn lộn kiếm tiền giúp con cháu. Ngay cả ngày 29, 30 Tết, Hải vẫn 'đi làm', thỉnh thoảng chỉ nghỉ vài ngày.

Trong suy nghĩ của nhiều người, gái mại dâm U50 đã là quá đát, nhưng thực tế, khi đi một vòng quanh các công viên, vườn hoa ở Hà Nội, số lượng người bán hoa cao tuổi còn dang bươn chải không hề nhỏ.

Ở Hà Nội, quanh khu vực công viên Lê Nin, hồ Thiền Quang, điểm đón xe bus góc đường Trần Bình Trọng, dọc phố Nguyễn Đình Chiểu… hằng ngày, những người phụ nữ bán dâm lớn tuổi thường đạp xe rong ruổi chào khách hoặc đứng bên gốc cây. Nếu không biết tường tận công việc họ làm, người thoáng qua sẽ dễ nhầm lẫn họ với những bà nội trợ quanh đó.

Nhóm gái ở đây ăn mặc kín đáo, mặt đeo khẩu trang, không phấn son lòe loẹt, trên tay lúc nào cũng cầm chiếc mũ bảo hiểm để chờ đi khách. Họ làm ăn cần mẫn ngày đêm, từ sáng, trưa, chiều, tối. Khách thường là thợ hồ, xe ôm, tài xế xe tải, các cụ già và có cả những thanh niên mặt non choẹt đi giải sầu.

Nhìn chung, người bán dâm ở đây nhan sắc đã tàn phai, từ nhiều nơi dạt đến, giá rất bình dân. Ngoài những người hành nghề lâu năm, có trường hợp do bị chồng con ruồng bỏ, chán nản cũng đi bán thân để quên sự đời.

Biết mình đã già, họ chỉ dám mon men ở những khu vực không có nhiều gái bán dâm để tránh bị cạnh tranh. Ở góc phố Trần Bình Trọng phía công viên Lê Nin, một gái bán dâm tên Hải khá cởi mở, gặp khách là ỡm ờ hoặc rỉ tai, ai gật đầu là đi liền. Người này ăn mặc như công chức nên cũng khá đông khách.

Cô Hải có thâm niên cả chục năm nay ở giữa con phố Nguyễn Đình Chiểu, ngày ngày “đi làm” như một công chức cần mẫn từ 8h sáng. Không như các gái khác thường đạp xe qua lại ở địa điểm quen, khẩu trang bịt kín, cô Hải thường chọn vài gốc cây, ngồi trên xe đạp đọc báo, không cần khẩu trang. Hễ có khách là vẫy ý tứ, thuận giá là đi.

Một gái bán dâm cao tuổi đang ngồi trên xe đạp đợi khách ở công viên Thống Nhất.

Một chủ quán nước gần đó cho biết, trông Hải vậy mà cũng khá đắt khách, ngày “đi” thong thả cũng chục bận và thường rất nhanh, khoảng 30 phút tới một giờ đã thấy quay lại gốc cây. Ngày mưa ế ẩm, có ông tới ngã giá 2 cô (Hải và một gái nữa) với giá 150.000 đồng. Sau một hồi đôi co, họ cũng theo nhau đi.

Hải cho biết, con cái đều đã có gia đình ở quê, nhưng đều làm không đủ ăn nên cũng vẫn còn đeo bám mẹ. Hôm nào có được nhiều tiền, cô lại rẽ vào hẳn shop đồ trẻ em để mua quần áo gửi cho các cháu nội ngoại. Hải “bán” chăm chỉ, cần mẫn. Những ngày 29, 30 Tết vắng hoe, rét mướt, người ta vẫn thấy cô đi lại đợi chờ, nghỉ vài ngày Tết lại có mặt.

Bà bán nước trước cổng công viên lý giải: “Tuổi nào thì có khách đó. Các cô gái trẻ, đẹp thì đối tượng của họ cũng trẻ và đúng là họ có nhiều khách hơn hẳn. Nói chung là đàn ông có tâm lý thích các cô gái trẻ. Song không phải ông lớn tuổi nào cũng muốn vui vẻ với một cô đáng tuổi con cháu mình. Có người đã có gia đình nhưng vẫn ham hố trò trống bỏi nên tìm gái mua dâm, nhưng có những người chỉ muốn được giải quyết vấn đề sinh lý bình thường do vợ mất, do ly hôn hoặc do độc thân. Vì thế, họ cũng mong muốn tìm được người cùng lứa với mình để có được sự đồng cảm, hòa hợp, chứ không nhất thiết phải là các cô gái trẻ”.

Những gái bán dâm trong bộ dạng người nội trợ đi lại trong công viên cũng khiến nhiều phụ nữ tới đây nghỉ ngơi đơn thuần bị hiều nhầm. Chị Vân (một người sống ở Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội) kể, có hôm cô vào vườn hoa Gia Lâm để đi dạo. Chưa ngồi ấm chỗ thì một thanh niên đi qua ghế đá nơi cô ngồi, vỗ vai rồi cười nhăn nhở.

Một lát sau lại một thanh niên nữa, tuổi chừng 25-27 lại tiếp tục với cái vỗ vai sàm sỡ. Lúc này, chị mới hiểu chuyện, quát lớn: “Này, vớ vẩn, chúng mày chưa bằng tuổi con tao đâu đấy”. Chẳng hề ngại ngần, một thanh niên cười cợt: “Con cái nỗi gì. Thích đồ cổ đấy. Thì sao nào?”.

Một ông cụ trông còn khá phong độ, ngồi gần đó, điềm nhiên nói: “Ở đây tầm tuổi cô, gái đi khách không thiếu. Tôi không có tiền nên tuần chỉ “đi” 2 lần thôi. Mà toàn đi với các cháu sinh viên cô ạ. Đi về tinh thần sảng khoái, vui vẻ, không ốm đau bệnh tật gì nên cũng “đỡ” cho con cái, chúng nó không phải chăm mình ốm là mừng rồi. Mỗi tuần tôi hết khoảng nửa triệu đồng. Đây, tôi có số điện thoại đây này. Khi đi với các cháu sinh viên, các cháu thường nói: 'Ông làm gì con thì làm, nhưng ông giữ cho con trinh tiết để con… lấy chồng'. Nhưng thế cũng là sung sướng rồi… Còn ở khu đường tàu nhà tôi, có những bà nạ dòng chỉ cần đổi chai nước mắm cũng xong”.

Chị Vân nghe một hồi liền tìm cách từ biệt ông lão rồi qua hàng nước ngồi tâm sự. Chẳng ngờ, bà hàng nước cũng tranh thủ kiếm thêm bằng việc phục vụ các quý ông khi có nhu cầu.

Thời gian gần đây, công an phát hiện nhiều gái bán dâm cao tuổi như vụ chủ chứa 72 tuổi ở Yên Viên và tại Nam Đông Anh, Hà Nội… Tất cả từ chủ nhà nghỉ, môi giới và gái bán dâm đều ở tuổi trên dưới U50, U60, nhiều người tóc đã điểm bạc. Khách mua dâm cũng là những người đã lớn tuổi ở các vùng lân cận có hoàn cảnh éo le như vợ già, vợ chết, bỏ vợ.

Theo tiến sĩ tâm lý Nguyễn Kim Quý, hiện nay tại Việt Nam, vấn đề quan hệ tình dục của người già đang được đặt trong điều kiện xã hội kém thuận lợi. Đa số người Việt coi nhẹ, và tâm lý phổ biến coi việc người già vẫn còn quan hệ tình dục là điều “không bình thường” theo chiều hướng kém tôn trọng. Hầu hết những người già đã mất bạn đời, khi họ muốn tái hôn hoặc chung sống với một người khác đều nhận được sự phản ứng, cản trở của con cháu vì cho rằng đó là việc làm đáng xấu hổ.

Theo Pháp Luật Việt Nam

* Tên nhân vật đã được thay đổi