Dòng thư day dứt của nữ sinh giết bạn thân rồi phi tang

Nghe bạn thân khoe 'chiến tích' tình trường và nói xấu bạn trai mình, Hiền đã lạnh lùng xuống tay sát hại rồi nhét xác vào bao tải, thả trôi sông.

Dù vụ án đã trôi qua hơn 7 năm, hung thủ Trần Thị Thu Hiền (sinh năm 1991, ngụ khu phố 1, phường Tam Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã bị tuyên án 18 năm tù nhưng đến tận bây giờ ông Trần Trì (bố của Hiền) vẫn không thể tin rằng con gái mình có thể là kẻ sát nhân máu lạnh như thế.

“Tôi vẫn không thể tin được con bé lại dám ra tay sát hại đứa bạn thân của nó. Bởi bình thường Hiền là một đứa con ngoan và rất chăm học, biết nghe lời người lớn. Hiền còn là đứa hiểu chuyện và năm nào cũng đạt học sinh giỏi của lớp”, ông Trì chia sẻ.

Theo lời ông, hoàn cảnh gia đình nạn nhân Nhi gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi vụ án xảy ra, mẹ của nạn nhân tinh thần suy sụp và cuộc sống bị đảo lộn. “Từ khi bé Nhi bị con tôi sát hại, bà Bùi Thị Châu Vân (mẹ nạn nhân, đồng thời là hàng xóm hung thủ) rơi vào bi kịch. Chồng bà Vân đã mất, giờ đứa con gái duy nhất cũng bỏ bà ra đi mãi mãi khiến bà đau đớn đến chết đi sống lại. Bà Vân không còn tâm trạng buôn bán, làm ăn nên kinh tế gia đình ngày càng đi xuống và rơi vào cảnh nợ nần. Những ngày đầu mới xảy ra chuyện, bà Vân hay đến chửi bới và gây khó dễ cho gia đình tôi. Thế nhưng, sau khi ổn định tinh thần bà Vân không còn đến làm phiền gia đình tôi nữa, bà cũng không đề nghị đền bù gì”, ông Trì cho biết.

Hiện trường vụ án mạng.

Bà Vân nhớ lại: “Hôm đó là trưa 7/7/2008, khi không thấy con gái về nhà, tôi đã gọi điện nhưng điện thoại đầu bên kia tắt máy. Tôi đã gọi hỏi một người bạn của Nhi và được biết cháu đi chơi với bạn nhưng không biết cụ thể là đi đâu. Chiều cùng ngày, tôi hay tin có một thi thể nữ sinh trong bao tải đang trôi dạt ở con kênh gần nhà. Tôi đến và đau đớn phát hiện ra đó chính là con gái mình. Lúc bấy giờ, sau khi tôi trình bày con gái thường chơi với một số bạn là phần tử xấu của địa phương. Đặc biệt, trong số bạn của Nhi có người từng đi tù, công an đã đặt nghi vấn có thể Nhi bị giết vì chuyện tình cảm”, bà Vân nhớ lại.

Tuy nhiên, bà Vân hoàn toàn bất ngờ bởi 16 ngày sau, bà được tin từ công an cho biết, họ đã bắt được nghi phạm trong vụ giết Nhi. Người sát hại con bà Vân rồi đem xác phi tang xuống kênh chính là Hiền, vừa là bạn thân của nạn nhân, vừa là hàng xóm của gia đình bà.

“Dù biết chắc chắn hung thủ là Hiền nhưng tôi vẫn không thể tin được, kể cả khi Hiền cúi đầu khai nhận tội lỗi với công an. Hiền nói, sau khi nghe Nhi khoe có nhiều bạn trai và nói xấu bạn trai của mình. Tức giận, Hiền đã dùng dao sát hại cô bạn thân. Sợ bị phát hiện, Hiền đã bỏ Nhi vào bao tải ném xuống kênh sau nhà để phi tang”, bà Vân kể.

Bà Hoa, mẹ của hung thủ chia sẻ câu chuyện buồn và tội ác của đứa con gái.

Với hành vi giết người phi tang xác, hung thủ đã bị tòa xử với mức án 18 năm tù giam. Hiện tại, Hiền đang thụ án tại trại giam Z30D (thuộc Bộ Công an, đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận). Theo lời người thân của Hiền, từ khi vào trại, Hiền luôn chấp hành án tốt và hằng năm được ban giám thị đề xuất giảm án.

Bà Lê Thị Hoa, mẹ Hiền, chia sẻ: “Dù bận nhiều công việc và sức khỏe không cho phép nhưng vì thương con, tôi vẫn dành thời gian vào trại thăm con. Thấy con ngày càng trưởng thành và biết ăn năn hối cải về tội lỗi của mình tôi cũng bớt day dứt hơn. Mỗi lần gặp con, tôi thấy nó đều khóc và ăn năn lắm, tôi cảm nhận được con tôi phải chịu nỗi đau dằn vặt tinh thần quá lớn. Hiền từng nói: 'Bản án của con không chỉ 18 năm mà nó theo con đến suốt cuộc đời…".

Lấy tay gạt dòng nước mắt, người mẹ khắc khổ nói trong tiếng nấc: “Sau hành động dại dột của Hiền, tôi hiểu rằng cuộc đời con bé coi như đã chấm hết. Rồi đây, tương lai của Hiền sẽ về đâu khi mang bút tích là một kẻ giết người. Thân con gái lại có lý lịch không sạch, ai dám lấy về làm vợ. Cứ nghĩ đến đó, tôi lại rơi nước mắt vì thương con. Người ta khổ vì nỗi đau mất con, tôi cũng không hơn họ khi biết con mình cũng chỉ có một tương lai mù mịt. Sau khi Hiền gây ra sự việc, thằng Hữu em của Hiền cũng bị bạn bè xa lánh. Hữu không muốn đến lớp và học hành sa sút. Được ba mẹ quan tâm động viên, tinh thần của Hữu mới ổn định”.

Bà Hoa kể, Hiền thường xuyên viết thư về động viên tinh thần em trai và cũng gửi thư xin lỗi mẹ nạn nhân. Trong số những bức tâm thư của Hiền, một bức thư đã được ban giám thị trai giam cho in trong tập “Tin vào tương lai tương sáng” của Bộ Công an. Với những day dứt chân thành, tác phẩm của Hiền đạt giải khuyến khích do đơn vị tổ chức.

Bức tâm thư của Hiền được giải khuyến khích.

Bà Hoa run run đọc lá thư của Hiền, từng câu chữ như day dứt, như ám ảnh, thấm đẫm nước mắt của con gái: “Vậy đấy! Chỉ còn mấy ngày nữa là tôi bước sang tuổi 20 – cái tuổi đẹp nhất của đời mình. Nhưng nghĩ lại thì nó đẹp với ai? Với tôi chăng? Không! Chỉ là với những con người lương thiện đang sống tốt, sống đẹp ngoài xã hội. Vì sao ư? Đơn giản vì tôi chôn vùi tương lai tươi sáng của mình trong đống bùn lầy của tội lỗi thì còn đâu nữa mà chờ. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo. Bố mẹ tôi dù không giàu nhưng cũng tạo điều kiện cho tôi được học hành. Thế nhưng, tôi lại ham chơi, tụ tập với những người bạn mà mẹ tôi gọi chúng bằng 'cô hồn các đảng'. Một cô bé chăm học bỗng chốc sa sút trong học tập khiến cha mẹ buồn nhưng hồi đó tôi nào thấu hiểu được cảm giác đó của bố mẹ… 18 năm là một cái giá quá đắt cho một phút không kiềm chế của mình”.

Hiền đau đớn, ân hận vì đã xuống tay cướp đi mạng sống của người bạn thân, đẩy mẹ của nạn nhân vào cảnh sống cô độc, bần cùng, hoảng loạn. Vì lo lắng cho Hiền, bố Hiền đã chạy vạy tiền bạc, lo lót khắp nơi mà bị tai nạn giao thông phải đi bằng chân giả. Hiền đã phải trả giá cho tội ác của mình, nhưng nỗi ám ảnh khó mà nguôi ngoai trong tâm trí.

Theo Công Lý