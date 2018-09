Du khách tắm suối nước nóng giữa thời tiết âm 65 độ C ở Siberia

Ba du khách cởi đồ lội xuống suối nước nóng ở ngôi làng lạnh nhất thế giới Oymyakon khi nhiệt độ ở mức âm 65 độ C.

Du khách tắm tại suối nước nóng ngoài trời bất chấp thời tiết âm 65 độ C ở Siberia

Nhóm ba du khách, gồm một người đàn ông và hai phụ nữ, dũng cảm ngâm mình xuống dòng suối nước nóng ở ngôi làng Oymyakon, phía bắc nước Nga, khi nhiệt độ ngoài trời đo được là âm 65 độ C. Video do một trong những người trong đoàn du lịch quay lại cho thấy xung quanh dòng suối, các cây cối đều bị băng tuyết phủ dày.

Theo Mirror, ba người này đã ngồi trong một chiếc SUV màu đen tới suối, sau đó bước ra khỏi xe khi trên người chỉ mặc chiếc áo choàng tắm và đi đôi dép sandal, như thể họ đang ở trong một spa chăm sóc sức khỏe.

Lúc đứng cạnh dòng suối, cả ba người cởi bỏ chiếc áo choàng, để lộ những bộ bikini mỏng mảnh bên trong. Những người chứng kiến, lúc này đều mặc áo khoác mùa đông dày và đội mũ lông, dùng điện thoại quay lại.

Lúc từ dưới nước bước lên, nhóm ba người này được những người đi cùng khoác khăn tắm cho. Họ nhanh chóng mặc áo choàng, chui vào bên trong xe để sưởi ấm.

Người dùng mạng sau khi xem đoạn video trên đều bị sốc bởi khả năng chịu lạnh của nhóm du khách. "Ôi Chúa ơi, các bạn thật dũng cảm. Ở Siberia, một số người còn phải cân nhắc có nên ra ngoài hay không khi băng giá bao phủ khắp nơi", một thành viên bình luận.

Nhiệt độ vào mùa đông ở Oymyakon trong ngưỡng từ âm 47 độ C đến âm 67,7 độ C. Mức nhiệt độ âm 67,7 độ C từng được ghi nhận tại ngôi làng này vào năm 1933, được coi là mức thấp nhất từ trước tới nay ở Bắc bán cầu. Mới đây, một người dân ở làng khi đang dùng nhiệt kế điện tử đo nhiệt độ ngoài trời thì chiếc nhiệt kế bất ngờ nứt vỡ ở mức -62 độ C .