Du lịch Đà Nẵng, hai mẹ con tử vong, bố hôn mê nghi do nhiễm độc

Sáng 16/9, cả gia đình được đưa đi cấp cứu nhưng bé trai 4 tuổi đã tử vong, người mẹ qua đời sau đó, chỉ còn người cha sống sót.

Chiều 17/9, ông Nguyễn Tiên Hồng - Phó giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đang tích cực cứu chữa nam bệnh nhân 29 tuổi, người duy nhất sống sót trong vụ nghi ngộ độc cấp khiến hai du khách tử vong. Bệnh nhân đã có dấu hiệu hồi tỉnh.

Trung tâm pháp y Đà Nẵng phối hợp với công an đã hoàn tất khám nghiệm tử thi. Nhận định nguyên nhân ban đầu ba nạn nhân đã bị nhiễm độc. Các nạn nhân có các triệu chứng bị sốc, hạ huyết áp, khó thở dẫn đến tử vong. Quá trình điều trị không phát hiện độc chất điển hình, diễn biến bệnh rất nhanh.

Theo ông Hồng, các nạn nhân bị nhiễm độc có thể do độc tố của vi khuẩn, vi sinh vật, cây cối, thực vật, kim loại nặng, thậm chí là hoá chất... Ngành y tế Đà Nẵng đã gửi mẫu thu thập được đi xét nghiệm. Kết luận độc tố gì gây ra ngộ độc phải chờ kết quả từ cơ quan điều tra.

Nam bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Ảnh: Ngọc Trường.

Ba nạn nhân là hai vợ chồng và con trai bốn tuổi. Người chồng quê Nghệ An. Còn người vợ 27 tuổi quê Quảng Trị. Cơ quan chức năng cho biết, gia đình này từ Nghệ An vào Đà Nẵng du lịch, gộp cùng đoàn của công ty ở TP HCM ra. Chiều 15/9, đoàn đi Hội An tham quan.

Tối cùng ngày, cả đoàn quay trở lại khách sạn trên đường Hồ Nghinh (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). Đến sáng 16/9, gia đình ba người được đưa vào Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu khi có các biểu hiện mệt, choáng, tím tái, hạ huyết áp, truy hô hấp, tuần hoàn,...

Bệnh viện Hoàn Mỹ cho biết, bé trai bốn tuổi đã tử vong trước khi vào đến bệnh viện. Người mẹ được các bác sĩ hồi sức cấp cứu nhưng do sức khoẻ không đảm bảo nên sau đó cũng tử vong.

"Người chồng ban đầu biểu hiện bị nhẹ hơn, nhưng bệnh chuyển biến rất nhanh, cho thấy người bệnh nhiễm độc tố rất mạnh", ông Phạm Nguyễn Cẩm Thạch - Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ - nói và cho biết đã chuyển ngay bệnh nhân sang Bệnh viện Đà Nẵng, nơi có máy siêu lọc, với hy vọng sẽ cứu sống người bệnh.

Công an quận Sơn Trà đã tìm thấy một toa thuốc loại điều trị rối loạn tiêu hoá trong phòng khách sạn mà gia đình nạn nhân ở lại đêm 16/9. Kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện có tác động ngoại lực nên khả năng án mạng là rất ít.

"Nguyên nhân gây tử vong phải có những kết luận khoa học, chưa thể khẳng định do ngộ độc thực phẩm", đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP Đà Nẵng - nói.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã gửi lời chia buồn và trước mắt hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí điều trị của gia đình sẽ do thành phố hỗ trợ.