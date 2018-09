Gã chồng ham chơi đốt vợ cùng nỗi ân hận muộn màng

Chỉ vì một phút không làm chủ được hành vi của mình, người chồng đã biến chị Thanh, vợ mình thành 'ngọn đuốc sống'.

Nằm điều trị ở Khoa Hồi sức cấp cứu (Viện Bỏng Quốc gia), chị Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1986, trú tại xóm 8, xã Sơn Hồng, Hương Sơn, Hà Tĩnh) tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng bác sĩ cho biết, còn phải rất lâu chị mới có thể hồi phục, đặc biệt là những di chứng để lại sau khi thập tử nhất sinh vì bị bỏng xăng. Người phụ nữ kém may mắn này phải vượt qua những đợt điều trị tích cực vì bị bỏng tới 60% cơ thể, toàn thân bị biến dạng. Kẻ thủ ác lại chính là chồng chị. Chăm sóc vợ bên giường bệnh, người đàn ông tội lỗi này không dám nhìn vào cơ thể người vợ quấn đầy bông băng. Anh ta lí nhí nói lời ân hận nhưng đã quá muộn.

Theo lời kể của người thân chị Thanh, sau hơn 10 năm chung sống, vợ chồng chị có với nhau hai mặt con (một trai, một gái). Cuộc sống gia đình dù khó khăn, vất vả nhưng đầy ắp tiếng cười của trẻ thơ. Năm nay, con thứ hai của chị Thanh sẽ vào lớp một, nhưng việc ấy liệu có thành hiện thực khi mẹ thì đang phải nằm viện điều trị, còn bố đối diện với vòng lao lý?

Chị Thanh kể, rạng sáng 12/7, không thấy chồng là Lê Xuân Hùng (sinh năm 1984) đi chơi về, chị Thanh sốt ruột nên để hai con ngủ, rồi một mình lặn lội đi tìm chồng. Ra đến quán bi-a đầu xóm, chị thấy chồng đang đứng cùng nhóm bạn. Bực mình vì chồng đã uống rượu say lại không về nhà, chị buông vài lời trách, rồi yêu cầu chồng về ngủ vì mai còn phải đi làm.

Buộc phải về nhà, Hùng tỏ ra hậm hực và cãi nhau với vợ. Hùng cho rằng, vợ đã làm mất mặt mình trước nhóm bạn cùng xóm. Trong cơn nóng giận, lại sẵn hơi men trong người, Hùng lấy can xăng ở góc nhà tưới lên người vợ rồi châm lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên người chị Thanh. Nghe tiếng kêu la thất thanh của chị Thanh, hàng xóm thức giấc, chạy sang dập lửa rồi đưa chị đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Hương Sơn. Do vết bỏng quá nặng, chị Thanh được chuyển lên Viện Bỏng Quốc gia chữa trị. Về phần Hùng, sau khi tỉnh cơn say thì vô cùng hối hận nhưng mọi thứ đã muộn. Sau khi lấy lời khai của Hùng, xét thấy hoàn cảnh gia đình thương tâm, cơ quan công an đã tạm tha, áp dụng biện pháp để Hùng ra Hà Nội chăm sóc vợ.

Chị Thanh đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia

Hiện tại, chị Thanh đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn phải nằm một chỗ vì toàn thân (trừ phần đầu, mặt, cổ) bị bỏng nặng, nhiều chỗ biến dạng. Chị Nguyễn Thị Hương (chị gái của chị Thanh) đã phải bỏ việc đồng áng ở quê để ra Hà Nội chăm em. Chị Hương cho biết: “Hiện sức khỏe của Thanh đã tạm ổn. Nhưng thương nhất là hai đứa con nhỏ, một cháu năm nay lên lớp 3, một cháu năm nay bước vào lớp 1. Sau khi sự việc xảy ra, người thân trong họ phải thay nhau chăm sóc hai bé. Ở nhà, vợ chồng Hùng chủ yếu làm nông, ngoài ra ai thuê gì thì làm nấy, cuộc sống rất khó khăn”.

Đang chăm sóc vợ bên giường bệnh, thấy chúng tôi hỏi thăm về tình hình của chị Thanh, Hùng cúi mặt xuống đất, khóc nức nở. Hùng cho biết, sau khi được công an tạm tha, Hùng về nhà bán con bê con, vay mượn khắp nơi được 7 triệu đồng rồi mang ra Hà Nội nộp viện phí cho vợ.

Trong suốt buổi trò chuyện, Hùng không dám nhìn thẳng vào người vợ đang nằm bất động trên giường bệnh. Hùng luôn cúi đầu, mặt buồn rười rượi. Lý giải về hành vi man rợ đó, Hùng lí nhí: “Em say quá. Em sai rồi”.

Hùng kể, công việc chính của gia đình chủ yếu là làm nông, khi nào rảnh việc đồng áng thì đi bóc vỏ keo thuê, mỗi ngày được khoảng 120 nghìn đồng. Chính vì vậy, kinh tế gia đình rất khó khăn. Khi được hỏi: “Vất vả như vậy, tiền điều trị, chạy chữa cho chị Thanh thì lấy đâu ra?”, Hùng ấp úng: “Ngay hôm đó, em bị công an triệu tập để lấy lời khai, nhưng vì hoàn cảnh nên được tạm tha về để chăm sóc cho vợ. Về nhà, em phải bán con bê con được 4 triệu đồng, vay mượn anh em được thêm 3 triệu đồng nữa rồi em cầm cả ra đây đóng viện phí cho vợ. Thực sự giờ em hối hận lắm rồi”.

Nói về hành vi sai lầm của mình, Hùng nói: “Hôm đó, em đi uống rượu về khuya, lại chơi bi-a ở quán trong xóm. Đang chơi thì thấy vợ đến tìm, cô ấy làu bàu chửi rồi bắt em về. Đang sẵn cơn say, bực mình vì vợ chửi nên khi về đến nhà em hành động ngu ngốc. Em rất yêu vợ. Mọi việc xảy ra chỉ là nhất thời trong cơn say, không làm chủ được hành vi của mình. Thỉnh thoảng vợ chồng em cũng có xích mích tí chút nhưng không nghiêm trọng”.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Theo Giadinh.net.vn