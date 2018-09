Gái bán dâm hưởng lương 20 triệu đồng một tháng

Thạch đưa gái bán dâm về nhà nghỉ lưu trú, phục vụ bán dâm cho khách theo yêu cầu và thỏa thuận trả lương 20 triệu đồng một tháng.

Chiều 16/4, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với “tú ông” Võ Ngọc Thạch (sinh năm 1982, chủ nhà nghỉ 999 đường Phan Bội Châu, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) và Thái Ngọc Tâm (sinh năm 1995, ngụ xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) về hành vi chứa mại dâm.

Nhà nghỉ 999, nơi gái bán dâm được trả lương 20 triệu đồng/tháng.

Trước đó, tối 2/4, 2 thanh niên ngụ thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) đến nhà nghỉ 999 để tìm gái làng chơi. Sau khi thỏa thuận giá cả cho một lần mua bán dâm là 250.000 đồng, Tâm cho khách vào 2 phòng đợi rồi gọi điện cho 2 gái bán dâm (cùng sinh năm 1993, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đến nhà nghỉ. Trong lúc 2 cặp đôi này đang “mây mưa” thì bị lực lượng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam ập vào bắt quả tang.

Nhà nghỉ 999 do Võ Ngọc Thạch làm chủ. Từ giữa năm 2014, “tú ông” này thuê Tâm làm quản lý, lễ tân. Giữa tháng 3, Thạch đưa 2 gái bán dâm trên về nhà nghỉ 999 lưu trú, phục vụ bán dâm cho khách theo yêu cầu của Thạch và thỏa thuận trả lương 20 triệu đồng một tháng cho mỗi người.

Theo Người Lao Động