Động đất 7,5 độ ở Indonesia gây cảnh báo sóng thần

Trận động đất mạnh xảy ra ở đảo Sulawesi, khiến giới chức phải phát cảnh báo sóng thần và yêu cầu người dân đề cao cảnh giác.

Tâm chấn của trận động đất mạnh 7,5 độ chiều 28/9. Đồ họa: USGS.

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay trận động đất 7,5 độ được ghi nhận lúc 17h chiều nay (28/9) trên đảo Sulawesi, phía đông Boneo, Indonesia. Các nhà chức trách đã phải phát cảnh báo sóng thần có thể xảy ra trong vòng một tiếng và người dân sống ở khu vực này hãy nên cảnh giác do có vài cơn dư chấn.

"Chúng tôi khuyên người dân hãy ở trong khu vực an toàn, tránh xa các tòa nhà bị hư hại", Independent dẫn lời Purwo Nugroho, phát ngôn viên của Cơ quan giảm nhẹ thiệt hại thiên tai quốc gia, nói trong cuộc phỏng vấn được phát trên truyền hình. "Tốt nhất không nên ở trong nhà hay một tòa nhà do dư chấn do động đất có thể gây nguy hiểm. Mọi người hãy tập trung ở các khu vực an toàn, tránh khỏi các sườn đồi".

Ông Nugroho cũng nói thêm cơ quan này ở Jakarta đang gặp khó khăn trong việc liên lạc với giới chức ở tỉnh Donggala thuộc hòn đảo này, nơi có 300.000 đang sinh sống.

USGS ban đầu nhận định trận động đất này 7,7 độ richter nhưng sau đó hạ xuống 7,5 độ.

Trước đó, một đợt rung lắc khoảng 6,1 độ đã xảy ra ở khu vực này, phá hủy nhiều ngôi nhà, khiến một người tử vong và làm bị thương ít nhất 10 người khác. Tuy nhiên, ông Nugroho cảnh báo cơn động đất thứ hai này được cảm nhận "rất mạnh", đồng thời dự đoán sẽ có thêm nhiều thiệt hại và tử vong được báo cáo.

Akris, một nhân viên thuộc cơ quan thiên tai địa phương ở Donggala, nói với AP rằng nhiều nhà ở trong khu vực này đã bị đổ sập do trận động đất 7,5 độ.

"Động đất xảy ra khi chúng tôi vẫn đang gặp khó khăn trong việc thu thập dữ liệu từ 9 ngôi làng bị ảnh hưởng bởi trận rung lắc ban đầu", ông nói. "Mọi người đã hoảng sợ bỏ chạy".

Một loạt các trận động đất diễn ra hồi tháng 7 và tháng 8 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của gần 500 người trên hòn đảo Lombok, cách đảo Sulawesi hàng trăm km về phía tây nam.

Indonesia nằm giữa vành đai lửa Thái Bình Dương và thường xảy ra các trận động đất. Năm 2004, một trận động đất lớn tấn công đảo Sumatra ở phía nam gây ra một cơn sóng thần trên khắp khu vực Ấn Độ Dương, khiến 226.000 người trên 13 quốc gia thiệt mạng, trong đó có 120.000 người Indonesia.