Gã trai thư sinh cưỡng hiếp hàng loạt gái bán dâm

Cứ nhìn thấy chiếc còng số 8 của Hiệp, gái bán dâm đều tưởng hắn là cảnh sát nên 'ngoan ngoãn' và rồi để hắn lấy đi tài sản.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP HCM vừa bắt giữ Dương Ngọc Hiệp (25 tuổi, quê Lâm Đồng, tạm trú huyện Nhà Bè, TP HCM) về các hành vi cưỡng đoạt tài sản và cưỡng dâm nhiều phụ nữ hành nghề mại dâm trên địa bàn thành phố.

Theo khai nhận của Dương Ngọc Hiệp, sau khi học hết cấp 3, Hiệp rời bỏ vùng quê nghèo ở Lâm Đồng vào TP HCM để học một trường cao đẳng nghề, ước mong trở thành công nhân kỹ thuật sửa chữa ôtô. Tuy nhiên chỉ được một thời gian, hắn chán học và nảy ra ý nghĩ đi cưỡng đoạt tài sản của gái bám dâm dọc các cung đường.

“Hàng ngày đi học và đi làm thêm đến tối mới về nên trên nhiều cung đường, tôi thấy rất nhiều gái bán dâm ra vẫy chào khách. Những gái bán dâm này đều dùng điện thoại rất xịn, nên tôi nghĩ cưỡng đoạt sẽ dễ dàng vì họ sẽ không dám tố cáo. Lại có nhiều lần thấy cơ quan chức năng đi truy quét gái mại dâm nên tôi nghĩ ngay ra cách sẽ giả cảnh sát để tiếp cận các cô gái bán dâm này”, Hiệp tường trình với cơ quan điều tra.

Hiệp gây ra hàng loạt vụ cưỡng hiếp, cướp tài sản của gái bán dâm.

Sau khi có ý định, Dương Ngọc Hiệp thuê một căn phòng trọ ở huyện Nhà Bè rồi tìm mua một chiếc còng số 8 với giá 400.000 đồng. Sau đó, hắn tiếp tục in màu một tờ thẻ có phù hiệu công an. Hắn còn xin được một chiếc áo màu xanh của ngành công an nhưng không có phù hiệu, Hiệp luôn mặc chiếc áo này vào trong. Từ giữa tháng 5, hắn bắt đầu “hành nghề”.

Ban ngày, hắn ở nhà còn ban đêm theo đúng lịch trình, bắt đầu 20h hắn ra đường. Thấy gái bán dâm nào dùng điện thoại xịn và có vẻ ngoài dễ nhìn, hắn sẽ bám sát và xưng cảnh sát yêu cầu được kiểm tra và lập hồ sơ về các gái bán dâm này. Khi ép được gái bán dâm theo mình, hắn sẽ đưa thẳng về nhà trọ mình đã thuê và cưỡng dâm sau đó cưỡng đoạt luôn toàn bộ tài sản trên người các gái bán dâm để tiêu xài.

Bằng các chiêu trò này, Dương Ngọc Hiệp đã gây ra hàng loạt phi vụ, cưỡng đoạt và cưỡng dâm của nhiều gái mại dâm đứng đường. Hắn thú nhận, thấy gái bán dâm khi nghe mình xưng danh cảnh sát thì họ rất sợ và ngoan ngoãn nên hắn cũng tỏ ra thích thú với điều này. Hắn đã thực hiện nhiều vụ táo tợn khiến nhiều người bất ngờ. Điển hình như vụ cưỡng hiếp và cưỡng đoạt tài sản của chị Nguyễn Thị Bích trên đường Đào Duy Từ, quận 5.

Vào đêm khuya ngày cuối cùng của tháng 5, thấy chị Bích dùng 2 điện thoại iPhone 6 nên hắn gạ chị đi bán dâm. Sau khi Bích đồng ý thì Hiệp rút còng số 8 và xưng mình là cảnh sát đang đi điều tra và lập hồ sơ về các gái bán dân trên địa bàn thành phố. Hắn yêu cầu chị phải theo, nếu không sẽ bị còng tay ngay.

Cùng lúc này, Hiệp thu hết tài sản và điện thoại của chị. Đến trước Bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP HCM, hắn yêu cầu Bích vào gửi xe trong nhà xe của bệnh viên sau đó chở thẳng chị về phòng trọ của mình. Tại đây, hắn tháo hết sim trong điện thoại của Bích rồi cưỡng ép chị phải cho quan hệ tình dục nhiều lần. Sáng ngày hôm sau, Hiệp thả cho nạn nhân về và đe dọa nếu nói lung tung sẽ bị lập hồ sơ và bắt đi giáo dục. Hai chiếc điện thoại và số tiền của chị, Hiệp chiếm đoạt và mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Dùng hết số tiền chiếm đoạt, Hiệp tiếp tục tiếp cận chị Trần Thị Thúy. Thấy chị này dùng điện thoại xịn nên hắn tiếp cận gạ gẫm đi bán dâm. Chị Thúy đồng ý bán dâm với giá 400.000 đồng một lần. Khi chở chị đến khách sạn trên đường Lý Thường Kiệt, thấy Hiệp vừa đặt còng số 8 xuống bàn nghĩ hắn là cảnh sát thật, chị này bỏ chạy. Hiệp lập tức đuổi theo và túm nạn nhân lại xưng mình là cảnh sát đang đi điều tra và thu gom các gái mại dâm trên địa bàn thành phố, nếu muốn được tha thì phải theo hắn.

Sau đó, Hiệp khống chế chị Thúy đến một khách sạn khác trên địa bàn quận 7. Tại đây, hắn đã cưỡng dâm chị này sau đó lấy đi toàn bộ tiền bạc và một điện thoại iPhone 5. Hắn còn đe dọa nếu không muốn bị bắt thì phải kêu người nhà mang đến cho 20 triệu đồng để hắn “chạy” cho. Do số tiền lớn nên chị Thủy khóc xin Hiệp và được hắn tha.

Một vụ khác trên đường An Dương Vương, quận 5. Hắn cũng xưng mình là cảnh sát đi thu gom gái bán dâm và tiếp cận chị Lê Thị Mai. Không rõ Hiệp là cảnh sát thật hay giả nhưng thấy còng số 8 nên chị Mai vẫn bỏ chạy. Hiệp ép chị này về nhà trọ của mình để thực hiện hành vi cưỡng dâm và thu toàn bộ tài sản để bán đi lấy tiền ăn chơi.

Thấy Hiệp có nhiều điều mờ ám, lại ép mình về nhà trọ để cưỡng dâm lại bị thu mất hết tài sản mà không có biên bản gì nên một nạn nhân đã đến công an TP HCM để trình báo sự việc. Qua miêu tả về hành động cũng như các chiêu trò của Dương Ngọc Hiệp, công an TP HCM xác định đây là một kẻ giả danh công an để đi gây án và lên kế hoạch vây bắt.

Từ những đặc điểm nhận dạng nạn nhân cung cấp, các trinh sát đã nhanh chóng khoanh vùng và xác định được thủ phạm. Khi hắn đang tiếp cận con mồi mới, các trinh sát đã lập tức ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai nhận đang có dự tính một thời gian sau sẽ mang những chiêu trò này về địa bàn tỉnh khác để tiếp tục hoạt động nhưng chưa kịp thực hiện ý định bệnh hoạn đó thì đã bị truy bắt. Trước những nhân chứng và vật chứng thu được gã trai đã phải thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, tất các các tài sản cưỡng đoạt được của gái bán dâm hắn đã tiêu xài hết.

Theo An Ninh Thủ Đô

* Tên các nạn nhân đã được thay đổi