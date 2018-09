Dừng đưa thi thể doanh nhân Hà Linh về nước

Phía Trung Quốc tạm dừng bàn giao thi thể doanh nhân Hà Thuý Linh cho gia đình để tiếp tục điều tra.

Bà Linh là chủ doanh nghiệp trà lớn nhất Việt Nam. Ảnh: NLĐ

"Bộ Công an Trung Quốc đã quyết định tạm dừng việc bàn giao thi thể bà Hà Thúy Linh cho gia đình để đề nghị phía Đài Loan hợp tác điều tra vụ việc", bà Phạm Thu Hằng, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay nói, dẫn thông tin từ Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu.

Bà Hằng cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu đại sứ quán tại Bắc Kinh làm việc với Bộ Ngoại giao Trung Quốc, các cơ quan hữu quan ở nước này để yêu cầu phía Trung Quốc "sớm giải quyết vụ việc vì lý do nhân đạo".

"Chúng tôi đang nỗ lực tiếp tục theo sát vụ việc để giúp gia đình của bà Hà Thuý Linh sớm đưa bà Hà Thuý Linh trở về nước", bà Hằng nói thêm.

Bà Linh, 45 tuổi, là Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Theo điều tra ban đầu, ngày 19/9, ngay khi đến sân bay ở Trung Quốc, bà Hà Linh đã bị đầu độc, đánh và cướp tài sản. Bà trình báo cảnh sát địa phương nhưng không biết mình bị ngấm độc nên đã về khách sạn nghỉ, sau đó tử vong.

Công an Trung Quốc phối hợp với Bộ Công an Việt Nam vào cuộc điều tra, xác định nghi can sau khi ra tay với bà Linh đã trốn ở Đài Loan (Trung Quốc) nên truy bắt. Người này khai được thuê sát hại nạn nhân.

Nhà chức trách Trung Quốc tình nghi bà Hà Linh bị đầu độc vì mâu thuẫn trong kinh doanh và còn ít nhất một người nữa liên quan đến vụ án.

Doanh nghiệp trà của bà Linh được cho là lớn nhất Việt Nam với 200 hecta chè tại TP Đà Lạt, sản phẩm chủ yếu xuất khẩu ở thị trường Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Ngoài việc làm chủ công ty trà, bà Linh còn kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, cà phê và chăm sóc sắc đẹp ở Đà Lạt.

VnExpress