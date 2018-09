Đột nhập vào nhà, hiếp dâm thiếu nữ đang ngủ trưa

Lợi dụng việc thiếu nữ đang ngủ một mình tại nhà, 'yêu râu xanh' là hàng xóm đã lẻn vào nhà hiếp dâm.

Cơ quan công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thu (sinh năm 1975, trú tại thôn Cò, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, vào ngày 11/7, công an huyện Lạng Giang nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị Hải (sinh năm 1991, thôn Cò, xã Mỹ Thái) về việc chị bị một kẻ lạ mặt đột nhập vào nhà hiếp dâm lúc 15h cùng ngày.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lạng Giang đã điều tra, xác minh. Ngày 12/7, cơ quan công an đã làm rõ kẻ lạ mặt hiếp dâm chị Hải là Nguyễn Văn Thu. Ngay sau đó, công an đã có lệnh bắt Thu để điều tra về hành vi trên.

Nội vụ đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Công Lý