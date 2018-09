Ép nạn nhân khỏa thân chụp ảnh sau khi 'thỏa mãn thú tính'

Chung lẻn vào nhà chị Vy, cầm dao đe dọa ép nạn nhân quan hệ tình dục, sau đó phải khỏa thân để hắn chụp ảnh.

Ngày 11/9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can Phạm Xuân Chung (30 tuổi, ở Hưng Hà) về tội Hiếp dâm. Chung là nghi phạm cưỡng hiếp và tống tiền chị Vy (ở huyện Hưng Hà).

Trước đó, hôm 6/9, Công an huyện Hưng Hà nhận được trình báo của chị Vy về việc khoảng 22h ngày 24/8, khi chị Vy đang ở nhà cùng con trai thì một nam thanh niên lạ mặt đột nhập vào nhà cầm dao đe dọa, buộc chị Vy cho hắn ngủ lại một đêm.

Do thanh niên có hung khí nên chị Vy phải chấp nhận. Một lúc sau kẻ lạ mặt đã ép chị Vy phải cho hắn quan hệ tình dục nếu không sẽ giết hai mẹ con. Chị Vy cố gắng van xin nhưng kẻ lạ mặt không buông tha.

Sau khi thỏa mãn cơn thú tính, kẻ lạ mặt ép chị Vy không được mặc quần áo để hắn dùng điện thoại chụp lại. Gã yêu râu xanh định cưỡng hiếp chị Vy thêm lần nữa nhưng chị Vy vờ bị động kinh, co giật nên hắn đã tẩu thoát. Do sợ xấu hổ với gia đình, hàng xóm nên chị Vy đã không trình báo công an về sự việc mình bị hãm hiếp.

Tối 5/9, gã yêu râu xanh yêu cầu chị Vy phải chuyển cho hắn 20 triệu đồng nếu không sẽ đăng tải hình ảnh chị Vy không mảnh vải che thân lên Facebook. Trước tình huống trên, chị Vy đã trình báo Công an huyện Hưng Hà.

Tại cơ quan điều tra, Chung thú nhận hành vi thu tính đối với chị Vy. Hiện Công an huyện Đông Hưng đã bắt tạm giam Chung để tiếp tục làm rõ hành vi Hiếp dâm và Cưỡng đoạt tài sản.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Dân Việt