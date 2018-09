Du khách say rượu thò chân vào hồ nuôi cá sấu

Người đàn ông Trung Quốc bị bắt sau khi ra sức đạp nhiều nhát vào con cá sấu đang phơi nắng và may mắn không bị nó tấn công.

Nam du khách thò chân qua hàng rào liên tục đạp vào lưng con cá sấu đang nằm phơi nắng trên tảng đá gần bờ ở Khu bảo tồn cá sấu Dương Tử, tỉnh An Huy, hồi đầu tuần. Ảnh: Weibo.

Theo The Paper, một người đàn ông bị nhân viên an ninh bắt giữ vì hành vi khiêu khích, ngược đãi một con cá sấu tắm nắng trong Khu bảo tồn cá sấu Dương Tử ở tỉnh An Huy, hồi đầu tuần này.

Nhân viên khu bảo tồn cho biết nam du khách đã uống rượu trước khi cố thò chân qua hàng rào bảo vệ ở khu vực hồ nước. Ông này đạp nhiều phát vào con cá sấu nhưng con vật phớt lờ và trượt khỏi tảng đá, nhảy xuống nơi trú ẩn mà không quay lại cắn người tấn công mình.

Khu bảo tồn thông báo con vật không bị thương, còn người đàn ông bị bắt giữ ngay lập tức. Đồng thời, cơ quan này cũng tuyên bố sẽ tăng cường các biện pháp an ninh để bảo vệ cá sấu khỏi khách tham quan một cách chặt chẽ hơn. Khu bảo tồn này có khoảng 8.000 con cá sấu được nuôi nhốt tại chỗ.

Nhiều người dùng mạng chỉ trích nam du khách sau khi đọc được thông tin trên các phương tiện truyền thông.

"Tôi hy vọng anh ta bị ngã và bị cắn", một người viết. "Ta là một con rồng cao quý và ta sẽ không thèm để ý tới ngươi", một người dùng Weibo hài hước bình luận, ám chỉ đến truyền thuyết cá sấu Dương Tử được ví như rồng đất.

Năm ngoái, một hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc thiệt mạng khi cứu du khách khỏi con voi ở Thái Lan do người này cố tình kéo đuôi con vật.