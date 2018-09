Du khách thoát chết thần kỳ khi rơi xuống vực sâu Yên Tử

Anh Đắc may mắn được cành cây cổ thụ đỡ lại nên chỉ bị thương nhẹ, sau khi rơi từ độ cao hơn 25 m.

Rạng sáng nay sau hai giờ tìm kiếm, các lực lượng chức năng ở Yên Tử (Quảng Ninh) đã cứu được anh Trần Quang Đắc, sinh năm 1987, trú tại TP Bắc Ninh. Anh Đắc bị rơi xuống vực sâu từ đêm hôm trước nhưng may mắn được cành cây cổ thụ đỡ lại nên chỉ bị thương nhẹ.

Theo lời anh Đắc, sáng sớm ngày 3/9, một mình anh bắt xe khách lên Yên Tử. Do sợ say xe, nên trước khi đi anh đã dùng thuốc chống say. Có lẽ do ngấm thuốc nên sau khi làm lễ xong trên chùa Đồng, anh nằm ngủ ngay trong khu vực đó. Lúc buồn tiểu, anh chui qua lan can bảo vệ gần đó để đi vệ sinh thì chẳng may trượt chân và rơi xuống vực. Vài tiếng sau, do mưa lớn, anh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm vắt vẻo trên cành cây ở độ sâu khoảng 25 m. Khoảng 23h, anh nghe thấy có tiếng người ở phía trên nên gọi kêu cứu.

Theo ông Phạm Văn Dược, Phó Ban quản lý Di tích và Rừng quốc gia Yên Tử, thời điểm đó anh em ban quản lý bắt được một con rắn hổ mang ở ngay chùa Đồng và đem đi phóng sinh.

“Lúc anh em hô để quăng con rắn xuống rừng thì anh Đắc nghe thấy và kêu cứu. Nhưng cũng phải 2 tiếng sau, chúng tôi mới tìm thấy anh do trời tối, mưa lại ở vị trí vực sâu. Cũng rất may có cành cây đỡ, nếu không anh Đắc chắc chắn sẽ rơi tiếp xuống một vực khác sâu khoảng 75 m nữa”, ông Dược cho biết thêm.

Nhờ có cành cây, nên anh Đắc chỉ bị sai khớp cổ tay, xây xát nhẹ phần ngoài. Sáng nay, anh đã được gia đình đến đón và đưa về nhà.

Theo Lao Động