Đồng phạm của Đoàn Thị Hương gọi điện cho mẹ nói 'bị lừa'

Gọi cho mẹ từ nhà tù, Siti Aisyah khẳng định bị lừa tham gia chương trình truyền hình thực tế và không biết gì về vụ ám sát.

Sáng nay, nghi phạm Đoàn Thị Hương, 30 tuổi, và Siti Aisyah, 26 tuổi, được đưa tới tòa thượng thẩm Shah Alam, ngoại ô Kuala Lumpur, Malaysia, để nghe tuyên án về vụ sát hại người nghi là Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, theo The Guardian.

Siti (mặc áo đỏ) được đưa đến một trong các phiên tòa xét xử vụ ám sát người được cho là Kim Jong-nam. Ảnh: Xinhua.

Trước ngày thẩm phán đưa ra phán quyết quan trọng, mẹ của Siti Aisyah, bà Benah, đã kể lại hành trình từ mơ ước trở thành ngôi sao truyền hình đến khi trở thành nghi phạm trong vụ ám sát của con gái mình.

Lúc đầu, bà Benah thậm chí còn giả vờ không quen biết Siti vì không thể đối mặt với những câu hỏi của nhiều người. Một lần, bà Benah đến phòng khám trong thị trấn, nhân viên lễ tân nhận ra tên ngôi làng Javanese, quê hương của nghi phạm Siti, do nó xuất hiện dày đặc trên truyền hình.

"Nhà của bà ở cách nhà Siti xa không?", nhân viên lễ tân hỏi bà Benah. "Ồ, xa lắm. Tôi thậm chí còn không biết cô ấy", mẹ của Siti trả lời.

Mẹ của Siti, bà Benah, ở làng Javanese, Indonesia. Ảnh: Kate Lamb.

Nhưng khi đêm xuống, bà Benah lại chẳng thể ngủ nổi khi nghĩ tới con gái và những cáo buộc giết người, điều quá đáng sợ và xa vời ở làng quê nhỏ bé.

Ngày 13/2/2017, Siti (26 tuổi) và Đoàn Thị Hương (30 tuổi) bị cáo buộc bôi chất độc thần kinh VX lên mặt của người được cho là Kim Jong-nam ở sân bay Kuala Lumpur, khiến ông này chết 20 phút sau đó.

Trong cuộc điện thoại thường xuyên từ nhà tù, Siti nói với bà Benah rằng có người đã lừa cô tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế.

"Con bé nói với tôi: 'Mẹ ơi, con đã bị lừa'", The Guardian trích lời bà Benah cho hay.

Các cuộc gọi của Siti bị giới hạn thời gian 5 phút, không đủ để mẹ cô có thể nghe được câu chuyện đầy đủ về cách Siti bị lôi kéo vào câu chuyện sát hại người được cho là anh trai của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Lần cuối cùng bà Benah gặp con gái là khi cô về nhà vào tháng Giêng năm ngoái và thông báo sẽ trở thành một ngôi sao truyền hình.

"Mẹ ơi, con sẽ trở thành một diễn viên. Con đã nhận được một lời mời và vai của con là đóng trong một trò chơi khăm", bà Benah nhớ lại lời con gái. Benah đã hỏi con liệu việc này có hợp pháp hay không và Siti khẳng định hợp pháp.

"Cuối cùng, con bé cũng đã lên TV, nhưng không phải như tôi mong đợi", Benah nói.

Bố mẹ và Siti trong một chuyến du lịch hồi tháng 7/2016. Ảnh: Kate Lamb.

Sau khi hoàn thành bậc tiểu học với thành tích xuất sắc trong môn toán và nghiên cứu tôn giáo, Siti chuyển đến thủ đô Jakarta để làm việc trong một xưởng may. Vài năm sau, Siti kết hôn với con trai chủ xưởng và sinh con khi mới 18 tuổi.

Cuộc hôn nhân của Siti đổ vỡ năm 2012. Cô chyển đến thành phố Batam của Indonesia và lên một chuyến phà tới Singapore rồi làm việc trong một cửa hàng thời trang tại quốc đảo này. Cô đến đây, mang theo mơ ước trở thành một chuyên gia trang điểm.

Con của Siti hiện sống với bố nhưng vẫn thường liên lạc với ông bà ngoại và biết rõ việc mẹ mình đang ở trong tù. Siti được cho là vài ngày một lần gọi điện cho mẹ, thậm chí đôi khi cô còn cười với mẹ. Cô kể với bà, rằng cô thương Đoàn Thị Hương vì chẳng có mấy ai tới thăm.

Trong khi đó, đồng phạm của Siti, Đoàn Thị Hương, sinh ra trong một gia đình nghèo ở Bắc Bộ, Việt Nam. 18 tuổi, Hương rời làng đi học dược nhưng sớm bỏ học. Cô chủ yếu giữ im lựng về cuộc sống cá nhân của mình trong suốt phiên tòa nhưng bày tỏ sự lo ngại về an toàn của bố mình. Ông chỉ có thể thu xếp tới thăm Hương một lần duy nhất khi cô ở trong tù.

Đoàn Thị Hương được dẫn đến tòa sáng 16/8. Ảnh: Reuters.

Luật sư của hai nghi phạm cho biết cả hai đã được trả tiền để tham gia vào những trò chơi khăm tương tự tại các sân bay, khách sạn và trung tâm mua sắm. Luật sư của Siti, Gooi Soon Seng, tự tin rằng thân chủ của mình sẽ được tự do. Lý do là không có nhân chứng nào nhìn thấy Siti tấn công Kim, camera an ninh cũng không ghi được hình ảnh nào về việc Siti đã tham gia và chẳng có dấu vết của chất độc thần kinh VX trên tay Siti.

Theo luật sư Gooi, Siti không đến phòng tắm và rửa tay hoặc cố gắng chạy trốn khỏi Malaysia. Thay vào đó, cô đi mua sắm rồi đi làm.

Tòa án Malaysia sẽ đưa ra phán quyết trong hôm nay để quyết định liệu hai người phụ nữ này có được tuyên vô tội hay không. Nếu bị kết tội, họ có khả năng phải đối mặt với án tử hình.

Bà Benah hiện cố gắng tỏ ra không lo lắng trong khi chờ phán quyết của tòa và luôn cầu nguyện cho con gái sẽ sớm được thả. Bà Benah cho biết khi Siti được trở về nhà, họ sẽ cùng nấu ăn, cầu nguyện và ngủ cùng phòng để được gần nhau.

"Tôi tin con bé sẽ được tự do vì nó không có tội. Nó không bao giờ có ý định giết bất cứ ai. Nó là con gái của tôi và tôi tin nó", Benah khẳng định.