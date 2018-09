Ép nữ sinh viên mang bầu phải quỳ, phụ huynh bị khởi tố

Nghe con nói bầm ở chân do cô giáo, bà mẹ xông tới tra hỏi nữ sinh thực tập, đấm đá dù được thông báo cô đang mang bầu.

Ngày 30/3, Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an thành phố Vinh (Nghệ An), cho hay đơn vị khởi tố bị can đối với Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú phường Trung Đô, thành phố Vinh) về tội làm nhục người khác. Bị can Nghĩa được cho tại ngoại, song cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, kết quả điều tra đã xác minh được việc bị can Nghĩa đã ép nữ sinh viên thực tập Phan Thị Hiên, 21 tuổi, phải quỳ sau khi dùng tay chân để đấm, đá. Kết quả giám định thương tật, nạn nhân Hiên thương tích 0%.

Hiện trường nơi bà Nghĩa đã tấn công nữ sinh Hiên. Ảnh: Nguyễn Hải.

Theo xác minh, sáng 22/3, bà Phan Thị Nghĩa đưa con trai 5 tuổi tới lớp 5E, trường mầm non Việt Lào, đóng ở phường Trung Đô. Khi thấy con có vết bầm ở cẳng chân trái, bà Nghĩa hỏi con nguyên nhân thì được đứa bé nói cô giáo đánh.

Bà Nghĩa tra hỏi nữ sinh viên thực tập Phan Thị Hiên "có phải cô đánh cháu không?". Chị Hiên vừa thanh minh mình không đánh trẻ, bà Nghĩa đã xông tới đấm đá, kéo tóc, đạp vào bụng chị. Nữ sinh viên liên tục nói đang mang bầu nhưng bà Nghĩa vẫn liên tục đấm đạp. Một số giáo viên đứng gần đó cố gắng can ngăn, cảnh báo chị Hiên đang mang thai.

Nữ sinh viên Hiên điều trị tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải.

Đáp lại, bà Nghĩa nói "mang bầu cũng đánh" rồi tấn công cho tới lúc nạn nhân ngã sấp. Dừng trận đòn, phụ huynh yêu cầu "nếu quỳ xin lỗi thì tha, nếu không đập cho chết...". Để bảo vệ đứa con trong bụng, chị Hiên buộc phải quỳ nhưng vẫn phủ nhận việc mình đánh trẻ. Khi bà Nghĩa bỏ đi thì chị Hiên đứng dậy.

Nữ sinh viên đau bụng và ra máu nên được đưa tới trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An để thăm khám. Bác sĩ xác định chị Hiên tâm lý hoảng loạn, mang thai tuần thứ 13, bánh rau đe dọa bóc tách. Bệnh nhân đang được theo dõi sức khỏe.

Trường học nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Hải.

Làm việc với công an, bà Nghĩa thừa nhận bắt nữ sinh quỳ xin lỗi, sau đó tấn công nhưng giờ "thấy hối hận". Ban giám hiệu thì phủ nhận các giáo viên ở trường gây ra vết bầm ở chân trẻ, cho rằng phụ huynh đã hiểu nhầm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan tới vụ việc. Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) có công văn yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nắm bắt tình hình, chỉ đạo, xử lý kịp thời và báo cáo nhanh về Bộ việc phụ huynh trường Mầm non Việt - Lào hành hung nữ sinh viên thực tập.