Đột kích vũ trường 'độc nhất vô nhị'

Nhiều gói ma tuý vương vãi, rượu mạnh và dụng cụ hút shisha tràn mặt bàn trong vũ trường New Sài Gòn.

Hơn 400 khách trong vũ trường lúc rạng sáng. Ảnh: C.A

Rạng sáng 18/8, hàng trăm cảnh sát bất ngờ ập vào kiểm tra vũ trường New Sài Gòn (số 11, Công Trường Mê Linh, quận 1). Phía bên ngoài, CSGT phong toả ra vào cả khu vực.

Bên trong vũ trường, hơn 400 khách vẫn đang say sưa nhảy nhót, uống rượu và giật liên hồi theo tiếng nhạc đinh tai. Cảnh sát ập vào khiến đám đông nháo nhào tìm lối thoát nhưng khắp nơi đã bị phong toả. Rượu mạnh, shisha và cả ma tuý được các dân chơi vứt tung toé.

Cảnh sát huy động chó nghiệp vụ lùng sục khắp nơi phát hiện 17 viên nén màu hồng, bịch dạng bột dưới nền và trong các kẹt ghế (nghi là ma tuý). Nhiều dụng cụ hút shisha và các loại rượu mạnh không rõ nguồn gốc cũng bị thu giữ.

Ma tuý bị phát hiện trong vũ trường. Ảnh: C.A

Trong số những người bị tạm giữ, Nguyễn Ngọc Cường (31 tuổi) bị phát hiện cất giữ một thẻ ngành công an. Anh ta cho biết là do nhặt được trên đường. Mở rộng điều tra, khám xét nơi ở của Cường, cảnh sát thu một súng bắn đạn cao su, 9 viên đạn, giấy phép sử dụng súng do công an tỉnh Lâm Đồng cấp và chiếc nón kêpi cảnh sát.

Vũ trường New Sài Gòn toạ lạc tại khu sầm uất của trung tâm quận 1. Địa điểm này, trước đây mang tên Bar 1102, theo tiếng lóng của các dân chơi tại Sài Gòn là “độc nhất vô nhị”. Phía ngoài vũ trường thiết kế như một cung điện nguy nga, còn bên trong là sàn nhảy quy mô với âm thanh ánh sáng hiện đại bậc nhất của cả nước.

Cường khai nhận tại trụ sở công an. Ảnh: C.A

Sau khi đổi chủ và sửa chữa một thời gian, New Sài Gòn được khai trương trở lại vào cuối tháng 7 vừa qua. Mỗi đêm, hàng trăm dân chơi đến đây giải trí.

Kiến Tường