Dùng keo gắn răng gãy thay vì đi khám nha khoa

Một phụ nữ Anh tự gắn răng vào lợi mình bằng keo suốt 10 năm vì sợ phải đến gặp nha sĩ.

Angie Barlow tự dùng keo để gắn răng lại với hàm vì không muốn đi khám nha sĩ. Ảnh: PA

Angie Barlow, 48 tuổi, đến từ Manchester, bị mất 90% xương răng hỗ trợ ở hàm trên do ảnh hưởng của các hóa chất độc hại trong keo dính.

Barlow cho biết mẹ cô qua đời vì ung thư vòm họng năm 34 tuổi. Cô bắt đầu sợ phải gặp nha sĩ, người phát hiện ra bệnh tình của mẹ khi bà đến phòng khám để nhổ răng, kể từ đó.

Xuất hiện trong bộ phim tài liệu "The Truth About Your Teeth" của BBC, Barlow còn xấu hổ tới mức cô thường phải đưa một tay lên che miệng trong lúc nói chuyện. "Thậm chí đứng trước mặt con trai tôi cũng xấu hổ và thường quay mặt đi trong lúc nói chuyện để thằng bé không nhìn thấy mình", bà mẹ này cho biết.

Serpil Djemal, tư vấn viên nha khoa tại bệnh viện Đại học King's, nói rằng anh chưa từng gặp trường hợp hỏng răng nào tồi tệ như của cô Barlow.

Theo New York Daily News, để lắp răng giả và cải thiện nụ cười cho cô, các nha sĩ đã phải nhổ gần hết những chiếc răng trong miệng và chèn chân răng bằng titan vào. Trong suốt ca phẫu thuật, họ đã lắp thêm 12 chiếc răng mới cho nữ bệnh nhân này. Hiện tại Barlow đã tự tin hơn mỗi khi ra khỏi nhà.

"Thật tuyệt vời, phải vậy không?", Barlow nói. "Thật kinh ngạc, và bây giờ tôi chẳng cần phải lấy tay che miệng hay xấu hổ mỗi khi tiếp xúc với mọi người nữa".

Hướng Dương