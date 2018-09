Đường đi lắt léo của kẻ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Sài Gòn

Cô gái được cho là bắt cóc bé trai ở Bệnh viện quận 7 rất tinh vi khi đón 3 chặng xe ôm nhằm cắt đuôi truy đuổi của người nhà và công an.

Sản phụ Tâm vẫn còn ở Bệnh viện mong mỏi chờ nhận được con trai. Ảnh: Châu Thành

Theo nhận định của công an quận 7, TP HCM, nghi can bắt cóc bé trai một ngày tuổi ở Bệnh viện quận 7, TP HCM sáng 9/1 có sự chuẩn bị chu đáo trong việc bắt cóc trẻ. Đầu tiên cô này lựa bệnh viện có ít sản phụ, quản lý lỏng lẻo, có thể ẵm bé ra cổng mà bảo vệ không kiểm soát.

Cô ta chuẩn bị một hộp sữa bỏ vào giỏ xách, giả dạng người nhà đến bệnh viện, lân la tiếp cận gia đình nạn nhân từ từ, không để lộ. Sau khi cho hộp sữa lấy lòng tin, cô này đã tìm lúc gia đình sơ hở, không chú ý và ra tay một cách nhanh chóng.

Hành trình tẩu thoát cũng được nghi can tính toán kỹ, nhằm cắt đuôi người đuổi theo sau cũng như không để công an lần theo dấu vết. Theo đó, sau khi thuê xe ôm của ông Hồ Văn Hồng với gia 30.000 đồng, cô ta đã xuống xe ở dạ cầu Tân Thuận 2, quận 7. Người phụ nữ này tiếp tục đón một người chạy xe ôm khác chở về ngã Sáu Cộng Hòa (giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Văn Cừ - Trần Phú…).

Sau đó, kẻ tình nghi tiếp tục đi bộ, đón thêm một lượt xe ôm nữa đến chung cư Ngôi Gia Tự trên đường Trần Nhân Tôn (quận 10) rồi xuống xe. Nhiều tiểu thương ở chợ khu vực này xác nhận có thấy cô gái ẵm đứa bé bước xuống xe ôm, sau đó đi về phía cuối chợ và mất dấu.

Để truy tìm ra dấu vết của kẻ bắt cóc, hiện công an quận 7 đã gửi thông báo kèm đặc điểm nhận dạng nghi can này đến công an thành phố và các quận, huyện trên địa bàn thành phố để phối hợp điều tra.

Cô gái bắt cóc bé trai đươc nhận dạng khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1,5m, nước da trắng, dáng mập, tóc dài đến nửa lưng nhuộm màu hơi vàng, nói giọng miền Tây, đeo kính cận trắng gọng màu nâu, mặc áo thun lửng màu cam nhạt, tay áo gần sát nách, quần lửng tới đầu gối, bên ngoài mặc áo khoác màu xanh xám tro.

Còn bé trai mới sinh 1 ngày tuổi bị bắt cóc mặc áo có tay dài màu trắng, cổ viền xanh (trên ngực áo bên trái có in hình), đội nón sơ sinh màu cam có đuôi phía trên, phía trước nón có chữ baby, tất tay và tất chân màu xanh dương, quấn tã, khăn trong và khăn quấn em bé màu hồng.

Ông Hồng, người chạy xe ôm chở nghi can bắt cóc đầu tiên trong số 3 người công an truy xét được. Ảnh: Châu Thành

Liên quan đến trách nhiệm của bệnh viện, tại buổi trao đổi sáng 11/1, ông Trần Dư Đông, Giám đốc Bệnh viện quận 7 thừa nhận, ca trực bảo vệ hôm đó đã sơ suất không kiểm tra giấy tờ xuất viện, lỏng lẻo trong tuần tra rà soát đối với người lạ vào bệnh viện.

"Đối với sản phụ khi xuất viện có bồng bé thì bảo vệ phải kiểm tra giấy chứng sinh có chữ ký của giám đốc. Tổ bảo vệ 3 người hôm đó đã sơ suất. Ngay sau khi xảy ra, chúng tôi đã họp để chấn chỉnh, đề nghị bảo vệ tự kiểm điểm. Bệnh viện sẽ chờ vào kết quả điều tra mới xử lý. Đây là bài học đắt cho bệnh viện", vị Giám đốc nhìn nhận.

Trước đó, 14h chiều 8/1, chị Tâm đau bụng, có dấu hiệu sinh sớm nên được chị họ chở vào bệnh viện quận 7 khám. Hơn một giờ sau nhập viện, người phụ nữ ngoài 40 tuổi sinh bé trai bụ bẫm nặng 3,2 kg. Sau khi tắm rửa bé, 15h30, cả hai mẹ con được chuyển đến phòng hậu sản số 4, nằm trên tầng một của bệnh viện. Trong căn phòng 7 giường đã có hai phụ nữ đang nằm dưỡng thai, chị Tâm cùng con trai ở giường số 6. Cùng lúc này thì một cô gái đeo kính cận đeo túi xách vải màu xanh cũng bước vào theo. Cô ta lân la bắt chuyện với chị Tâm và cho biết đang chờ chị dâu sinh, mệt mỏi nên thấy phòng trống đến nằm nghỉ. Sau đó, cô ta kéo trong túi xách ra một hộp sữa bảo là mua cho chị dâu nhưng lại lấy nhầm sữa em bé nên tặng cho con chị Tâm.

"20h hôm đó, tôi hỏi sao không qua phòng xem chị dâu thế nào, cô ấy bảo có mẹ đang ở đó, rồi đi ra hành lang. Vài phút sau, cô này trở lại nói chị dâu đã chuyển xuống phòng mổ, sau đó nằm ngủ cạnh giường vợ con tôi cho đến sáng", chồng chị Tâm kể.

Theo anh này, cô gái này tỏ ra rất vui vẻ, khen con anh kháu khỉnh, liên tục đòi ẵm bé nhưng vợ chồng anh không cho vì bé ngủ rồi. Khoảng 7h40 ngày 9/1, khi hai vợ chồng anh bế con ra ngoài tắm nắng, cô ta cũng đứng sau lưng. "Khi tôi thu xếp đồ đạc đem về giặt và chuẩn bị cơm trưa cho vợ, cô ta đến vuốt ve con tôi khiến thằng bé thức dậy", người chồng nhớ lại.

Khi anh này về nhà, còn chị Tâm vào nhà vệ sinh ở trước cửa phòng để rửa bình sữa thì cô gái này được cho là đã bế bé trai đi mất.

Châu Thành