Dùng điện thoại khi đang sạc, bà bầu bị điện giật chết

Bố chồng đi mua thẻ điện thoại về phát hiện con dâu đang mang bầu bị điện giật, nằm bất động trên nền nhà.

Chiều 22/9, Cơ quan công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc chị Ngô Thị Liên (24 tuổi, ở xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn), mang bầu tháng thứ 4, tử vong khi cầm điện thoại đang sạc.

Anh Lê Văn Quân ngồi buồn rầu trong căn phòng nơi vợ anh chết khi đang sạc điện thoại.

Trước đó, chiều 20/9, chị Liên đi làm về nhà và có cắm sạc pin điện thoại iPhone. Gia đình cho biết, đến khoảng 18h cùng ngày, ông Lê Văn Vỵ (48 tuổi, bố chồng của chị Liên) đi mua thẻ điện thoại, trở về nhà thấy chị Liên đang nằm dưới nền nhà. Ông Vỵ có hỏi lớn: “Con đi làm về đó rồi à?”. Tuy nhiên, ông Vỵ không nghe chị Liên trả lời nên đẩy cửa bước vào.

Lúc này, ông Vỵ thấy chị Liên đang nằm bất động, trên cổ chị có chiếc điện thoại đang cắm vào sạc pin. Ông Vỵ hô hoán, kêu cứu và cầm chiếc điện thoại vào tay thì cũng bị điện giật. Sau đó, ông Vỹ ném vỡ chiếc điện thoại đó. Mọi người nghe tiếng ông Vỵ kêu cứu, chạy đến thì phát hiện chị Liên đã tử vong.

Ông Lê Văn Vỵ cầm chiếc điện thoại bị điện giật khi đang sạc pin.

Ngay sau đó, Công an xã Nam Lĩnh và Cơ quan công an huyện Nam Đàn phối hợp cơ quan chức năng qua khám nghiệm cho thấy, trên ngực và cổ chị Liên có hai vết cháy xém. Nguyên nhân chị Liên tử vong là do bị điện giật. Gia đình nhận định, có thể khi đang cắm sạc, chị Liên có sử dụng điện thoại nên gặp nạn.

Anh Lê Văn Quân (26 tuổi, chồng chị Liên) cho biết lúc vợ chồng anh tổ chức đám cưới cách đây 6 tháng, một người thân đã tặng chiếc điện thoại trên cho vợ chồng anh. Anh Quân cũng từng bị điện giật trong tình huống tương tự.

Theo Pháp Luật TP HCM