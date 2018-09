Gã si tình dựng vở kịch 'anh hùng cứu mỹ nhân'

Để Ngà cảm động, quay về nối lại tình xưa với mình, Ân bàn với hai đồng phạm dàn dựng cảnh bắt cóc người yêu cũ rồi xuất hiện giải cứu.

Chị Ngà (26 tuổi) và Nguyễn Vũ Bảo Ân (23 tuổi, trú phường 5, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) từng yêu nhau 3 năm. Trong thời gian yêu nhau, hai người thi thoảng lại phát sinh mâu thuẫn. Tháng 6/2016, chị Ngà quyết định chia tay Ân, mặc cho chàng trai si tình ra sức níu kéo.

Để người yêu cũ thay đổi ý định, Ân tìm cách thể hiện tình cảm, dùng một cuốn sổ nhỏ để viết nhật ký về tình cảm của mình dành cho chị Ngà sau những ngày tháng hai người chia tay. Song chị Ngà vẫn không hề rung động trước những lời tình cảm của Ân.

Giữa tháng 12/2016, Ân lên kế hoạch cho người bắt cóc, sau đó đóng giả làm "người hùng" tới cứu để lay động trái tim người yêu cũ, có cơ hội nối lại tình xưa. "Kịch bản" Ân đưa ra được em trai Nguyễn Vũ Thanh Nhân (19 tuổi) và Phạm Văn Thắng (17 tuổi, người làm công cho gia đình Ân) đồng ý giúp sức.

Nghi can Ân, người "đạo diễn" vụ bắt cóc để lấy lòng người yêu cũ.

Ban đầu, biết chị Ngà buôn bán tranh thêu chữ thập, nam thanh niên dùng tài khoản ảo trên mạng xã hội liên lạc, đặt vấn đề mua bức tranh của chị này với giá 750.000 đồng. Để tạo niềm tin, Ân xin số tài khoản ngân hàng và chuyển khoản trước 500.000 đồng, số còn lại hẹn trả vào thời điểm hai bên giao nhận tranh.

Để kế hoạch được hoàn hảo, cả nhóm thuê một ôtô 7 chỗ, lái xuống khu vực đèo Khánh Vĩnh, căng bạt lập chòi tạm với mục đích bắt cóc chị Ngà giam giữ tại đây để Ân đến "giải cứu". Mỗi người được phân chia từng nhiệm vụ, những dụng cụ cần thiết như găng tay, bao trùm mặt, bao tải, bạt, dây thép kẽm, keo xịt tóc, đèn pin, máu heo... cũng được chuẩn bị sẵn cho "vở kịch" bắt cóc.

Ngày 16/12, Ân dùng tài khoản ảo trên mạng xã hội tiếp tục liên lạc với chị Ngà hẹn địa điểm giao nhận tranh tại một con đường vắng tại Khu du lịch hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt). Ba thanh niên lái xe ôtô tới địa điểm đã hẹn chờ sẵn. Ít phút sau, chị Ngà đi xe máy tới, cầm theo bức tranh mà Ân đã đặt mua.

Thắng được phân công nhiệm vụ che kín mặt, tới gặp chị Ngà để nhận tranh. Khi hai bên đang giao dịch thì Ân cùng em trai nấp từ phía sau bất ngờ xông tới dùng băng keo dán miệng, bịt mặt rồi lấy bao tải trùm lên toàn bộ người chị Ngà, đẩy lên ôtô. Nhóm thanh niên sau đó trói hai tay, chân, giấu xe máy nạn nhân vào bụi cây ven đường rồi lái xe đưa tới căn chòi đã dựng sẵn ở đèo Khánh Vĩnh.

Suốt đường đi, cả nhóm đe dọa, uy hiếp, lục túi chị Ngà lấy hai điện thoại và 2 đôla tiền Singapore. Tới căn chòi ở đèo Khánh Vĩnh, Ân dùng dây kẽm trói chị Ngà vào cột rồi giao cho Nhân và Thắng tiếp tục đe dọa đòi tiền chuộc giống như một vụ bắt cóc tống tiền thật. Nhóm này còn dùng dao dọa rạch rách quần áo của cô gái 26 tuổi..

Sắp đặt mọi chuyện xong xuôi, để "vở kịch" có tính hợp lý, Ân lái ôtô về Đà Lạt trả và lấy xe máy của chị Ngà quay trở lại căn chòi trên đèo Khánh Vĩnh. Dụng ý của Ân khi chạy xe máy của người yêu cũ tới điểm bắt cóc với mục đích tạo tình huống, giống như kiểu anh ta đã phát hiện và đuổi theo, đeo bám hành tung nhóm bắt cóc này ngay từ khi còn ở TP Đà Lạt.

Các đạo cụ mà nhóm nghi can chuẩn bị sẵn để "vở kịch" thêm hoàn hảo.

Tới địa điểm, Ân hốt hoảng gọi tên chị Ngà rồi lao vào vờ đánh nhau với hai tên bắt cóc là Nhân và Thắng. Sau một hồi "giao chiến" quyết liệt với những tiếng la hét, đau đớn vì bị "dính đòn" của Ân, Nhân giả thua bỏ chạy, đồng thời lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông của chị Ngà ném vào bụi cây.

Để tính chất vụ việc thêm nghiêm trọng hơn, nhằm giúp Ân nở mày nở mặt với bạn gái cũ, Thắng giả lăn lóc ở hiện trường, tỏ ra đau đớn vô cùng vì bị Ân đánh. Để cho giống như thật, Ân lập tức dùng bịch máu heo đã chuẩn bị từ trước đổ lên đầu và người Thắng, giả vờ bị thương tích nặng.

Sau khi ra tay "đánh bại" hai tên bắt cóc, Ân cố làm cho gương mặt tỏ ra hốt hoảng, khổ sở chạy nhào tới ôm chầm lấy người yêu cũ tỏ vẻ rất đau đớn, thương xót. Anh ta cởi trói, tháo băng keo đang dính trên miệng chị Ngà và đưa bộ quần áo đã chuẩn bị từ trước để cho chị này thay, vì bộ quần áo đang mặc trên người đã bị cả nhóm dùng dao rạch rách.

Nhằm chứng tỏ mình là "người hùng", không chỉ đánh bại, giải cứu được chị Ngà thoát khỏi những kẻ "bắt cóc", Ân còn tìm lấy được chiếc xe gắn máy của người yêu cũ đem về trả lại ngay trong tối 16/12.

Sau khi được "giải cứu" khỏi nhóm bắt cóc, chị Ngà nghi ngờ Ân dựng ra "trò mèo" nên báo cảnh sát. Vào cuộc điều tra, cảnh sát bóc tẩy hành vi của Ân.

Nam thanh niên 23 tuổi thừa nhận vì quá si tình nên đã đạo diễn màn kịch bắt cóc chị Ngà. Bộ ba khai không có ý định cướp tài sản của nạn nhân mà chỉ là học theo trong phim, dàn dựng cảnh bắt cóc cho Ân giải cứu để được lòng chị Ngà khiến nạn nhân cảm động mà nối lại tình xưa.

Công an TP Đà Lạt đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 bị can Ân, Thắng và Nhân để điều tra hành vi bắt cóc.

Theo Cảnh sát toàn cầu