Gã bán dâm ở Sài Gòn giết khách đồng tính

Phong 'Paolo cao' lấy búa đánh nhiều nhát vào đầu người đàn ông mua dâm, khiến nạn nhân tử vong rồi cướp xe máy, điện thoại.

Ngày 9/3, Công an quận 12 (TP HCM) bàn giap nghi can Nguyễn Văn Phong (22 tuổi, ngụ Đăk Lăk) - tức "Paolo cao" - cho Công an TP HCM điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Phong tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Trước đó, rạng sáng 22/2, người dân trong hẻm đường An Phú Đông 3 (quận 12) nghe nhiều tiếng động lạ từ nhà anh Phước (37 tuổi). Chạy đến nơi, họ thấy một thanh niên vội vã chạy xe khỏi khu vực.

Anh Phước được phát hiện nằm chết trên vũng máu trong phòng ngủ. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát tìm thấy cây búa đã gãy cán, xe máy và điện thoại của nạn nhân không còn. Hàng xóm cho biết, anh Phước sống một mình, thỉnh thoảng có những người đàn ông đến ngủ qua đêm.

Sau nhiều ngày điều tra, tối 8/3, cảnh sát ập vào quán cà phê ở tỉnh Bình Dương bắt Phong. Khai nhận ban đầu, gã cho biết từng có tiền án trộm cắp. Khi ra tù, Phong chuyển sang nghề "trai bao" đồng tính để kiếm tiền và anh Phước là mối quen.

Tối 21/2, anh Phước đến cầu Bình Phước (quận Thủ Đức) đón Phong về nhà "ân ái". Rạng sáng hôm sau, gã bán dâm nảy sinh ý định trộm điện thoại, tiền nhưng chủ nhà tỉnh giấc nên âm mưu bất thành.

Không từ bỏ ý định, lát sau Phong xuống bếp lấy búa. Nhân lúc anh Phước không để ý, hắn đập liên tiếp vào đầu nạn nhân rồi bỏ trốn cùng xe máy, điện thoại của anh này.

Kiến Tường

* Tên nạn nhân được thay đổi.